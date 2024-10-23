友邦嘉年華重臨中環海濱　AIA首席執行官：10年帶來18億經濟效益

「AIA友邦嘉年華」自2014年首次舉辦，今年踏入10周年，將於12月18日至明年2月16日回歸中環海濱，主辦方指票價將維持不變，與去年相同。公眾於11月5日前以9折早鳥優惠（與網上正價門票比較）預訂所有種類門票。



友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，過去10年的「友邦嘉年華」估計為香港帶來港幣18億元經濟效益，並已捐贈超過10萬張門票作慈善用途。



「友邦嘉年華」自2014年首次舉辦，今年踏入10周年，將於12月18日至明年2月16日回歸中環海濱。（友邦香港提供）

設28項機動遊戲 部份首現香港 擴大美食區

「友邦嘉年華」自2014年首次舉辦，今年踏入10周年，將於12月18日至明年2月16日回歸中環海濱。主辦方表示，今年將設28項經典及首次在香港登場的機動遊戲，亦有超過30個攤位遊戲，獎品包括各大熱門電影和動漫角色的玩具，由限量版以至從未曝光的玩具、毛公仔等。

此外，今年的嘉年華美食區將擴大規模，提供精選菜單及獨家供應的限量美食，亦設現場快閃活動和特別優惠。

今年「友邦嘉年華」更特別帶來「友邦峻宇呈獻世界雜技團」，以慶祝「友邦峻宇會」（AIA Club Alta）成立一週年，將上演近150場精彩演出，當中包括六個全新項目首度於今年的「友邦嘉年華」登場，跨越聖誕節、除夕夜及農曆新年。

「友邦嘉年華」自2014年首次舉辦，今年踏入10周年，將於12月18日至明年2月16日回歸中環海濱，票價與去年相同。（友邦香港提供）

累計超過580萬名市民和遊客入場

「友邦嘉年華 – 10歲生日派對」今日（23日）舉行，為「友邦嘉年華」慶典揭開序幕。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，過去10年的「友邦嘉年華」估計為香港帶來港幣18億經濟效益，並已捐贈超過10萬張門票作慈善用途。自2014年首次舉辦以來，嘉年華為超過580萬名市民和遊客入場，未來將繼續肩負使命，支持推動盛事經濟，並在社區多元化地散播更多歡樂。

「友邦嘉年華」自2014年首次舉辦，今年踏入10周年，將於12月18日至明年2月16日回歸中環海濱。（友邦香港提供）

票價維持不變 11.5前購票可享九折早鳥優惠

主辦方表示，今年「友邦嘉年華」的票價將維持不變，與去年相同。公眾於11月5日前以9折早鳥優惠（與網上正價門票比較）預訂所有種類門票。AIA客戶於指定時間內透過其財務策劃顧問預訂門票，則享有85折的優惠（與網上正價門票比較）及一連串禮遇。