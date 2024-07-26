01揭滑板聯會合約禁參與港協屬會　霍啟剛斥利用家長、埋沒運動員

《香港01》周五（26日）揭發，協助15歲滑板小將顧嘉洹的滑板團體「中國香港滑板聯合總會」（下稱「聯會」），與旗下會員簽訂合約，禁止參加其他體育協會，包括港協暨奧委會屬會，變相令運動員無法參與奧運積分賽等國際認可比賽。

港協暨奧委會副會長霍啟剛表示關注事件，指未具推薦資格的「聯會」利用家長望子成龍的心態及對國際體育發展架構的不熟悉，埋沒具潛質的運動員參與國際認可比賽。網上亦有針對運動員及家長言論，霍冀公眾給予空間。



2021年8月，霍啟剛與妻子郭晶晶接受訪問，一同踩滑板。（資料圖片／黃寶瑩攝）

扼殺簽約運動員參與國際認可比賽

涉事的「中國香港滑板聯合總會」（下稱「聯會」），並非港協暨奧委會屬會，即無資格推薦運動員參與亞運及奧運。「聯會」只是一個滑板團體，以私人有限公司登記，會長徐彥龍是為唯一董事兼股東。他今屆及上屆奧運都在TVB擔任滑板旁述。

中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍指控，15歲的滑板小將顧嘉洹因「滾總」會籍問題未能參加奧運，但徐稱顧獲2023年「亞洲X Games全國賽總冠軍」，但查證後並非「亞洲賽」或「亞洲冠軍」。（資料圖片／盧翊銘攝）

徐彥龍周日（21日）向傳媒透露，15歲「聯會」滑板選手顧家洹因缺港協暨奧委會屬會「中國香港滾軸運動及滑板總會」（下稱「滾總」）批出會籍，無緣奧運，事件惹起公眾熱議。

但《香港01》周五（26日）揭發，「聯會」有與運動員簽約，條款寫明「不可加入其他運動協會」，即包括可批奧運資格的「滾總」，變相扼殺運動員參與國際認可比賽，與早前為「聯會」滑板選手顧家洹爭取參加奧運資格一事大相逕庭。

6月5日，中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍（第三排左三），出席TVB巴黎奧運節目記者會，他將擔任旁述。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

霍啟剛斥「聯會」利用家長望子成龍心態

立法會體育、演藝、文化及出版界議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛表示關注事件，質疑「聯會」利用家長望子成龍的心態及對國際體育發展架構的不熟悉，埋沒具潛質的運動員參與國際認可比賽。他更稱如事件屬實，合約有關條款並不合理，了解到有運動員及家長感到徬徨。

他擔心事件會影響運動員將來發展，甚或令青年運動員不敢參加比賽，表示會為簽約的運動員及家長提供協助。

憂網上負評 籲給運動員空間

霍啟剛稱亦留意到顧家洹及家長因會籍一事被針對，網上出現負面評論，他希望公眾能夠給予運動員及家長空間，讓運動員未來繼續專注比賽，在追夢路上邁步前行。

他最後希望各體育總會及體育機構，要以誠信、公平、公開、公正的原則，培養人才的初心，促進香港體育發展。

《香港01》獲得「中國香港滑板聯合總會」與運動員的合約，禁止運動員參加「其他體育協會」，不過「聯會」本身並無推薦參與奧運、亞運資格，合約中卻規定運動員的代表身份，變相令運動員根本無可能參與國際認可的比賽。（香港01製圖）

讚傳媒求真專業：不同個案不能一概而論

霍啟剛亦表示，感謝傳媒求真和專業精神，抽絲剝繭發掘真相。

霍啟剛有與方力申會面，協助九歲泳手因會籍問題無法參加比賽，泳總亦承諾改革。滑板爭議傳媒最初亦聚焦會籍問題。

但《香港01》調查發現，當中涉及隱瞞、誇大和不平等合約。霍啟剛指今次事件也顯示了每一宗個案均有其專業複雜性，在處理上雖然不能一概而論，但各方必須以運動員的利益為依歸。

7月17日，霍啟剛與方力申、泳總開會，協助方力申旗下泳會對9歲運動員，參與比賽。（資料圖片 / 夏家朗攝）

「聯會」會長徐彥龍為顧家洹爭取奧運資格，曾稱顧為「亞洲X Games全國大賽總冠軍」，但《香港01》周三已揭發該比賽只是內地商業賽，並非「亞洲」賽事，無奧運積分。

徐曾稱是在海報上見到寫有「亞洲」一詞，但記者翻查海報後未有發現。就合約一事，徐回應「唔知乜嘢合約」。