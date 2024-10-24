六旬漢涉殺女友三母女　弟指被告隨和節儉　聞女死者欠賭債100萬

六旬漢涉縱火及謀殺同居女友3母女案今午（24日）在高等法院續審，被告的胞弟作供。他形容兄長性格隨和，不會發脾氣。他又指兄長為人節儉，有數10萬、甚至逾100萬元的積蓄。胞弟又指，其他兄長的妻子口中聽聞，被告的同居女友沉迷賭博，投注金額可達10萬元，因此欠下逾100萬元賭債，遭上門追債。



被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪和1項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）和廖淑媛（8歲），及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。

被告胞弟姚委根指被告姚委祥性格隨和，並有數十萬至百萬儲蓄。(朱棨新攝)

被告姚委祥否認謀殺及縱火罪。(資料圖片)

指被告在妻2019年去世

被告的胞弟姚委根作供時透露，他共有4名兄長，被告是他的三哥。被告和妻子育有一子一女，兩人並購入太和居屋單位作居所。被告多年間從事地盤工作，至他的妻子於2019年去世時，他便退休，依靠積蓄生活。他及後再找工作，問胞弟有否工作介紹，兩人因此於2021年於同一地盤工作。

指被告曾任判頭搵到錢

胞弟形容被告性格隨和，沉默寡言，不會發脾氣。此外，被告為人節儉，不會購買名牌衣物，但對家人慷慨。胞弟又指，被告以往任判頭：「搵到錢，一百、幾十萬積蓄都有。」又指被告沒有欠債。

聞溫沉迷賭博欠百萬賭債

他續指，被告於2020年和溫菊芳拍拖，其後搬入溫的單位。他從其他兄長的妻子口中聽聞，溫沉迷賭博，在內地賭外圍賽事和六合彩，投注金額可達10萬元。她因此欠下逾100萬元賭債，遭債主上門追債。被告的子女因溫沉迷賭博，不同意被告和溫拍拖。

辯方指，當時被告的戶口會有定期的支出，胞弟表示不知道，但聽聞被告女兒擔心和有看管被告的財政。

案件編號：HCCC163/2023