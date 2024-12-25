聖誕好去處2024｜香港78大推介 AIA嘉年華/聖誕市集燈飾/西九煙花

聖誕好去處2024！除了食大餐、睇燈飾外，更有不同主題樂園、嘉年華、音樂會、商場活動、聖誕限定工作坊等節日好去處！《香港01》「好食玩飛」頻道整合香港聖誕好去處78大推薦，必去AIA嘉年華感受氣氛及可以去西九文化區睇煙花！

聖誕好去處2024 — 主題樂園／嘉年華

聖誕好去處【1】AIA 友邦嘉年華｜全新攤位遊戲贏公仔

AIA友邦嘉年華(AIA Carnival)將於2024年12月20日至2025年2月16日重返中環海濱，將有超過20個機動遊戲、30個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、小食攤檔以及過百萬隻毛公仔玩具獎品等你贏返屋企！除了既定遊戲及活動外，在聖誕及新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動等你參加！即購票 👉獨家87折二人代幣套票 — 高峰時段 非高峰、普通時段

答問題 有機會贏取AIA嘉年華特別獎品！適逢AIA嘉年華10歲生日，《01空間》由即日起至2024年12月31日舉行問答遊戲，一人分享一個「你去友邦嘉年華嘅珍貴回憶」，其中最有意義及印象深刻的5個故事，就可以獲得AIA嘉年華會場限定《玩轉腦朋友》特別版公仔（1套5隻）以及10萬「01積分」！👉🏻 答問題 贏友邦嘉年華限定獎品

按以下步驟參加遊戲，就有機會帶走AIA嘉年華特別獎品！

1. 上「01空間」以低至87折購買AIA嘉年華獨家2人代幣套票

2. 2024年12月31日或之前，憑訂單號碼參加問答遊戲 ，分享你的珍貴回憶

3. 「01空間」會選出最有意義及印象深刻的故事送出獎品，名額5個

4. 得獎結果將於2025年1月5日，經「01空間」FB專頁公布



AIA 友邦嘉年華2024

活動日期：2024年12月20日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時



聖誕好去處【2】迪士尼樂園｜魔雪奇緣世界首個飄雪聖誕

香港迪士尼樂園全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區在2023年11月開幕，在今年聖誕更將在魔雪奇緣世界舉行首個飄雪聖誕！園區將在不同角落裝上打卡聖誕裝置及燈飾。除了魔雪奇緣園區外，在Duffy與好友遊玩屋亦將有萌趣的聖誕佈置等你到訪！👉購買迪士尼門票

此外，迪士尼亦將舉行尼聖誕傳統慶祝活動「迪士尼聖誕音樂Live！」、「米奇與好友聖誕舞會」、「星願夢幻 飄雪時刻」等，更有「夢想成真聖誕樹亮燈禮」的無人機勝但圖案表演，超級浪漫！

香港迪士尼樂園 — A Disney Christmas

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



聖誕好去處【3】香港繽紛冬日巡禮｜巨型聖誕樹 水上煙火表演

西九文化區今年聖誕期間再次搖身一變成為聖誕小鎮。今年除了有掛滿裝飾的巨型聖誕樹、聖誕小屋、節日燈飾外，更會在指定日子舉行「冬日維港水上煙火表演」，可以盡情享受這份冬日浪漫！

香港繽紛冬日巡禮

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點：九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面



聖誕好去處【4】The Big Bounce

The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，香港作為亞洲首站。園內有４大區，包括有16,000平方呎巨型充氣城、超過150米長的賽道但有30個障礙。而今年，01空間更有獨家92折及用積分可以再減$50。👉 即買獨家92折套票

The Big Bounce香港站

日期：2024年12月21日至2025年1月5日

時間：上午10:00至晚上11:10

地點：西九文化區藝術公園大草坪

聖誕好去處【5】《IMAGINE NATION幻》魔術表演

國際魔術大師Franz Harary在12月28日至2025年1月5日在灣仔海濱活動空間，在「Just Live喜愛現場」舉辦的《IMAGINE NATION幻》表演，同場更有多位國際知名的魔術大師一同參與，早鳥優惠減200，使用獨家推廣碼購票【HK01X95】，票價更低至76折起。購票詳情👉 01空間優先購票即減$200｜使用推廣碼【HK01X95】享額外95折

《IMAGINE NATION幻》

日期：2024年12月28日（一）至 2025年1月5日（日）

地點：香港灣仔海濱活動空間

票價：原價HK$188至HK$1088

（01空間早鳥優惠／優先購票：指定票類（VIP/A區/B區）每張減$100、01獨家專享—輸入推廣碼【HK01X95】額外95折）



聖誕好去處【6】工展會

新年就到，買年貨必去的工展會，仲有多個$1優惠。大家即日起可以在01空間工展會優惠門票購票，使用「01積分」更可享門票扣減優惠，以至抵優惠價$5購買工展會門票！

工展會2024將於12月14日開鑼。圖為往年工展會盛況。（資料圖片）

聖誕好去處2024 — 工作坊

聖誕好去處【7】西班牙手工糖果工作坊｜親子互動整手工糖

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出西班牙手工糖果親子工作坊，讓家長與小朋友增加親子互動的機會，親手製作色彩繽紛及滿滿果香的創意手工糖果！小朋友可自由選擇自己喜歡的口味，製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖，全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現有快閃半價優惠！👉🏻即搶快閃半價優惠

PAPABUBBLE｜手工糖果工作坊

親子（2位）／成人（1位）：$544｜原價$680

PAPABUBBLE｜手工棒棒糖工作坊

親子（2位）／成人（1位）：$464｜原價$580

PAPABUBBLE｜手工糖果工作坊（快閃優惠）

星期一至日10:30-11:30；11:30-12:30；18:00-19:00

親子（2位）／成人（1位）：$340｜原價$680

PAPABUBBLE｜手工棒棒糖工作坊（快閃優惠）

親子（2位）／成人（1位）：$290｜原價$580

👉🏻即搶快閃半價優惠

活動日期：即日至2025年8月30日

活動地點：銅鑼灣銅鑼灣道34號

電話：2367 4807



聖誕好去處【8】Build-A-Bear親子工作坊｜客製化毛公仔

Build-A-Bear Workshop毛公仔DIY工作坊，主打客製化毛公仔服務，工作坊有過百種服裝配件任意挑選，可自由配搭製造屬於自己獨一無二的毛公仔！每隻公仔除了會附送出世紙，會記錄它的出生日期、身高、體重、顏色以及主人等資料外，還可加入代表毛公仔心臟的心跳盒，與小朋友一同賦予牠生命，非常有儀式感！另外，Build-A-Bear Workshop也有公仔燙Tee工作坊，可為毛公仔製作公仔T恤1件，非常可愛。

