法國Primeal粟米粉含過量生物鹼停售　西班牙冷藏蝦含鎘超標四成

食物環境衞生署食物安全中心今日（24日）公布，有入口香港的法國Primeal牌粟米粉（PRIMEAL FARINE DE MAIS Maismeel）一個批次，含過量生物鹼「莨菪烷生物鹼阿托品」和「東莨菪鹼」（tropane alkaloids atropine and scopolamine），有關物質可致瞳孔放大、心跳速率變動、口乾、皮膚潮紅等，提醒業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



法國Primeal牌粟米粉（PRIMEAL FARINE DE MAIS Maismeel）。（官方網頁圖片)

產品資料如下：

產品名稱：Primeal Corn Flour [PRIMEAL FARINE DE MAIS Maismeel]

品牌：Primeal

來源地：法國

淨重：每包500克

批次編號：630907

此日期前最佳：2025年2月18日

進口商：ICOSMOBEAUTY LIMITED



中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品被檢出莨菪烷生物鹼阿托品和東莨菪鹼含量，超出法國有關標準而正在當地回收。中心調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品，為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商的熱線9214 4287。

發言人表示，莨菪烷生物鹼阿托品和東莨菪鹼在人體內會被快速排出，所以不會有長期健康影響，不過呼籲市民如購入受影響批次產品，應停止食用。業界如持有有關批次產品，亦應立即停止使用或出售。

另外，食物環境衞生署食物安全中心今日也公布，中心透過恆常食物監測計劃，在機場從進口層面檢取一個西班牙進口冷藏蝦樣本作檢測，結果顯示鎘含量為百萬分之二點七九（2.79ppm），比法例上限百萬分之二（2ppm）超出39.5%。

發言人表示，長期攝入過量的鎘可影響腎功能。中心已知會涉事進口商上述違規情況，並指令其將受影響產品停售及下架；中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況，並知會西班牙當局及業界。