東涌線今晚提早收車　尾班車時間　東涌站欣澳站接駁巴士資訊必讀

為配合東涌綫（東涌線）延線工程，港鐵往來東涌與欣澳站列車服務今晚（26日）提前兩小時收車，港鐵在收車後會提供免費接駁巴士往返兩站，約3至9分鐘一班，車程約20至30分鐘，港鐵特別提醒，如乘客需要由東涌站搭接駁巴士到欣澳站，並轉乘鐵路往香港站，須於晚上12時18分前在東涌站登上接駁巴士，否則有機會未能趕上從欣澳開出的尾班港鐵。10月26日晚香港站往來東涌站尾班車時間、往返東涌與欣澳站免費接駁巴士地點及班次，一文看清。



港鐵近日派員在東涌區內張貼海報及派發單張，就10月26日晚往來東涌與欣澳站列車服務提前兩小時收車，提供資訊。（港鐵Facebook圖片）

為配合東涌綫延綫工程，港鐵往來東涌與欣澳站的列車服務，10月26日晚上提前2小時收車。（資料圖片/梁鵬威攝）

東涌線/東涌綫尾班車時間（2024年10月26日）

．東涌站開出：晚上11時01分

．香港站開出：晚上11時07分

．欣澳至香港站的列車服務維持正常



（港鐵Facebook圖片）

東涌線/東涌綫10月26日提早收車免費接駁巴士資訊：

免費接駁巴士班次：3至9分鐘

免費接駁巴士預計車程：20至30分鐘

免費接駁巴士尾班車時間：

．東涌開出：10月27日凌晨0時43分

．欣澳開出：10月27日凌晨1時18分



（港鐵Facebook圖片）

東涌線/東涌綫10月26日提早收車免費接駁巴士上車處位置：

東涌往欣澳：東涌站A出口停車場

欣澳往東涌：欣澳站A出口欣澳公共運輸交匯處



（港鐵Facebook圖片）

東涌線/東涌綫10月26日提早收車港鐵提示：

．如須由東涌站坐接駁巴士到欣澳站並轉乘鐵路往香港站須於晚上12時18分前在東涌站登上接駁巴士

．早出發為行程預留更多時間

．留意免費接駁巴士上落車地點及班次

．以MTR Mobile 看清列車服務安排



機場鐵路總管呂幹貽早苛強調，如旅客需要由東涌站搭接駁巴士到欣澳站，轉乘鐵路往香港站，須於12時18分前等上接駁巴士，否則有機會未能趕上從欣澳開出的尾班港鐵。（資料圖片/梁鵬威攝）

機場鐵路總管呂幹貽早前強調，如旅客需要由東涌站搭接駁巴士到欣澳站，轉乘鐵路往香港站，須於12時18分前登上接駁巴士，否則有機會未能趕上從欣澳開出的尾班港鐵。

他續指，當晚會派出約一百名港鐵職員在場協助乘客，兩個車站亦會增設特別標示。風球正掛，呂幹貽指，會密切關注天氣，會視乎降雨量、風速等，如判斷當日天氣對工程團隊構成安全問題，則會將工程延遲一周，至11月2號進行。

港鐵早前表示，會在東涌站和欣澳站之間增建東涌東站。該工程共需安裝4個道岔，港鐵稱將於本周六凌晨安裝其中一個，其餘3個則會在未來三年内陸續安裝。

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港鐵東涌綫延綫工程引入奧地利出產的「道碴搗固機 (Tamping Machine)」幫忙，加快調校路軌工序。（港鐵Facebook圖片）

東涌線延線涉及「東涌東段」及「東涌西段」。(離島區議會文件)

▼ 東涌線延線工程項目設計圖▼