家長更可以在製作毛公仔的過程中與小朋友合作、互動、訓練溝通技巧及想像力，還可提升親子關係，締造美好時光！現有買一送一優惠！👉🏻限量即搶 買1送1

Build-A-Bear｜自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔DIY Tee）

優惠價（2位）：$388｜人均$194｜原價$776

＊課程包含毛公仔一隻（價值$189的指定款式）及毛公仔DIY T恤， 不包含其他額外配件，及參加者必須年滿8歲

優惠期：即日至2024年12月31日

👉🏻限量即搶 買1送1

地址：香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪（23865688）／香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪（2386 5988）



聖誕好去處【9】毛公仔工作坊｜串珠放題、無限任串首飾

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎，Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件，讓你可親手製作獨一無二，屬於你的毛公仔，而且全程不需要針線縫紉技巧，即使是新手也能在一小時內輕鬆完成！

另外Beanbeantiful還有串珠放題工作坊，有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物，包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等。只要限時能夠完成都可以帶走，而且工作坊客人不需要搭枱，可專心製作自己的小飾物，還能避免尷尬，盡情享受串珠的樂趣。現有優惠低至$111！👉🏻優惠體驗

Beanbeantiful

1小時毛公仔工作坊

優惠價（1位）：$144｜原價$160

1小時串珠放題工作坊

優惠價（1位）：$111｜原價$130

優惠期：即日起至2024年11月29日

👉🏻優惠體驗

地址：太子道西141號長榮大廈506室

電話：6934 7458



聖誕好去處【10】訂製個人化唇膏工作坊｜過百種顏色任選

聖誕節約埋閏蜜一同製作獨一無二，和適合自己唇色的唇膏就最適合不過！位於銅鑼灣的Out of Colours，提供一系列健康彩妝，現場還有色彩專家講解和親自教授製作唇膏的技巧，由顏色、質地、配方、香味等細節都可一一由自己親自調配，非常有意義！現時還有低至63折優惠，無論是帶媽咪前行、帶小朋友親子樂，還是與閨蜜前往都非常抵玩！

👉🏻低至63折預訂✨

Out of Colours｜訂製個人化唇膏工作坊

親子二人同行30分鐘高級訂製唇膏體驗（一大一小）：$440｜原價$640

30分鐘高級訂製唇膏體驗（2位成人）：$599｜原價$940

30分鐘高級訂製唇膏體驗（1位成人）：$320｜原價$470

👉🏻低至63折預訂✨

地址：香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心19樓（6367 2505）



聖誕好去處2024 — 音樂會

聖誕好去處【11】宮崎駿 • 燭光音樂會 Candle Night｜百年古堡聽弦樂

還有比起在160年歷史的古堡之中，度過一個音樂夜更加浪漫的事嗎？樂團String Quartet將以動人的弦樂獻奏多首膾炙人口的宮崎駿作品歌曲，包括風之谷、幽靈公主、龍貓、千與千尋、哈爾移動城堡、魔女宅急便及天空之城等多首經典動畫音樂，在點點燭光包圍下，以更浪漫的形式帶你再次走入宮崎駿的動畫世界！

音樂會更將有聖誕燭光特別場次（12月20至21日），除了有Aperion Ensemble四重奏外，更將有兩位聲樂家Gary Kam及Valentina Tao到現場演唱《孤星淚》、《歌劇魅影》等經典歌曲。在燭光下聽歌增添浪漫氣氛之餘，現在更有獨家減$40優惠！

👉🏻即搶浪漫音樂會門票✨

EGA｜宮崎駿 • 燭光音樂會 Candle Night

換購價（1位）：$450起｜原價$500起

獨家二人同行：$1,000｜原價$1,040

（2位成人／1位成人 + 1位小童）

👉🏻即搶浪漫音樂會門票✨

活動日期：2024年12月20-21日（聖誕燭光音樂會）；2024年12月29日

活動地點：薄扶林道144號, 香港大學大學堂

活動時間：18:30 或 20:30（每節時長60分鐘）



聖誕好去處2024 — 聖誕樹8大推介【12-19】

聖誕樹2024｜香港8大推介:西九浪漫煙火＋K11 Dior聖誕樹＋利東街

聖誕好去處2024 — 溜冰／室內運動／遊樂場

聖誕好去處【20】Bun's 2020滾軸溜冰場｜復古風溜冰場

超人氣滾軸溜冰場Bun's 2020現有獨家買一送一優惠！Bun's 2020滾軸溜冰場裝修充滿80年代復古風，非常適合打卡影靚相！

場地佔地20,000呎，加上五光十色的霓虹燈、具年代感的Disco燈，再配合80年代的背景音樂，仿佛一瞬間就回到過去，非常浪漫，啱晒情侶、好友和家長帶小朋友暢玩！小朋友4歲起就可落場，即使家長不玩，也可免費參加。現時優惠更低至$95，便可任玩2小時

👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020滾軸溜冰場｜D2 Place

適合任何日子

優惠價（2成人）：$190｜人均$95｜原價$380

👉🏻買一送一優惠預訂

星期一至四

優惠價（1大1小）：$232｜人均$116｜原價$290

優惠價（2成人）：$272｜人均$136｜原價$340

優惠價（1成人）：$144.5｜原價$170

優惠價（17歲以下）：$102｜原價$120

星期五至日、公眾假期

優惠價（1大1小）：$264｜人均$132｜原價$330

優惠價（2成人）：$304｜人均$152｜原價$380

優惠價（1成人）：$161.5｜原價$190

優惠價（17歲以下）：$119｜原價$140

👉🏻 8折套票預訂 Bun's 2020滾軸溜冰場｜鰂魚涌

適合任何日子

優惠價（2成人）：$200｜人均$100｜原價$400

👉🏻買一送一優惠預訂

星期一至四

優惠價（1大1小）：$264｜人均$132｜原價$330

優惠價（2成人）：$304｜人均$152｜原價$380

優惠價（1成人）：$161.5｜原價$170

優惠價（17歲以下）：$119｜原價$140

星期五至日、公眾假期

優惠價（1大1小）：$288｜人均$144｜原價$360

優惠價（2成人）：$320｜人均$152｜原價$400

優惠價（1成人）：$170｜原價$200

優惠價（17歲以下）：$136｜原價$160

＊優惠期：即日至12月31日，售完即止

👉🏻 8折套票預訂

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place1,5A室（2727 1100）／香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓（2779 2020）



聖誕好去處【21】大樹先生的家Mr. Tree｜親子餐廳＋室內遊樂場

在香港僅有兩間分店的超人氣親子餐廳大樹先生的家Mr. Tree，設有室內遊樂場。荔枝角分店佔地面積約6,000呎，讓小朋友有足夠空間盡情玩耍。

此外，餐廳更有多項打卡玩樂設施，如波波池、繩索橋、沙池等；銅鑼灣店還有專屬的機器人區、網球水池、爬網冒險區以及磁鐵布積木區，而且餐廳料理絕不馬虎，有多款高級西餐主食，如烤燒春雞、南瓜忌廉汁意大利粉可選擇！現有親子門票優惠，人均低至$30即可入場！

👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

大樹先生的家Mr. Tree｜親子門票（入遊戲區+清潔費）

星期一至五

優惠價（1大1小）：$59｜人均$30｜原價$99

星期六、日及公眾假期

優惠價（1大1小）：$99｜人均$50｜原價$139

＊同行每位大人最低消費 平日120元及加一服務費

大樹先生的家Mr. Tree｜親子入場餐點套票

星期一至五

優惠價（1大1小）：$250｜人均$125｜原價$350

可任選大人餐點一份（限定義大利麵、燉飯、定食健康類餐點）；湯或沙拉及38元以下飲品；一名兒童遊戲區＋入場清潔費

優惠期：即日至2024年12月31日

👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓（31840033）／銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號（36190633）



聖誕好去處【22】LOHAS Rink 康城溜冰場｜可愛企鵝扶手溜冰場

位於日出康城的LOHAS Rink，是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地不僅符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！出康城的The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行行逛逛，門票現有獨家買一送一優惠，低至人均$30！👉🏻即搶買1送1優惠

LOHAS Rink 康城溜冰場｜單人門票（公眾假期及學校假期不適用）

星期一至四

優惠價（1位）：$70｜原價$75

星期五

優惠價（1位）：$80｜原價$85

星期六、日、公眾假期及學校假期

優惠價（1位）：$95｜原價$100

＊學校假期為2024年12月19日至2024年12月31日

👉🏻單人門票優惠預訂

地址：康城路1號康城2樓206-210

電話：2622 8400



聖誕好去處【23】紙飛機親子餐廳｜親子互動空間

位於九龍灣啟德郵輪碼頭平台的紙飛機親子空間，有別於一般室內遊戲場所，空間提供可激發兒童想像力的玩樂活動，還有可讓小朋友盡情放電的滑梯和攀爬架等設施，以及多種親子體驗遊戲，無論是家長還是小朋友都可樂在其中！此外，紙飛機餐廳更會提供少油少味精的健康菜式，玩到累了還可在這裡用餐，非常方便。親子套票現有低至5折優惠！

👉🏻立即預訂紙飛機餐廳優惠

紙飛機親子餐廳｜平日小童5折入場券

優惠價（1位）：$69｜原價$138

紙飛機親子餐廳｜週末及公眾假期入場券（2位小童）

優惠價（2位）：$198｜人均$99

紙飛機親子餐廳｜親子歡享三人套餐

優惠價（3位）：$478｜人均$159｜原價$616

👉🏻立即預訂紙飛機餐廳優惠

地址：香港九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台

營業時間：星期一至日10:00-21:00



聖誕好去處2024 — 商場活動

聖誕好去處【24】K11 MUSEA｜Dior聖誕夢幻舞會 Jellycat聖誕市集

K11 MUSEA 與超過200個創意單位攜手合作，將館內化身為一個充滿魅力的奇幻世界！最焦點莫過於「Dior聖誕夢幻舞會」，設置了12米高的巨型Dior聖誕樹及閃耀的馬車等你盡情打卡！「Jellycat 聖誕市集」亦將在「Jellycat 聖誕市集」限定登場，帶來全港最齊全的官方正版Jellycat毛絨玩具經典及聖誕系列！

另外亦有「聖誕村市集」、《Grade 10香港冬季卡展》、《Amazing Toy Show》等活動在12月舉行，令人期待！

K11 MUSEA — Dior聖誕夢幻舞會

活動日期：2024年11月22日至2025年1月2日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：K11 MUSEA地下Promenade



聖誕好去處【25】荃灣廣場｜20米MBTI打卡牆 7米巨型充氣裝置

今個聖誕，荃灣廣場將變成一個大型遊樂園！荃灣廣場將聯乘LINE FRIENDS minini舉辦的「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」，採用了充滿未來感的設計，呈獻長達20米的MBTI 個性定「格」打卡牆、7米高的 LINE FRIENDS minini 炫彩Y3K巨型充氣裝置，更設有LINE FRIENDS minini 16型人格測試站以及期間限定店！

荃灣廣場 — LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：荃灣大壩街4-30號



聖誕好去處【26】荷里活廣場｜Piske and Usagi 玩轉粉紅遊樂園

荷里活廣場將聯乘日本人氣高企角色Kanahei's Small animals，打造冬日限定「荷里活廣場x Piske and Usagi『玩轉粉紅遊樂園』」，特設2大玩樂區及4大打卡區，包括粉紅歷奇繩網陣、P助夢幻雪人糖果池、夢幻門廊、粉紅兔兔拱門、粉紅星光禮物村、聖誕雪橇禮物車等，完全擊中少女心！

