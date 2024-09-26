食安中心新港城中心街市抽查 驗出新鮮牛肉有二氧化硫
撰文：林遠航
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食物環境衞生署食物安全中心今日（26日）公布，中心在馬鞍山新港城中心街市一新鮮糧食店的新鮮牛肉中，發現有百萬分之十三的二氧化硫，正跟進有關違規事項，如有足夠證據，會提出檢控。
食物安全中心指，中心透過恆常食物監測計劃，早前從馬鞍山新港城中心街市一間新鮮糧食店中，檢取新鮮牛肉樣本進行化驗。結果顯示，樣本含百萬分之十三的二氧化硫。
根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。
食安中心指，會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續，中心正與涉事新鮮糧食店跟進有關違規事項。如有足夠證據，會提出檢控。
中心指，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。
中心又指，二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。
食安中心提醒業界，必須遵守法例規定，不可售賣摻雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類，同時需注意均衡飲食，因為偏食可引致營養不良或攝取過多的化學物。
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