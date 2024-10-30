體育仲裁｜霍啟剛倡搶先新加坡發展　業界︰有仲裁可速決美斯之亂

最新一份《施政報告》對體育範疇着墨不少，當中提到研究設立體育爭議解決制度。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛接受《香港01》專訪時表示，體育仲裁範疇廣闊，除了運動員及體育總會的糾紛外，並包括商業上的轉播權、合約糾紛等。他建議應借助香港現有被國際認可的中立機構，例如亞非法協香港區域仲裁中心等，甚至可培育運動員退役後成為仲裁員，趕在新加坡之前，將香港發展成體育仲裁中心。



亞非法協香港區域仲裁中心主任陳曉峰在同一個專訪指出，目前國際上的體育仲裁由西方國家主導，若每宗仲裁都需要飛往瑞士處理，則要花費大量時間及金錢，認為能夠吸納鄰近地區的需求。他並以今年初的美斯（Lionel Messi）之亂為例，認為若香港成立體育仲裁中心，並交由香港解決，他相信有可能做到快速平亂，說：「如果個調解方式係可以Cookie Cutter（倒模）咁樣，好快做到單，因為事實情況係一樣，咁裁判官可以好快咁做，所以係快、靚、正。」



體育仲裁過程保密 毋須撕破面皮 提供創意的調解方法

特首李家超於《施政報告》提出加強推動調解服務，推廣體育仲裁，發揮香港爭議解決的體系優勢。港區人大代表陳曉峰律師，同時兼任港協暨奧委會榮譽法律顧問，以及亞非法協香港區域仲裁中心主任。他表示，全球體育發展需求龐大，根據專業分析員估計，全球體育市場價值將在2028年超過6,800億美元（折合約5.28萬億港元），而香港正適合發展成體育仲裁中心。

簡單而言，體育仲裁便是解決體育相關的糾紛。陳曉峰指，相對於法院裁決，體育仲裁的好處是過程保密，雙方毋須公開撕破面皮，可提供具創意的調解方法，若調解及仲裁同樣不成功，才需要向法庭尋求最終的判決。

《施政報告》提出推廣體育仲裁，體育及法律界正在商討如何發展，並將向政府提出方案。（歐陽德浩攝）

港協暨奧委會角色不獨立 體育仲裁有助解決體育總會亂象

體育爭議解決制度的設立，首當其衝可改善體育總會過去種種亂象。體育、演藝、文化及出版界立法會議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，雖然港協已加強投訴管理機制，處理體育總會的不同糾紛 ，例如運動員選拔等，惟港協收到申訴後，仍然是擔當調停人的角色，隨着體育界不斷發展，長遠需要透過中立機構作出仲裁。

同時，政府正推動體育產業化，霍啟剛指本港體育相關活動，每年帶來300至500億元經濟貢獻。他預見業界更頻繁接觸到企業及非牟利機構等，金錢利益的衝突將會增加，包括轉播權、合約糾紛等，惟港協暨奧委會代表各體育總會，角色不夠獨立，估計未來難以處理相關問題。

所以去到某個位係咪全部都係港協暨奧委會做呢？港協未必做到最公平最正嗰個喎。 體育、演藝、文化及出版界立法會議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛

2024年9月9日，原本獲國際汽車聯會授予「賽車運動權」的香港小型賽車總會，控訴未獲另一個持份者「香港汽車會」正式確認。（資料圖片／陳葦慈攝）

新興體育總會相互爭奪認可權 可交由體育仲裁處理

另一方面，新興運動近年陸續崛起，例如匹克球（Pickleball）及閃避球等，其中滑板已在上屆被納入奧運項目，因此香港必須發展相關項目，才可避開傳統項目的激烈競爭，實現「彎道超車」取得更多獎牌。惟部份新興運動設有兩個體育總會，例如跳繩便分為中國香港跳繩總會及中國香港跳繩體育聯會，賽車又分為香港汽車會及香港小型賽車總會，即簡稱「大車會」及「小車會」，體育總會相互爭奪認可權，已成為體育發展的障礙。

霍啟剛認為，新興體育總會百花齊放並不是負面，代表不少有心人正推動香港體育發展，然而認可權涉及運動員出賽及資源分配等問題，業界需要專業的機構調停或裁決，加上體育總會的財政有限，不可能每次花費大量時間及成本，交由未必擅長處理體育問題的法庭，故體育仲裁為最好的解決方法。

