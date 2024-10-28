靈實醫院病翁突痛苦　子三求醫護觀察被冷待　離開15分鐘即收噩耗

將軍澳靈實醫院有離世病人家屬投訴院方涉延誤救治。該名八旬病人的兒子向《香港01》指，今年8月探病時察覺父親狀甚辛苦，45分鐘內曾三度呼叫護士或醫生了解，但卻無人評估父親病況，僅有護士稱「係咁、正常嘅」。然而，當家屬探病離開步出醫院僅15分鐘，即接院方電話告之父親心跳停頓正在搶救，之後不治。家屬質疑醫院護士態度敷衍，延誤救治死者。



對於家屬投訴，靈實醫院回覆家屬信件與最新回覆《香港01》的說法不盡相同，院方回覆《香港01》時稱家屬前兩次向護士求助時，護士均有觀察病人臨床情況及確認其情況穩定；但之前發予家屬的信件則對護士未有及時為病人進一步評估致歉，指已向涉事護士給予嚴厲反饋與指導，涉事團隊進行了深刻反思。死者兒子稱不求院方賠償，只望討回公道，「爸爸人已經走咗，希望醫院汲取教訓，唔好再有第二個好似我爸爸咁！」



將軍澳靈實醫院8月時有病人家屬探病時，察覺父親狀似辛苦，45分鐘內曾三度要求護士或醫生救援均不獲受理，家屬離開醫院後15分鐘即收到電話稱父親須搶救。（資料圖片）

子探病時見父親狀似辛苦 呼喚無反應

梁先生父親今年80歲，8月9日因敗血症及急性腎損傷入住基督教聯合醫院，經治療後情況轉趨穩定，8月17日轉送至靈實醫院繼續接受復康治療。他指父親入住靈實醫院後情況一度穩定，原定8月28日可出院，其後病情少許反覆，延後出院計劃，直至8月30日主診醫生再次告之他，其父已無大礙。

梁先生表示，8月31日中午12時探病時間前往醫院看望父親，發現父親精神不振，狀似辛苦，且不張開眼睛，呼喚也無反應或反應較慢，且見當時吊鹽水「滴得好慢、30秒先滴一下」，故出於擔心，在45分鐘內先後三次向護士求助，要求他們來了解。

子指護士站病床外「遠觀」說：無事及正常㗎

梁先生表示，前兩次護士雖有入房內，但只在離病床一米地方，向他表示「吊鹽水係咁」、「無事」及「正常㗎」等，未有仔細觀察父親狀況。直至第三次，梁先生走到護士站要求會見主診醫生，卻被護士告之醫生正處理其他病人。

離院15分鐘收電話指病人心跳停頓 其後不治

梁先生接近下午1時探病時間結束，離開醫院，僅15分鐘即收到醫院來電，指其父心跳停頓，他隨即趕回醫院，惟父親最終回天乏術。他質疑護士漠視求助，態度敷衍，浪費近一小時救治時間，「我真係發火鬧，我話做咩嘢醫生，我離開時同護士講咗三次，話爸爸唔掂，都冇一個人嚟睇！」

院方給家屬信件：為護士無及時為病人進一步評估致歉

就相關投訴，靈實醫院上周回覆《香港01》，當中與梁先生提供了院方9月尾發予家屬解釋信件說法都不盡相同。在家屬信件中，醫院雖認為醫療團隊已按住院期間臨床病狀及發展給予合適治療及護理，但承認家屬兩度向護士求助，護士卻無及時為病人進一步評估，對此致歉，已對涉事護士給予嚴厲反饋與指導，團隊也進行了深刻反思，管理團隊會以此為鑑。

院方回覆《香港01》：護士有走到病人床邊觀察病人臨床情況

在院方回覆《香港01》電郵中則解釋前兩次求助，護士都有走到病人床邊觀察病人臨床情況，確認病人臨床情況穩定，並向家屬稱主診醫生當日早上有為病人做詳細檢查，當時病人並無發燒，血壓、脈搏及呼吸正常，無需氧氣輔助。院方又說明白家屬關注護士到床邊觀察但無採取進一步評估，不符合其期望，更指「明白家人對梁先生於短時間內情況突然轉差，繼而離世，難以接受」，回應中並無提及對護士有嚴厲反饋及指導。

死者兒子：不求院方賠償 只希望能討回公道

梁先生則指，在後續與醫院代表會面中，對方有道歉並承認有延誤救治情況，但他要求書面道歉、甚至錄下道歉語音，均不獲院方同意，甚至要求院方在父親設靈時送花牌，也遭拒絕。梁稱不求院方賠償，只希望能討回公道。

爸爸人已經走咗，希望醫院汲取教訓，唔好再有第二個好似我爸爸咁，（醫護）有做到嘢（爸爸）走咗，我冇怨言，但你無做任何嘢，係失救、係失誤！ 死者兒子梁先生

將軍澳靈實醫院疑發生延救事件，病人家屬稱探病的45分鐘內，察覺父親狀似辛苦，曾三度要求護士或醫生救助均不獲協助，家屬離開醫院後15分鐘即收到電話稱父親須搶救。（資料圖片）

靈實醫院補充：已將個案轉交死因裁判官跟進

靈實醫院補充，當日早上10時半，診醫生有為病人做詳細檢查，認為其狀況一切正常，惟至下午1時05分，醫護人員發現病人失去知覺，經搶救後，病人延至下午2時22分離世，院方已將個案轉交死因裁判官跟進。

護士協會主席謝健強表示，不了解當時情況，但一般而言護士接到家屬求助，需到病人病床前觀察，包括留意病人清醒程度、維生指素等，並留意病人因何入院、與之前狀況有沒有不同，並密切觀察病人狀況，若有疑問或緊急狀況，必須找醫生求助。

他稱，近年護士人手仍然不足，普通病房一名護士要照顧8至12個病人，形容非常之多，政府已推特別註冊條例吸納國外護士，但仍希望能加更多護理學位，吸引新血入行。