荷里活廣場 — 荷里活廣場x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

活動日期：2024年11月22日至2025年1月5日

活動地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場



聖誕好去處【27】AIRSIDE｜極地夢幻村莊 3大數碼互動體驗

AIRSIDE將聯乘以皮革工藝聞名的設計家飾品牌Zuny在商場二樓中庭隆重呈獻「冰村奇遇記 Polar Friends Village」，設置3大數碼互動體驗，與馴鹿、北極熊、海象、鯨魚、企鵝、雪狐等極地動物一同探索「極光漫遊」、坐上橡皮艇體驗「冰極航行」VR歷險、探訪「企鵝畫室」製作AI聖誕卡等。

AIRSIDE — 冰村奇遇記 Polar Friends Village

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：啟德協調道2號AIRSIDE二樓中庭



聖誕好去處【28】愉景灣｜意大利冬日小鎮 聖誕露天市集

愉景灣將在聖誕節期間化身為具有意大利風情的冬日仙境，冬日慶典亦包括首次假愉景北商場舉行的露天聖誕美酒巡禮、越野車露營展及露天市集。在愉景灣的各角落亦會有不同聖誕裝飾，包括將鐘樓化身為安康聖母大教堂、愉景廣場變成「羅馬競技場」概念的聖誕裝飾，有五米高的聖誕樹以及燈光投影和飄雪效果，非常浪漫！

愉景灣 — Winter Wonderland 意式冬日慶典2024

活動日期：2024年11月23日至2025年1月1日

活動地點：愉景灣



聖誕好去處【29】荃新天地｜薑餅人主題充氣樂園

荃新天地將在聖誕節期間為小朋友打造超夢幻2,000呎薑餅人主題充氣樂園，彈床內設有波波池、薑餅人彈跳攀爬區、糖果屋滑梯等5大玩樂區，可以讓小朋友盡情放電！此外更有「LAY'S樂事薯片釣釣樂」以及聖誕期間限定店，匯聚過千件大熱卡通角色精品及玩具，包括：Mario Kart試玩區、Sanrio characters粒粒盲盒櫃及模型教室等。

荃新天地 — 冬日玩樂嘉年華

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點：荃灣楊屋道1號



聖誕好去處【30】東薈城名店倉｜DINOTAENG聖誕主題活動

東薈城名店倉將聯乘韓國超人氣文創設計品牌DINOTAENG打造MEETS DINOTAENG 「Marshville's Winter」聖誕主題活動，內有BOBO甜蜜聖誕樹、繽紛雪橇大道、滑雪橇比賽、堆雪人比賽、冰上小木橋、極幻巨型冰屋、BOBO頒獎台等7大冰雪棉花糖村打卡區域，更可以試試手氣挑戰「最萌夾夾樂」，把可愛公仔統統帶回家！

東薈城名店倉 — MEETS DINOTAENG Marshville's Winter

活動日期：2024年11月20日至2025年1月2日

活動地點：香港大嶼山東涌達東路18-20號



聖誕好去處【31】屯門市廣場｜ 4米高巨型充氣高達 高達掛飾聖誕樹

屯門市廣場將特別聯乘Bandai Namco舉辦「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」，與高達一同過聖誕！場內將有全新打造的3米高元祖高達RX-78-2立像震撼登場、4米高充氣元祖高達、1.8米高機體立像、6.3米高巨型哈囉主題聖誕樹，聖誕樹更有45個高達掛飾，連同旁邊的3米高巨型充氣哈囉就最打卡！

屯門市廣場 — Mobile Suit Gundam 45th Anniversary

活動日期：2024年11月16日至2025年1月1日

活動地點：香港新界屯門屯順街1號



聖誕好去處【32】新地商場｜怪獸公司彩虹滑梯 打卡玩轉腦朋友

新地旗下6大商場 (上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC）呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置，多套人氣動畫，包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色將化身成甜蜜的棉花糖，一定要去曬所有商場打卡！

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新地商場 — Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅

活動日期：各個商場時間有所不同

活動地點：上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC



聖誕好去處【33】沙田新城市廣場｜13米高的聖誕樹／2000米溜冰場

適逢聖誕節以及沙田新城市廣場40週年，商場為大家匠心打造一個夢幻聖誕國度，有13米高的聖誕樹、5米高的聖誕老人、聖誕燈飾等等。在商場中庭更首次設置2,000呎的「飄雪光影溜冰場」，只要成為The Point會員及follow新城市廣場任何一個指定社交平台帳號，就可以體驗30分鐘溜冰！

沙田新城市廣場 — 沙田市廣場《夢幻聖誕國度》

活動日期：即日起至2025年1月1日

活動地點：新城市廣場1期3樓 Chill Park／1期3樓中庭／1期1樓羅馬圓型獻技場



聖誕好去處【34】The ONE｜Care Bears™️打卡牆、聖誕樹 限定周邊

The ONE將連同Care Bears™️打造The ONE x Care Bears™️ Dreamland甜美夢境！場內將設置6大打卡位，包括：3米高Share Bear、Care Bears™️愛心聯萌聖誕樹、「癒」你所願幻變許願基地、Full of Cheer快樂彩虹瀑布、Grumpy Bear「Emo」角落、經典Care Bears™️友誼打卡牆。

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場內更將有聖誕期間限定店，分階段推出300款周邊產品，其中60款會場限定新品及首次發售約90厘米高的毛絨公仔、盲盒、手挽袋及菲林相機等，聖誕禮物必買！

The ONE — The ONE x Care Bears™️ Dreamland

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點：香港尖沙咀彌敦道100號



聖誕好去處【35】Mira Place｜無印良品夢幻聖誕小鎮

Mira Place將成為全港首個商場與無印良品攜手打造「Mira Giftmas with MUJI」夢幻聖誕小鎮！揉合巨型無印良品熱賣商品，呈獻5大「無印風」聖誕打卡位！必到打卡位包括「MUJI Xmas Home 暖心小木屋」、7米高的「幻彩聖誕樹」、大量禮物盒堆砌的「MUJI Giftland」、「北極熊甜點角落」及「漫雪水晶球」。

