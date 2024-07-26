01揭滑板聯會合約禁參與港協屬會 霍啟剛斥利用家長、埋沒運動員
《香港01》周五（26日）揭發，協助15歲滑板小將顧嘉洹的滑板團體「中國香港滑板聯合總會」（下稱「聯會」），與旗下會員簽訂合約，禁止參加其他體育協會，包括港協暨奧委會屬會，變相令運動員無法參與奧運積分賽等國際認可比賽。
港協暨奧委會副會長霍啟剛表示關注事件，指未具推薦資格的「聯會」利用家長望子成龍的心態及對國際體育發展架構的不熟悉，埋沒具潛質的運動員參與國際認可比賽。網上亦有針對運動員及家長言論，霍冀公眾給予空間。
扼殺簽約運動員參與國際認可比賽
涉事的「中國香港滑板聯合總會」（下稱「聯會」），並非港協暨奧委會屬會，即無資格推薦運動員參與亞運及奧運。「聯會」只是一個滑板團體，以私人有限公司登記，會長徐彥龍是為唯一董事兼股東。他今屆及上屆奧運都在TVB擔任滑板旁述。
徐彥龍周日（21日）向傳媒透露，15歲「聯會」滑板選手顧家洹因缺港協暨奧委會屬會「中國香港滾軸運動及滑板總會」（下稱「滾總」）批出會籍，無緣奧運，事件惹起公眾熱議。
但《香港01》周五（26日）揭發，「聯會」有與運動員簽約，條款寫明「不可加入其他運動協會」，即包括可批奧運資格的「滾總」，變相扼殺運動員參與國際認可比賽，與早前為「聯會」滑板選手顧家洹爭取參加奧運資格一事大相逕庭。
霍啟剛斥「聯會」利用家長望子成龍心態
立法會體育、演藝、文化及出版界議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛表示關注事件，質疑「聯會」利用家長望子成龍的心態及對國際體育發展架構的不熟悉，埋沒具潛質的運動員參與國際認可比賽。他更稱如事件屬實，合約有關條款並不合理，了解到有運動員及家長感到徬徨。
他擔心事件會影響運動員將來發展，甚或令青年運動員不敢參加比賽，表示會為簽約的運動員及家長提供協助。
憂網上負評 籲給運動員空間
霍啟剛稱亦留意到顧家洹及家長因會籍一事被針對，網上出現負面評論，他希望公眾能夠給予運動員及家長空間，讓運動員未來繼續專注比賽，在追夢路上邁步前行。
他最後希望各體育總會及體育機構，要以誠信、公平、公開、公正的原則，培養人才的初心，促進香港體育發展。
讚傳媒求真專業：不同個案不能一概而論
霍啟剛亦表示，感謝傳媒求真和專業精神，抽絲剝繭發掘真相。
霍啟剛有與方力申會面，協助九歲泳手因會籍問題無法參加比賽，泳總亦承諾改革。滑板爭議傳媒最初亦聚焦會籍問題。
但《香港01》調查發現，當中涉及隱瞞、誇大和不平等合約。霍啟剛指今次事件也顯示了每一宗個案均有其專業複雜性，在處理上雖然不能一概而論，但各方必須以運動員的利益為依歸。
「聯會」會長徐彥龍為顧家洹爭取奧運資格，曾稱顧為「亞洲X Games全國大賽總冠軍」，但《香港01》周三已揭發該比賽只是內地商業賽，並非「亞洲」賽事，無奧運積分。
徐曾稱是在海報上見到寫有「亞洲」一詞，但記者翻查海報後未有發現。就合約一事，徐回應「唔知乜嘢合約」。