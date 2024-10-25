腎臟透析提升患者生活質素

腎臟就像人體的「過濾器」，處理新陳代謝而產生的各種廢物，並透過尿液將廢物排出體外。當病人患上末期腎衰竭，其腎臟未能有效運作，需接受腎臟替代治療以維持生命。最理想的治療方式是腎臟移植，然而，尚未輪候到移植手術的患者，便需定期接受俗稱「洗腎」的透析治療，有助改善生活質素。



撰文：港怡醫院腎臟透析中心護理經理林少玲



常見的透析治療有兩種，包括血液透析（俗稱洗血）或腹膜透析（俗稱洗肚）。血液透析是透過機器將患者的血液引出體外，經過透析器清除血液中的廢物和多餘的液體，再將潔淨的血液輸回患者體內。至於腹膜透析，是以患者的腹膜作為天然過濾膜，將透析液注入腹腔，利用腹膜的擴散作用達至過濾效果。

洗腎病人不一定喪失全部的腎功能，腎功能低於正常值10%，或腎小球過濾率（GFR）低於15毫升/分鐘的末期腎病患者，一般需要長期洗腎。至於出現急性腎損傷，例如經歷嚴重脫水、急性中毒或重大手術後引致腎功能急劇下降，或出現尿毒症、嚴重電解質失衡等病人，通常要接受暫時性洗血治療。洗腎屬於一種支援性的治療，醫生會根據患者病情作評估，並建議最合適的治療方式。

以血液透析為例，大部分患者會於大型醫院或洗腎中心內進行此程序，醫院或中心一般會提供床位及治療椅予患者選擇。一般而言，患者需每週接受兩至三次、每次約四小時的療程，期間會由專業醫護全程監察。正式開展療程前，病人可先參觀場地，由護士講解流程，以便及早適應環境和紓緩緊張情緒。腎科醫生亦會檢視病人的病歷、生命表徵和化驗結果，其後會協助病人建立血管通路，通常會於鎖骨下靜脈置入中央靜脈導管，或透過小型手術於手臂上製造一條自體動靜脈瘻管或人工血管瘻管。護士會在治療前檢查血管通路是否暢通，並準備透析儀器，將病人的血液通路連接到儀器上，確保接口牢固無漏。

洗血病人通常使用中央靜脈導管或自體動靜脈瘻管或人工血管瘻管作血液透析。（圖為中央靜脈導管）

病人接受治療期間，護士會緊密監察病人生命表徵的變化，並每半小時為病人量度血壓，以減低出現血壓過低和抽筋等併發症風險。為保障病人安全，血液透析機設有不同安全機制，可偵察出透析器有否血液洩漏或血液循環中有否進入了空氣；透析機的屏幕上亦會顯示各種參數，如有異常會即時發出警報，醫護人員會立即跟進處理。完成療程後，護士會為病人進行導管傷口護理，並指導病人日常護理傷口的注意事項。此外，首次接受血液透析的病人，如情況許可會獲建議入院進行治療，讓醫護人員可更詳盡解答病人及家屬的問題以釋除其疑慮，例如不少病人關注過程中會否出現痛楚及不適等。

血液透析機設有不同安全機制，亦會顯示各種參數，如有異常會即時發出警報，醫護人員會立即跟進處理。

在治療期間，家屬的參與對病人相當重要。筆者在港怡醫院的腎臟透析中心工作，整個團隊的醫護人員均重視與家屬的充分溝通，從中了解病人的日常生活、起居和飲食習慣，以便制訂個人化的適切治療方針；並會主動致電跟進情況，以及定期跟進抽血報告。如有需要，更可協助病人約見營養師。由於現時不少私營機構均設24小時急症服務，經醫生評估後，腎病患者在危急時可入院安排緊急透析治療。

洗腎病人多數較為年長，不少患者的年齡甚至達80歲。我們明白需定期接受長時間的洗腎程序並不容易，所以會與他們建立良好的溝通和相處方式，並鼓勵病人以樂觀的心態面對疾病。若病人身體狀況許可，希望來一場短期的旅行，我們亦能協助聯絡當地的洗腎中心，並預先協調和交接病人的洗腎日程，讓病人可無憂出遊、享受生活。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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