於場內亦可免費參與最 IG-able 的「Snap with Mi」無印風聖誕人生四格照，中庭更會每15分鐘上演一次唯美夢幻的燈光音樂匯演！與此同時，戶外的Mira Place 行人天橋將化身為超巨型禮物盒，讓節日氣氛由室內延展到戶外；諾士佛臺旁邊的Mira Steps亦化身夢幻聖誕階梯，下午5時亮燈後更有節日氣氛！於12月7、14、21、24及25日，Mira Place 更會特別安排聖誕老人前來大派水晶聖誕樹小夜燈，萬勿錯過！

Mira Place — Mira Giftmas with MUJI

活動日期：2024年11月14日至2025年1月1日

活動地點：尖沙咀彌敦道132號



聖誕好去處【36】D2 Place｜夢幻軟糖樂園 Gummy Bear工作坊

D2 Place 一期商場天台花園將在聖誕節期間化身為超夢幻軟糖樂園！樂園將有巨型小熊及經典軟糖樹脂雕塑、聖誕燈飾及泡泡。D2 Place亦將設夾糖Bar「D2 Delights 甜蜜糖果屋」，發售限量版珍寶小熊軟糖及糖果；以及多個免費工作坊，包括DIY Gummy Bear 軟糖項鍊及手鏈等；周末及節日更有人氣歌手、YouTuber等帶來精彩演出、大派禮物！

D2 Place — 超夢幻軟糖樂園 Gum Gum Gummyland

活動日期：2024年11月下旬至2025年1月5日

活動地點：荔枝角長義街9號



聖誕好去處【37】黃埔天地｜18萬顆璀璨燈飾 12米長花之隧道

黃埔天地將在聖誕呈獻「Vivid Luminary Fest」，有超過18萬顆璀璨燈飾及互動投影打造幻彩光影節目！黃埔天地亦將設有多個港式情懷Crossover韓式夢幻、超級igable的打卡點！當中包括5.5米高的拱門躍動光影藝「階」、幻彩星河之鏡、「韓」冬星光花圃、12米長的漫天夢幻花之隧道等，絕對是今個聖誕必到的打卡位！

黃埔天地 — Vivid Luminary Fest

活動地點：紅磡船景街6號



聖誕好去處【38】新都會廣場｜3大必玩遊樂裝置 打卡幻彩糖果隧道

新都會廣場將歐陸式的《糖果夢樂園 Winter Candyland》帶到L3-L4露天廣場，將設有3大遊樂裝置，包括5米長軟心冬甩滑梯、雲朵棉花糖跳彈床、Beauty Station 巨型夾公仔機；以及2大Sweet爆打卡位，包括幻彩糖果隧道及甜蜜蜜馬卡龍聖誕樹。

12月21日起，商場更會舉行「聖誕暖心美食手作市集」，有超過30個人氣美食手作品牌進駐，另有多場聖誕音樂及舞蹈表演！

新都會廣場 — 糖果夢樂園 Winter Candyland

活動日期：2024年11月16日至2025年1月1日

活動地點：新都會廣場L3-L4露天廣場



聖誕好去處【39】太古廣場｜聖誕奇妙村莊

今個聖誕節，太古廣場將呈獻「聖誕奇妙村莊」，讓你與毛茸茸節日萌獸開啟聖誕狂歡節！「聖誕奇妙村莊」將有巨型萌獸裝置及可愛小毛球的腳步，多重驚喜等你打卡，更可以在村莊內拜訪聖誕老人屋，與聖誕老人見面合照，並把照片及小甜點帶回家！

「聖誕奇妙村莊」亦將有聖誕紀念品店及奇趣工作坊，可以選購獨家精品外，更可以親手製作獨一無二的萌獸粗冷編織手提袋、萌獸包包掛飾及毛絨萌獸聖誕花環作為聖誕禮物，送給摯愛就最適合！

太古廣場 — 聖誕奇妙村莊

活動日期：2024年11月15日至2025年1月2日

活動地點：金鐘道88號太古廣場



聖誕好去處【40】ifc商場｜魔法玩具工廠 8大互動打卡熱點

ifc商場將在聖誕節呈獻「奇幻玩具之旅：解鎖魔法玩具工廠的神秘世界」，設有8大打卡位、互動機械及數碼體驗，包括：報到站、聖誕精靈工作站、甜蜜角落、聖誕老人辦公室、玩具檢測部、禮物配送部及聖誕飛鹿雪橇。於「玩具檢測部」捐贈HK$50參加數碼互動遊戲，更可獲得精美紀念品！

ifc商場 — 奇幻玩具之旅：解鎖魔法玩具工廠的神秘世界

活動日期：2024年11月21日至2025年1月1日

活動地點：中環金融街8號



聖誕好去處【41】T.O.P x 小薯茄｜聖誕すげえ(薯茄)樂園

今個聖誕將T.O.P連同小薯茄布置成聖誕すげえ(薯茄)樂園，薯茄化身成三米高薯仔聖誕老⼈及蕃茄鹿仔等大家打卡！更設有薯茄雪橇搖搖板、聖誕襪郵筒、1:1 幕前成員立牌、薯茄Snapio 照相館、會場限定聖誕版雪櫃冷笑話場景等打卡位及互動設施。T.O.P與Pomato 小薯茄將會推出薯茄閃卡、聖誕限定薯茄Party Tee、聖誕薯茄布袋及冬日薯茄香薰蠟燭等七大主題獨家精品，顧客單日累積電子消費滿指定金額，即可換領！

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T.O.P x 小薯茄 — 聖誕すげえ(薯茄)樂園

活動日期：2024年11月18日至2025年1月12日

活動地點：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



聖誕好去處【42】皇室堡｜Pokémon冬日大冒險

一眾Pokémon將以冬日主題亮相皇室堡，為大家帶來Pokémon冬日大冒險！場內將設有20隻1:1 Pokémon，包括：2米高的卡比獸、小火龍、傑尼龜等；巨型飄雪水晶球；由近百張寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出的4米立體聖誕樹；Pokémon雪橇車等打卡位。

