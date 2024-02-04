美斯無上場｜球隊周一參觀啟德體育園取消　霍啟剛：Tatler需致歉

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密，今午（4日）與港隊在香港大球場進行表演賽中，但美斯未有上場，大批球迷「噓爆」叫回水，政府也罕有發聲明，指主辦單位欠球迷一個解釋。面對強大的不滿，據了解，球隊原定明日（5日，星期一）早上到啟德體育園參觀，不過已決定取消。



+ 1

立法會議員體育、演藝、文化及出版界界議員霍啟剛發聲明，指出宣傳重點的「球王」美斯，最終未有上陣，他對主辦單位Tatler的安排表示非常失望。

霍啟剛表示，過去一段時間，Tatler一直以「球王」美斯作招徠，鋪天蓋地的宣傳吸引市民及球迷的熱切期待，門票更在瞬間搶購一空。至今日比賽，大批市民提早四小時便來到香港大球場附近準備入場，期待能夠一睹「球王」美斯的風采，認為Tatler及國際邁阿密團隊需要向全港市民致歉及交代。

霍啟剛要求Tatler及國際邁阿密團隊需要向全港市民致歉及交代。（香港01圖片）

是次比賽獲政府大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，並獲得配對撥款及場地補助金資助。霍表示，支持政府根據協議條款與主辦單位跟進，包括扣減贊助款項，以作懲戒。他希望以後任何主辦單位在籌辦活動時，特別是獲政府資助的項目，必須確保活動的品質及符合市民的期望。

霍啟剛表示，收取天價酬勞訪港的國際邁阿密團隊，雖然美斯未能上場，但是團隊並未有以其他方式增加與市民的互動交流，以回應及滿足市民的期待和支持，對球迷及香港市民有欠尊重，態度不能接受。