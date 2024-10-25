腎臟透析提升患者生活質素
腎臟就像人體的「過濾器」，處理新陳代謝而產生的各種廢物，並透過尿液將廢物排出體外。當病人患上末期腎衰竭，其腎臟未能有效運作，需接受腎臟替代治療以維持生命。最理想的治療方式是腎臟移植，然而，尚未輪候到移植手術的患者，便需定期接受俗稱「洗腎」的透析治療，有助改善生活質素。
撰文：港怡醫院腎臟透析中心護理經理林少玲
常見的透析治療有兩種，包括血液透析（俗稱洗血）或腹膜透析（俗稱洗肚）。血液透析是透過機器將患者的血液引出體外，經過透析器清除血液中的廢物和多餘的液體，再將潔淨的血液輸回患者體內。至於腹膜透析，是以患者的腹膜作為天然過濾膜，將透析液注入腹腔，利用腹膜的擴散作用達至過濾效果。
洗腎病人不一定喪失全部的腎功能，腎功能低於正常值10%，或腎小球過濾率（GFR）低於15毫升/分鐘的末期腎病患者，一般需要長期洗腎。至於出現急性腎損傷，例如經歷嚴重脫水、急性中毒或重大手術後引致腎功能急劇下降，或出現尿毒症、嚴重電解質失衡等病人，通常要接受暫時性洗血治療。洗腎屬於一種支援性的治療，醫生會根據患者病情作評估，並建議最合適的治療方式。
以血液透析為例，大部分患者會於大型醫院或洗腎中心內進行此程序，醫院或中心一般會提供床位及治療椅予患者選擇。一般而言，患者需每週接受兩至三次、每次約四小時的療程，期間會由專業醫護全程監察。正式開展療程前，病人可先參觀場地，由護士講解流程，以便及早適應環境和紓緩緊張情緒。腎科醫生亦會檢視病人的病歷、生命表徵和化驗結果，其後會協助病人建立血管通路，通常會於鎖骨下靜脈置入中央靜脈導管，或透過小型手術於手臂上製造一條自體動靜脈瘻管或人工血管瘻管。護士會在治療前檢查血管通路是否暢通，並準備透析儀器，將病人的血液通路連接到儀器上，確保接口牢固無漏。
病人接受治療期間，護士會緊密監察病人生命表徵的變化，並每半小時為病人量度血壓，以減低出現血壓過低和抽筋等併發症風險。為保障病人安全，血液透析機設有不同安全機制，可偵察出透析器有否血液洩漏或血液循環中有否進入了空氣；透析機的屏幕上亦會顯示各種參數，如有異常會即時發出警報，醫護人員會立即跟進處理。完成療程後，護士會為病人進行導管傷口護理，並指導病人日常護理傷口的注意事項。此外，首次接受血液透析的病人，如情況許可會獲建議入院進行治療，讓醫護人員可更詳盡解答病人及家屬的問題以釋除其疑慮，例如不少病人關注過程中會否出現痛楚及不適等。
在治療期間，家屬的參與對病人相當重要。筆者在港怡醫院的腎臟透析中心工作，整個團隊的醫護人員均重視與家屬的充分溝通，從中了解病人的日常生活、起居和飲食習慣，以便制訂個人化的適切治療方針；並會主動致電跟進情況，以及定期跟進抽血報告。如有需要，更可協助病人約見營養師。由於現時不少私營機構均設24小時急症服務，經醫生評估後，腎病患者在危急時可入院安排緊急透析治療。
洗腎病人多數較為年長，不少患者的年齡甚至達80歲。我們明白需定期接受長時間的洗腎程序並不容易，所以會與他們建立良好的溝通和相處方式，並鼓勵病人以樂觀的心態面對疾病。若病人身體狀況許可，希望來一場短期的旅行，我們亦能協助聯絡當地的洗腎中心，並預先協調和交接病人的洗腎日程，讓病人可無憂出遊、享受生活。
「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。
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