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體育仲裁範疇包括轉播權、金錢及合約糾紛

體育仲裁並非只涉及運動員與體育總會的糾紛，霍啟剛表示，本港體育相關活動每年便為本港帶來300億至500億元經濟貢獻，商業上的轉播權、金錢及合約糾紛等，同樣包括在內。

例如今年初球王美斯（Lionel Messi）所在的球隊邁阿密國際，受邀來港參加表演賽，惟美斯缺陣引發球迷不滿並要求「回水」，事件更蔓延至場外，引起港府兩度發出聲明，最終主辦方宣布向球迷退款50%。其實該事件涉及到體育範疇，同樣適用於體育仲裁中心解決。

美斯風波球迷難追討權益 惟體育仲裁能「快靚正」解決

陳曉峰解釋，香港沒有集體訴訟，數萬名球迷只能以個人身份起訴，然而為了價值數百元的門票，花錢打官司並不值得，因此難以追討自身權益。反之，若香港擁有體育仲裁中心，只要完成一宗球迷的申訴，其他美斯缺賽的相關個案，便能像倒模一樣，一次過以相同的裁決結果「快靚正」處理。

因為我哋冇集體訴訟嘛，咪個個走去投訴，如果為咗幾百蚊走去告，值唔值得過？但如果個調解方式係可以Cookie Cutter咁樣，好快做到單，因為事實情況係一樣，咁裁判官可以好快咁做，所以係「快、靚、正」。 亞非法協香港區域仲裁中心主任陳曉峰

對於未來的體育盛事，陳曉峰建議業界簽署任何合約，可考慮加入香港相關的條款，例如雙方遇到問題需要仲裁時，須採用香港法律及解決爭議的方式，或在香港的仲裁中心解決，避免飛往外國仲裁，最終耗費時間及金錢。

飛往瑞士體育仲裁時間成本高 香港可吸納鄰近地區需求

法庭不適宜解決的體育糾紛不僅限於此，陳曉峰續以球賽為例，若球員判處紅牌需要禁賽，但教練或球隊不服上訴，同時賽程緊密，下周再有球賽接踵而至，故法院不可能及時作出裁決，讓球員得以重返賽場。他說：「我哋做法首先係唔單止快過法院，仲快過其他仲裁中心。因為我哋知道體育一日都嫌多，所以要快！」

陳曉峰並指，目前國際體育仲裁主要由西方國家主導，他觀察到部份賽事的裁決對中國運動員有失公允，若香港能夠成為體育仲裁中心，除了可提高國際話語權，亦可吸納鄰近地區的需求。他稱：「點解所有國際大型運動都要走咗去瑞士，呢個係咪最好呢？有時差啦，又要飛啦，又好貴。」

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新加坡與香港定位相近 需加快成為體育仲裁中心

不過霍啟剛提醒，由於鄰近的新加坡與香港定位相近，同樣採用普通法制度，亦經常舉辦大型活動，近年更積極發展體育仲裁，相信可佔據一定的市場份額。他建議政府具備改革思維，邀請各業界商討如何促使香港加快成為體育仲裁中心。

所以我成日都話，我哋唔做，就人哋（新加坡）去做。 體育、演藝、文化及出版界立法會議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛

2022年5月25日，亞非法協香港區域仲裁中心開幕。（政府新聞處圖片）

籲借助亞非法協香港區域仲裁中心發展體育仲裁

那麼香港應如何由零開始發展成體育仲裁中心？陳曉峰強調，亞非法協香港區域仲裁中心是香港唯一根據國際法成立，並擁有國際組織地位的仲裁機構，成員包括亞洲及非洲共48個國家，並提供網上爭議解決平台，因此香港已有足夠「底氣」發展成體育仲裁中心。他透露，中心將培訓在職的仲裁員及調解員了解體育產業，為未來的人才做好準備。

香港運動員未來可「升級轉型」擔任仲裁員

霍啟剛並補充，將邀請具有體育背景的權威人士，與亞非法協香港區域仲裁中心的仲裁員交流，並考慮向運動員提供「升級轉型」的前景。「係咪全部運動員都要轉型做教練？我覺得唔係，實習仲裁員都係好方向。」

霍啟剛及陳曉峰將會就體育仲裁與律政司等部門提供意見。而律政司司長林定國早前接受傳媒訪問時指，體育仲裁將於來年開展研究工作，惟有待工作小組協調後才可公布詳情。