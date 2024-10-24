啟德體育園︱青年運動場周日進行首場測試賽　實測入場及搵食路線

文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前表示，啟德體育園會於10月下旬至明年第一季，進行不同的試業活動和演練。而體育園將於本月27日（周日）試行營運，在三大場館之一的青年運動場（公眾運動場）舉行一場本地足球賽事，屆時將有1,000名持票觀眾入場觀賽，為滿座人數的五分一。

記者周三（23日）來到青年運動場視察，測試由附近港鐵宋皇臺站及啟德站往返運動場需時多久，以及附近有何餐飲、交通配套等。



啟德體育園青年運動場10月27日進行本地足球賽事，作場地測試，料有約1000人入場。（蘇煒然攝）

啟德體育園青年運動場10月27日進行本地足球賽事，作場地測試，料有約1000人入場。（蘇煒然攝）

啟德體育園青年運動場10月27日進行本地足球賽事，作場地測試，料有約1000人入場。（蘇煒然攝）

經宋皇臺站離開路程最短 但兩旁有地盤且「無瓦遮頭」

記者分別由宋皇臺站及啟德站出發前往青年運動場，由宋皇臺站D出口出發到抵達青年運動場需時約3分40秒左右，與當局預計的5分鐘相若；由啟德站D出口出發的話，記者用了約9分50多秒，當局則估計需要約15分鐘為短。

相比之下，由宋皇臺站前往或離開青年運動場路程最短，不過，該段百餘米的路沒有上蓋，中午時分陽光猛烈時會比較曬，而且兩旁均是正在施工中的地盤，不時會變得沙塵滾滾。至於啟德站路線，亦有約5分鐘路程為露天，附近有地盤，不過圍封得較為密閉。

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當局建議行往九龍城和土瓜灣「搵食」

若觀看賽事後想「醫肚」，楊潤雄周三（23日）在立法會透過書面表示，到啟德體育園欣賞賽事或參加大型活動的市民和遊客，可步行前往九龍城和土瓜灣品嚐地道美食，與從香港大球場步行往銅鑼灣或天后的情況相若。

如市民不欲前往九龍城和土瓜灣，啟德站附近亦有不少餐廳，亦可選擇進入大型商場內用膳。記者亦留意到啟德站附近有巴士站，可前往旺角、青衣或粉嶺等地，有更多的交通選擇。

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啟德體育園正式開幕前逐步測試 料共15萬至20萬人參與

造價達319億元的啟德體育園共有三個主要場館，工程由2019年4月展開，原定在2023年下半年峻工，但部份工程受疫情影響，僅公眾運動場能如期落成，可容納5,000名觀眾。室內體育館及主場館則延至今年年中及年底完成，分別可容納一萬人及五萬人。整個園區預計2025年初啟用。

楊潤雄本周一（21日）到園視察工程最新進度時，提到啟德體育園會於10月下旬至明年第一季，進行不同的試業活動和演練，並先由啟德體育園的外圍開始，逐步到園區內設施測試，參與人數會由最初1,000人，逐步提升至約五萬人，預計正式開幕前，會有合共約15萬至20萬人參與。