居屋｜何永賢指未來五年推7000伙　研調整綠白表比例　優化抽籤

政府每逢推售居屋，都出現「爭崩頭」。房屋局局長何永賢表示，當局未來五年，每年平均會提供約7,000個居屋單位，強調不會「囤貨不推」。她又透露，正研究改變居屋抽籤制度及綠白表比例。



9月2日，公屋「幸福設計」指引出爐，房屋局局長何永賢介紹。（陳葦慈攝）

房屋局局長何永賢在無綫節《講清講楚》表示，未來十年本港土地供應充足，當局期望做好屬公屋與私樓「中間」的資助房屋，讓更多中低收入家庭可置業。她又表示，當局未來五年，每年平均會提供約7,000個居屋單位。

何永賢：研十年內加大出售居屋比例

何永賢又透露，政府已開始研究能否十年內逐步加大資助出售房屋的比例，被問到會調低出租公屋還是私樓佔比，她表示「眼前諗法」是調節公屋比例，解釋指香港雖然有置業階梯，但每人起始目標不同，不一定要由公屋開始，期望讓市民明白「你只要勤力、上進」，都會有機會在置業階梯上流。

被問到經濟下行，會否減慢推售居屋步伐，何永賢認為，要讓中低收入家庭見到當局維持持續居屋供應穩定性，有其重要，又提到當局籌劃中的項目如居屋，很多已經興建中，政府一定會適時推出，「房委會唔會囤起啲貨唔推」。

何永賢又提到，不少人向她反映，有白表人士欠「抽獎運」，抽不中居屋，當局正積極考慮優化抽籤制度，會適時公布。

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調節綠白表「四六比」會影響公屋流轉快慢 需「計計數」

至於會否調節綠白表「四六比」，她表示要「計計數」才做到，指會如何調節，都會影響公屋流轉快慢，當局會考慮情況，再作決定。至於曾稱要思考提高公屋加租一成的上限，她最新稱會「放在心中」，適時研究。

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房屋局推「幸福設計」指引 何永賢：難成硬性要求

房屋局上周推出「幸福設計」指引，供興建或翻新公屋時參考。其中一個實際應用，為信箱旁加設扶手和掛鉤，何永賢笑言自己都很喜歡該設計。她稱指引亦建議單位內，如洗手間門檻位置附近加裝扶手，及安裝易開關的水龍頭，更好支援長者租戶。

被問到指引會否在未來落成的公屋推行，何永賢指每個屋邨環境不同，難以將指引變為硬性要求，但部分支援長者的設計可列入標準設計。