商場亦將舉行寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」，由專人於指定時間親自教授寶可夢集換式卡牌遊戲對戰秘技，完成教學更可獲得一副對戰牌組，紙製對戰桌墊、傷害指示物以及入門指引等贈品！場內亦設有快閃店，Pikachu及卡比獸更會於週末快閃現身與大家見面！

皇室堡 — Pokémon冬日大冒險

活動日期：2024年11月22日2025年1月1日

活動地點：銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下中庭



聖誕好去處【43】大館｜12米高大型戶外聖誕樹

今年聖誕，大館將呈獻「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」，在戶外設立12米高的巨型聖誕樹及戶外燈飾，並設有《音樂禮贊及聖誕樹亮燈儀式》，由香港兒童合唱團在12月1日掀開序幕。大館亦將在12月期間舉行《玩轉大館馬戲季》，邀請來自國際及本地的藝術家參與表演，包括《玩轉重力指南》、《「飛」常門中門》、《亞洲馬戲平台》等，更有不同聖誕工作坊可以參加！

大館 — 「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」

活動日期：2024年12月1日至2025年1月1日

活動地點：中環荷李活道10號



聖誕好去處【44】YOHO MALL｜7萬顆璀璨燈飾漫天樹海

YOHO將在今年聖誕呈獻「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」聖誕企劃，以近百棵茂盛樹木搭配7萬顆璀璨燈飾，打造出7米高360度的森系氛圍，更有為不同MBTI的設計的獨特設計，為大家帶來極致視覺體驗！

YOHO系商場亦會舉辦「聖誕奇緣見面會」、「聖誕寵愛花車巡遊」、YOHO「MIX FEST 音浪派對」及聖誕正日重頭戲Jingle Dreams: 聖誕玩『樂』舞台秀！I型人或E型人同樣能夠享受極致聖誕氣氛！

YOHO MALL — The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇

活動日期：2024年11月14日至2025年1月1日

活動地點：元朗元龍街9號及朗日路9號



聖誕好去處【45】新都城中心｜打卡聖誕主題Teletubbies

新都城中心將在聖誕節打造「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅」，4位主角將換上冬日造型跟大家見面！樂園內將有4.5米高閃爍聖誕許願樹、MCP‧Make-A-Wish 童夢郵局、7.5米高巨型充氣Po、Dipsy 極速滑雪梯、Laa-Laa 極地冰雪世界、冰上門球等打卡位及互動設施。新都城中心更會在每天整點更會上演「夢幻寶寶飄雪匯演」，在指定日子亦會舉行「Teletubbies 舞蹈表演及見面會」為大家帶來視聽享受！

新都城中心 — Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅

活動日期：2024年11月2日至2025年1月1日

活動地點：香港將軍澳欣景路8號MCP新都城中心2期及3期



聖誕好去處【46】新港城中心｜Sanrio冬日交響曲 IG-able人生四格

MOSTown 新港城中心將邀請Sanrio Characters 化身成音樂家，為大家帶來「MOST-Fluffy 冬日交響曲」！商場內將設有Sanrio Characters 聖誕彩光拱門、巨型Fluffy音樂盒聖誕樹、Little Twin Stars星光演奏廳、Pompompurin聖誕布甸鼓樂、Pochacco聖誕木琴滑梯6大音樂主題打卡區，亦有不同互動及玩樂區，包括「Sanrio Characters巨型夢幻留聲機」及「毛絨聖誕卡集章區」、「AR人生四格照」，以及「MOST-Fluffy夢幻毛茸茸戳戳繡工作坊」，親手製作Sanrio Characters毛毛掛件！

新港城中心 — MOST-Fluffy 冬日交響曲

活動日期：2024年11月9日至2025年1月1日

地址：MOSTown新港城中心L2天幕廣場



聖誕好去處【47】德福廣場｜5米巨型聖誕樹 打卡雪花鏡屋

德福廣場將化身成一個聖誕小鎮，有5米高的巨型閃亮聖誕樹、有可愛的雪人及聖誕鹿在小鎮街上表演馬戲雜耍、到聖誕小屋探訪聖誕老人，更可以走上進滿佈雪花的閃爍金漾鏡屋或坐上鹿車打卡！

德福廣場｜聖誕歡樂小鎮（圖片來源：MTR）

德福廣場 — 聖誕歡樂小鎮

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：九龍灣偉業街33號



聖誕好去處【48】青衣城｜5大馬戲場景 打卡萬花筒裝置

青衣城今年將以《夢幻聖誕馬戲樂園》為主題，設置5大精緻馬戲場景，包括6米高的聖誕樹；聖誕老人版微笑小熊、馬戲表演員、炮彈飛人等。此外，馬戲團戲棚的大帳篷更是必到區域，由鏡面反射出絢爛萬花筒般的視覺效果超級打卡able！

青衣城｜《夢幻聖誕馬戲樂園》（圖片來源：MTR）

「香港馬戲團」更將於11月30日舉辦開放舞台及馬戲比拼秀，讓馬戲愛好者於公眾面前盡展空中舞或其他馬戲項目的精湛技藝！

青衣城 — 夢幻聖誕馬戲樂園

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：新界青衣青敬路33號



聖誕好去處【49】PopCorn｜聖誕狂歡派對 6米巨型聖誕樹

今年聖誕，PopCorn以《聖誕狂歡派對》為主題，除了有6米高的巨型聖誕樹外，場內亦有不同聖誕小丑精靈、滿載聖誕禮物的鹿車、迷你聖誕樹及聖誕老人等你來訪，感受濃厚的節日氣氛！

PopCorn｜《聖誕狂歡派對》（圖片來源：MTR）

PopCorn — 聖誕狂歡派對

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：將軍澳市中心唐賢街9號



聖誕好去處【50】The LOHAS 康城｜打卡聖誕快樂村莊

The LOHAS 康城將商場轉變成聖誕快樂村莊，村莊內有小丑和他的夥伴們表演誇張滑稽的動作、為大家送上聖誕禮物，還有一棵4.5米高的聖誕樹，增添節日熱鬧氣息！

The LOHAS 康城｜《聖誕快樂村莊》（圖片來源：MTR）

The LOHAS 康城 — 聖誕快樂村莊

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：將軍澳康城路1號



聖誕好去處【51】圍方｜9米高旋轉木馬聖誕樹 LED動感舞台

圍方L2中庭的《聖誕動感嘉年華》將設有9米高的旋轉木馬聖誕樹及LED動感舞台。聖誕樹下方有木馬及滿載禮物的雪橇環繞，更會定時奏起聖誕樂章，搭配現場燈光視覺動畫效果，聖誕精靈們將會在LED動感舞台及樓高3層的LED柱身環迴螢幕現身！

