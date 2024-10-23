六旬漢涉殺女友三母女　痛哭稱無意害兩童　又指女友呃咗好多人

六旬漢涉劏房斬殺同居女友和她兩名13及8歲女兒後，再在單位縱火案，今（23日）在高等法院續審，控方播放被告被捕後的首個錄影會面，他在錄影會面之初即痛哭說:「兩個大人嘅事害死兩個小朋友……十世都還唔清……」但又指女友「好暴躁...呃咗好多人呀」，不明女友為何選中他。被告又稱，原本只想以菜刀斬其女友，不知何故傷及兩名女童，強調無意傷害她們，形容自己：「折墮，唔死都無用……」被告說畢又繼續痛哭，警員最後要暫停錄影。



被告姚委祥，65歲，地盤工人，被控3項謀殺罪，及一項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳、賴夢芯和廖淑媛，及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。

被告姚委祥否認謀殺及縱火罪。(資料圖片)

案發單位在大埔美雲樓一劏房單位。(資料圖片)

因劏房著火，消防員亦有到場，並發現房內有3女子人疊人地躺在地上。(資料圖片)

錄影之初已掩面痛哭

控方播放於案發後約1星期、即2021年7月20日警方與被告錄取的首次會面。被告在會面之初已掩面痛哭，謂：「唔想兩個小朋友死㗎….我真係唔死都唔得。」

強調唔想兩小朋友有事

被告其後伏在枱面哭泣，警員多番著他冷靜，亦曾遞上紙巾。他稱：「兩個大人嘅事，害死兩個小朋友……我唔想兩個小朋友有事……殺X咗佢呀……」警員問及「兩個大人」是指何人，被告回應是指他和「我老婆」，即女死者溫菊芳，但他補充沒有和溫註冊結婚。

被告稱視兩女童為女兒

他又稱：「我無心害死兩個小朋友㗎…死十世都唔夠…好悽涼嘅小朋友。」在警員追問下，他指兩個小朋友是溫的兩個女兒賴夢芯和廖淑媛，並分別稱呼兩人為「大妹」和「細妹」。雖然兩女童非被告親生，但他視兩人為女兒，兩女童亦視他為父親。

消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救。(資料圖片)

指溫呃咗好多人

被告繼而稱：「(溫)好暴躁...呃咗好多人呀佢,,,佢唔死都無用。」又說：「我對你咁好，點解要咁對我？」他又稱，原本只想以菜刀斬溫，卻連兩女童亦被斬。警員問他為何要斬兩女童，他回應說：「唔知道呀。」又指他無意斬她們。

兩女童有叫喊但找不到她們

被告又稱：「(想)攬住個大一齊死...兩個人一齊死…」被告稱是想與溫同歸於盡。警員問單位為何起火時，被告未有回應，但指單位有濃煙，他便離開單位，當時兩個女童有叫喊，但現場濃煙密佈，未能找到她們。

被告反問為何溫要選中他

警員再問及誰人起火時，被告稱：「全部都係我做得㗎啦，殺咗佢呀。」被告又哭稱：「我真係折墮，唔死都無用。」又指溫：「偏偏唔揀揀中我呀……」警員最終因被告情緒不穩，停止該錄影。

案件編號：HCCC163/2023