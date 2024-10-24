六旬漢涉謀殺女友三母女　鄰居破門救人　8歲女稱：我要跟住媽咪

六旬漢涉在劏房縱火及謀殺同居女友其兩名女兒案續審，鄰居夫婦今（24日）在高等法院作供，他們指火警發生時，男鄰居曾踢開事主單位的門，有一大球濃煙湧出，女事主的8歲幼女在單位內說：「唔出，我要跟住媽咪。」雖然他們一再勸她離開，並說：「妹妹，你出嚟啦。」女童堅拒離開。女鄰居指其夫一度回房間「換氣」再折返，單位已無人回應。男鄰居曾想入房救人，但遭妻子阻止。兩夫婦後來到防煙門等候消防員時，見被告衝出來。



女鄰居又指，認為女事主與一般「師奶」無異，不覺她衣著暴露，也未見過她與男人打情罵俏，但指女事主曾埋怨被告「好小氣」。



被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪和1項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）和廖淑媛（8歲），及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。

被告姚委祥否認謀殺及縱火罪。(資料圖片)

女鄰居陶玉蘭稱覺女事主溫菊芳與一般「師奶」無異，不覺她衣著暴露，亦未見過她向男人打情罵俏。(朱棨新攝)

女鄰居陶玉蘭指，她與丈夫在等消防員到場時，見被告衝出來。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，包括兩名13及8歲女童，3人最後證實死亡。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3母女，並即送她們到醫院搶救，惟3人送院後證實死亡。(資料圖片)

溫的房間曾傳來乒鈴嘭唥聲

溫菊芳的鄰居陶玉蘭作供，指於案發日清晨約1時半左右，溫的房間傳來「乒鈴嘭唥」 的聲音。她亦聽到小童哭泣，大聲叫嗌，該些聲音斷斷續續地傳來數次，但陶稱她未有理會，因溫的女兒以往會玩手機，遭大人責罵，因此當時未有為意。

見溫房間冒出大量濃煙

稍後，陶嗅到燒著東西。同時，鄰居陳北賢拍門表示發生火警，陶便帶兩名子女到天台，見到溫的房間冒出大量濃煙，她又不見其丈夫，便返回單位，並在單位尋獲丈夫及致電報警。

鄰居合力踢開房門

陶稱她的丈夫其後在走廊圖打開溫單位的門，但未能成功，陶向其他鄰居求助，一名年輕的男鄰居施以援手。陶的丈夫和該鄰居成功踢門，大量濃煙湧出，陶形容濃煙：「好似個球咁湧出嚟。」

幼女三次稱：我唔出嚟啊

陶的丈夫和該鄰居繼而用手機的電筒，向單位內照射，但現場伸手不見五指。期間，她聽到溫幼女廖淑媛三次說：「我唔出嚟啊。」陶的丈夫著廖：「你出嚟啦。」廖卻回應：「唔出嚟。」

再回單位已無人回應

由於現場濃煙密佈，呼吸亦困難，陶等人一度返回自己的單位「換氣」。陶的丈夫返回走廊後，再叫喊：「妹妹，你出嚟啦。」但已沒有人回應。陶的丈夫打算衝入溫的單位救人，陶以現場危險勸阻，她指當時：「抖氣都抖唔到。」

報警時提有細路仔唔肯出嚟

她最終把丈夫拉到樓梯，兩人等候消防員期間，被告在走廊出現，然後倒地，身體震抖。此時，消防員亦到達現場。庭上播放陶報案的錄音，當時一名女子表示：「有細路仔唔肯出嚟啊。」陶庭上指，她一邊報案，一邊拍鄰居的門，因此錄音錄得現場的聲音。

未見過有人上門向溫追債

陶又指，溫性格開朗，和一般「師奶」無異，未曾見過溫衣著暴露，或與他人打情罵俏。此外，溫沒有工作，領取綜緩維生。她和溫閒談間，溫有時會講及她：「打吓麻雀仔，輸咗」，或輸掉「一千幾百」。她未曾見過溫遭人上門追債。

認為被告與溫表現恩愛

她又形容，被告為溫的同居男友，兩人表現恩愛，會一同買餸。溫亦會煲湯予被告，讓他「補吓身體」。溫曾埋怨被告「好小氣」、「出吓街都話呢樣嗰樣」，但未曾聽過她侮辱被告。

鄰居稱破門時見到火球

陶玉蘭的丈夫陳焯輝供稱，他和鄰居踢開溫單位的門後見到火球，亦有濃煙冒出。陳向溫叫喊，但未獲回應。溫的幼女廖淑媛則在單位內稱：「唔出，我要跟住媽咪。」雖然廖拒絕離開，但陳亦再勸廖，稱：「你出嚟，可以抱你走。」但他的妻子陶玉蘭勸阻他進入單位，陳便走到防煙門等待消防員到場。期間，被告出現並跌在地上。

案件編號：HCCC163/2023