六旬漢涉謀殺女友三母女　指女友姣兼愛露胸　揮刀時兩女童挨埋去

六旬漢涉在劏房縱火及謀殺友同居女友三母女案續審，控方今午（23日）在高等法院續審控方播放被告的第二個錄影會面，影片所見，被告情緒已平復，他指女友「好姣」，衣著性感並會露胸，又沉迷賭博，更曾賭馬下注10萬，兩人曾為錢財吵架。案發當晚，他求性交被拒，但女友有為他手淫，之後他去廁所，回房時女友指他拿刀及想劈他，他後來真的去拿刀，指女友續說：「仲同你一齊執到啦…..」等話，他因「失晒控」而揮刀亂斬，兩名女童「因挨咗埋去」被他「唔覺意」所傷。警方盤問下，承認女友曾送他印有「逢賭必贏」的紅色內褲。



另外，出庭作供的鄰居稱不覺被告女友平日衣著性感或「姣」。



被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪和1項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯(13歲)和廖淑媛(8歲)，及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。

被告姚委祥否認謀殺及縱火罪。(資料圖片)

案發於大埔美雲樓一單位，被告姚委祥斬傷三母女後並有點火。(資料圖片)

警方事後有到單位調查。(資料圖片)

被告於2020年7月20日進行第一個錄影會面，他在該會面中情緒不穩。警員於翌日進行第二個錄影會面，當時他情緒已穩定。

指溫主動約會 曾賭馬下注10萬元

被告在該次會面中透露曾結婚，他育有一子一女，妻子於案發前2至3年去世。他和溫打麻雀時認識，溫於2020年初致電他，相約他外出。兩人其後拍拖，被告搬入溫的劏房單位。他指沒有工作的溫沉迷賭博，曾在賭馬時下注10萬元，兩人會因錢財問題爭吵。

被告強調上廁所回房時無拿刀

溫於案發日凌晨12時許，才打完麻雀後返家。被告提議性交，但溫拒絕 。他睡覺時，溫在旁看手機，一邊撫摸他的陽具。被告其後上廁所，溫無故向被告稱：「你攞住把刀，想劈我？」他強調當時沒有持刀。溫繼而致電他人，被告稱：「(溫)話我唔知發乜神經，想斬佢。」又指溫向他說：「我斬你仲快。」

指溫衣著性感平時會露胸

被告稱他即到廚房取刀，又稱他已花錢滿足溫的心頭好，又說：「銀紙畀哂你。」但他指溫則回應說：「你人又無，錢又無。」被告即補充指溫「好姣」，日常衣著都會露胸，又指被告較她年長20年，指溫當時對他說：「仲同你一齊，執到啦...」他指溫又提「勾佬」，又話「戴綠帽」，聲言會找另一個更富有和年輕的男友。

溫稱無欺騙但被告回答無用啦

被告稱他聽到溫的嘲諷後「失哂控」，揮刀斬溫，不知斬了多少下。因她大叫救名，溫的兩名女兒被弄醒。兩女童攬著溫，並求被告說：「唔好斬我媽咪啦。」幼女更稱：「叔叔，媽咪對你好好呀。」溫亦強調沒有欺騙被告，被告則回應：「無用啦，都斬咗。」他又指因兩女童「挨咗埋去」，他才「唔覺意斬到」她們。

指溫曾贈紅色內褲

他傷人後，打算和三母女同歸於盡，遂點燃單位內的衣物，惟他因忍受不了濃煙離開單位。被警員問及對事件有否補充時，被告稱：「後悔莫及。」此外，警員問及一條有「逢賭必贏」四字的紅色內褲，被告指內褲是溫買給他。

鄰居陳北賢稱平時不覺女事主溫菊芳衣著暴露及「姣」。(朱棨新攝)

鄰居不認為溫姣或衣著性感

溫的鄰居陳北賢供稱，案發日凌晨1時40分左右，聽到涉案單位傳到嘈吵的聲音，有小童嗌「出血」、「唔好」，亦有一名女子大叫：「老公，唔好呀」、「救命，殺人」，因此報警。其後，陳聞到燒著東西的氣味，亦見涉案單位有煙冒出，遂抱起女兒走到地下，並再次報警。控方問陳平日見溫，是否覺得她「好姣」或衣著性感暴露，陳認為不是。

案件編號：HCCC163/2023