圍方｜《聖誕動感嘉年華》（圖片來源：MTR）

在12月的周末及公眾假期，圍方的戶外園藝花園還會帶來飄雪燈影匯演，「香港馬戲團」亦將於12月1日在圍方舉辦開放舞台及馬戲比拼秀，讓馬戲愛好者於公眾面前盡展空中舞或其他馬戲項目的精湛技藝！

圍方 — 聖誕動感嘉年華

活動日期：2024年11月15日至2025年1月1日

活動地點：圍方L2中庭



聖誕好去處【52】life@KCC及joy@KCC｜聖誕「喵」速遞

life@KCC及joy@KCC今年將會邀請萌貓到場，化身最萌聖誕速遞員，為大家送上最Sweet的聖誕禮物！商場各個位置都有聖誕裝扮的喵星人陪大家過聖誕。3大打卡點位於Green@KCC 9樓的空中花園更有近4米高的巨型充氣「萌貓火箭發射站」、life@KCC 3樓「萌貓心意包裝站」及joy@KCC 2樓中庭「聖誕萌貓速遞工場」。

life@KCC — 聖誕「喵」速遞

活動日期：即日至2025年1月1日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：

葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

葵涌葵昌路51號joy@KCC 2樓中庭



聖誕好去處【53】利東街｜Dazzling Christmas

利東街今年邀請比利時的國際得獎設計團隊GLOBALL Concept打造「Dazzling Christmas」燈光藝術裝置，巧妙融合比利時傳統蕾絲工藝與現代燈飾設計技術，打造出洛可可風的燈光佈置，中庭半空有闊達27米的「幻影雪鹿」和8米高的「蕾絲裝飾聖誕樹」；更有200米聖誕樹與巨型聖誕花環的林蔭步道，完美還原浪漫的歐陸小鎮風貌！

利東街 — Dazzling Christmas

活動日期：即日至2025年1月1日

開放時間：上午10時至晚上11時*（每日下午5時亮燈）

12月24日至26日、及12月31日亮燈時間將延長至晚上12時

活動地點：灣仔利東街



聖誕好去處【54】海港城｜The Big Little Christmas

海港城露天廣場今年邀請了日本微型攝影藝術家田中達也製作出「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置，包括28米長的聖誕老人工作枱、士的糖雪橇、書本堆疊而成的5米高溫馨小屋、聖誕帽放大而成的10米聖誕樹、及8米高的木製聖誕倒數月曆！此外，海港城美術館則會舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，結合現時極流行的聖誕倒數月曆，展示25件全新創作的微模型，與大家一同倒數聖誕節。

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海港城 - The Big Little Christmas

活動日期：即日至2025年1月1日

開放時間：上午10時至晚上10時

活動地點：海運大廈露天廣場



海港城 - Countdown to Mini-mas

活動日期：即日至2025年1月1日

開放時間：上午11時至晚上10時

活動地點：海港城美術館海洋中心二階207號舖



聖誕好去處【55】LCX｜POP MART 泡泡萌粒過聖誕

LCX有POP MART坐陣打造「泡泡萌粒過聖誕」帶同可愛的POP BEAN跟大家見面！現場有兩大打卡位，分別有MOLLY及LABUBU駕駛的聖誕小火車，和DIMOO心願鹿及薑餅人LABUBU坐陣的聖誕薑餅小屋，現場還有POP MART的POP UP STORE！LCX TEVA旁還有POP MART 主題的SNAPIO即影即有自拍亭！

LCX - POP MART 泡泡萌粒過聖誕

活動日期：即日至2025年1月3日

開放時間：上午10時至晚上10時

活動地點：海港城海運大廈三階LCX



聖誕好去處【56】奧海城｜麵包超人·奧海城聖誕甜點樂園

奧海城推出全港首個麵包超人樂園，現場除了有一個超過6米高的超巨型充氣麵包超人，還有一個充氣遊樂園！五大充氣遊樂區，包括甜甜圈障礙賽、繽紛聖誕蛋糕滑梯、聖誕甜點投擲樂、糖霜曲奇波波池、抱抱海綿池，適合小朋友盡量玩耍！期間更有麵包超人的期間限定店，現場發售超過450款麵包超人周邊商品。

奧海城 - 麵包超人·奧海城聖誕甜點樂園

日期：2024年11月29日至2025年1月5日

時間：上午10時半至晚上8時

地點：奧海城2期地下主題中庭



聖誕好去處【57】朗豪坊｜抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE

朗豪坊國際藝術家Nina Dzyvulska帶來充滿繽紛、可愛玩味的「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」活動！4樓通天廣場會有一棵7米高的巨型毛茸茸「眼仔LOOK LOOK聖誕樹」﹐樹上會有發光的大眼睛不停眼碌碌四圍望，不定時出現心心眼、星星眼等，樹上仲有會自轉的可愛星星角色！

朗豪坊 - 抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE

日期：2025年11月22日至2025年1月1日

時間：上午11時至晚上11時

地點：香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓及12樓



聖誕好去處【58】太古城中心｜Streets of Christmas Joy

今年聖誕太古城中心除了有超吸睛的8米高炫彩波波聖誕樹，現場更佈置成型格街頭風，融合潮噴塗鴉、街頭文化、節日狂舞，帶大家進入街頭狂歡派對！更會有3大聖誕街頭競技遊戲，包括DJ競技擂台、B-BOY狂舞派對、型噴聖誕塗鴉牆。現場還有photo booth，留下聖誕回憶！

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太古城中心 - Streets of Christmas Joy

