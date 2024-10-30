ESG｜富豪酒店推「零碳」綠色會議方案　羅寶文：冀更多業界響應

新冠疫情過後，經濟活動復常，富豪酒店集團周二（29日）公布推出「綠色會議」方案，協助會議和活動籌辦機構達致「零碳」，酒店的可持續發展專業人員及廚師團隊設計低碳方案，已得到可持續科技學院 (IST)支持。項目涉七項主要碳足跡類別，如倡用全素菜式餐飲。



富豪酒店集團副主席兼董事總經理及IST創辦人羅寶文表示，希望未來更多業響應，共同推動「零碳」會議。至於可否辦「綠色婚宴」，她指未來可研究。



可持續科技學院 (IST) 為計劃的知識合作伙伴，一直透過教育及科技探索可持續方案，涵蓋活動場地、餐飲服務，以至環保項目選擇等。

羅寶文表示，希望為有意物色可持續會議方案的企業及會議籌辦機構帶來新思維和創新的解決方案。她表示，希望通過分享活動和會議的碳足跡數據資料，讓活動和會議的籌辦機構深入了解情況，鼓勵他們做出更多永續的選擇，並為淨零未來作出貢獻。

富豪表示，「綠色會議」方案的核心部分是為活動和會議籌辦機構製作「碳排報告」，詳細分析活動中產生的碳排放量，報告涵蓋的七項主要碳足跡類別分別為生產與材料、貨運與物流、餐飲、本地交通、能源、住宿和廢棄物。

餐飲是會議活動重要的一環，「綠色會議」方案既可滿足客人飲食需要，又能減少對環境負擔，這包括創新低碳烹調方法，精心採購的食材，包括時令蔬菜和本地採購的植物性食材，客人可選擇碳排放比肉類食材低10至25倍的植物性食材，例如選擇全素菜式。