活動日期：即日起至2025年1月1日

活動時間：

星期一至五中午12時至晚上9時；星期六、日及公眾假期上午11時至晚上9時

地點：香港太古城道18號太古城中心2/F中庭及中橋



聖誕好去處【59】MOKO新世紀廣場｜青蛙王子KEROKEROKEROPPI 5大打卡位

MOKO新世紀廣場在今個聖誕，連同青蛙王子KEROKEROKEROPPI賀聖誕！商場中庭打造屬於青蛙王子的皇室庭園，青蛙王子會以不同造型穿梭在商場中庭的每一個角落，5大唯美打卡場景，例如「皇家星願瞭望塔」、「珍稀寶物荷花池」、「光鑽寶石皇冠寢室」更高達5米高！此外，還有尋寶歷險和夾公仔機，活動相當豐富！

MOKO新世紀廣場 — KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園

活動日期：2024年11月16日至2025年1月1日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：MOKO 新世紀廣場MTR樓層中庭



聖誕好去處【60】圍方｜迪士尼獅子王體驗區 飄雪燈影匯演

圍方戶外園藝花園將於2024年12月1日至2025年1月1日期間，逢周五、六、日、公眾假期及特別日子，舉行飄雪燈影匯演，可以與摯愛及毛孩一同體驗聖誕白色飄雪浪漫氣氛！此外，圍方亦將與迪士尼攜手打造全港首個《獅子王：木法沙》傲氣領地，設有六尺高獅子王、經典場景、打卡牆等4大體驗區等你到訪！

圍方 — 飄雪燈影匯演

活動日期：2024年12月1日至2025年1月1日

活動地點：圍方L2戶外園藝花園



聖誕好去處【61】黃埔天地｜聖誕老人大作戰 挑戰送禮物任務

黃埔天地將於12月期間舉行「Jolly SantaMas」，一個結合遊戲、藝術與影相打卡的聖誕盛會，率先登場的是12月21日及22日舉行的「聖誕老人大作戰」。以預備及運送聖誕禮物為主題，挑戰多個講求技巧、反應及策略的4大任務，競逐冠軍寶座，贏取總值高達2萬元的豐富禮品！

此外，2024年12月25日至2025年1月1日逢星期六、日及公眾假期，更有「Santa Jump」彈床活動、「Santa禮物預備所」親子手作坊、「Jolly Santa畫廊」及「聖誕照相館」，可以與可愛聖誕雪橇和3米高的聖誕老人打卡影相！

黃埔天地 — Jolly SantaMas

活動日期：2024年12月21日至2025年1月1日

活動地點：黃埔天地時尚坊MTR層



聖誕好去處【62】ISQUARE國際廣場｜近100隻鹿走進商場 6米聖誕小鹿小鎮 聖誕老人巡遊

尖沙咀iSQUARE國際廣場，於即日至2025年1月1日變身成為可愛的聖誕國度，聯同Fluffy House人氣角色「親親小鹿My Dear Deer」一同來到商場，當中有3大必去打卡位，包括商場地下正門前的6米高户外小鹿小鎮、3米高的聖誕樹等，在12月21、22、25、26號下午3點至5點，更會有聖誕老人巡遊，聖誕老人將會岀現在商場各樓層。

ISQUARE國際廣場

活動日期：即日至2025年1月1日

活動地點：ISQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION



聖誕好去處【63】T Town｜Santa哥、財God 玩轉天水圍

領展 T Town今年誠邀「Santa哥」及「財God」coming to T Town，打造中西文化Crossover盛事 —「T Town慶祝節跨年華」，場內設置特色三米高「福星許願樹」及跨年遊樂園、西式繽紛馬戲彩篷及聖誕求籤筒等多重驚喜，更有「Luck 星高照大抽獎」及「賞里幸運鄰」豐富獎賞！

T Town — T Town慶祝節跨年華

活動日期：即日起至2025年2月16日

活動地點：天水圍天華路30號T Town



聖誕好去處【64】MegaBox｜mofusand 冬日造型粉系打卡位

MegaBox與日本人氣療癒系小貓mofusand攜手合作，於2024年12月14日至2025年2月16日，推出「MegaBox x mofusand 貓福花見駅」。當中有全港首個逾18呎高「福貓花見車站」、巨型千萬両 mofusand、 福貓列車車、花櫻 の小橋、福貓金幣許願池、招財黃金花田等10大打卡位，少女心滿滿！同場並設有mofusand 期間限定店，率先發售全新52款限定珍藏卡、立體祈福御守及造型精品，等你盡情大手入貨！

MegaBox — MegaBox x mofusand 貓福花見駅

活動日期：2024年12月14日至2025年2月16日

活動地址：九龍九龍灣宏照道38 號企業廣場5 期MegaBox L5中庭



聖誕好去處【65】沙田新城市廣場｜13米高巨型聖誕樹 螢火蟲燈飾

沙田新城市廣場於即日起至明年1月1日隆重呈獻為期2個月的《沙田同心同行40載》精彩活動，設置了13米高巨型聖誕樹、5米高的吹氣聖誕老人吊飾裝置、逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾、二千呎室內飄雪溜冰場等打卡位等你朝聖，讓你歡度聖誕！

沙田新城市廣場 — 沙田同心同行40載

活動日期：即日起至2025年1月1日

活動地點：新界沙田沙田正街17-18號新城市廣場



聖誕好去處【66】ELEMENTS圓方｜華麗旋轉木馬 嘉年華匯演

ELEMENTS圓方於聖誕期間舉辦「DELIGHT-GO-ROUND」聖誕遊樂園，有旋轉木馬、「TAKE A CHRISTMAS SNAP」 照相館及紀念幣壓印機，大家記得去打卡呀！商場更安排聖誕嘉年華匯演，於12月21、24至26日指定時間，多位舞蹈員將盛裝打扮，以載歌載舞形式演出，為大家送上聖誕佳節歡樂！

ELEMENTS圓方 — ELEMENTS! DELIGHT – GO – ROUND

活動日期：即日至2025年1月1日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：ELEMENTS圓方金區一樓



聖誕好去處【67-78】聖誕燈飾12大推介

聖誕節快到了，小編整合了全港聖誕燈飾活動，讓你可以與燈飾合照、地點包括尖沙咀/尖東、利東街，有些地點更有「冬日維港水上煙火表演」即睇聖誕好去處地點、活動日期！聖誕燈飾12大推介

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