潭美風球｜東北季候風加持變獅子山2.0？　會否掛8號天文台有定案

【天文台／打風／移動路徑／風球／3號風球／8號風球／獅子山／小犬】潭美今早（26日）在本港以南500多公里外掠過，不過在潭美與本港距離逐漸拉開時，天文台反而在早上10時40分改發3號風球。天文台沒有提出改發8號風球的條件，反指隨着潭美遠離，今晚至明早本港風力會逐漸減弱，屆時天文台會考慮改發一號風球，意味改發8號風球的可能性不存在。



「十月風暴」潭美吹襲，令人想起2021年成功「偷襲」的熱帶氣旋獅子山、圓規。當年只達熱帶風暴級別的獅子因東北季候風「加持」，導致外圍風力大增，天文台在獅子山與港距離560公里發出8號風球，打破2020年熱帶氣旋浪卡襲港所創下的「最遠8號風球」紀錄，再遠約100公里；數日後強烈熱帶風暴圓規又來襲，天文台在其距離香港約500公里時也發出8號風球。



強烈熱帶風暴潭美10月26日上午10時集結在香港以南約570公里。(天文台圖片）

10月26日早上11時，潭美增強為颱風，集結在香港以南約580公里，中心附近最高持續風速為每小時120公里。(天文台圖片)

潭美向西移動後料轉向偏東方向再次橫過南海中北部

潭美今早由強烈熱帶風暴增強為颱風，上午11時集結在香港以南約580公里，較凌晨4時時距離香港530公里拉遠，中心附近最高持續風速為每小時120公里，接近颱風級別下限（中心風速每小時118公里或以上）。天文台預料潭美向西移動，時速約18公里，橫過南海中北部並移向海南島以南海域。

隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，天文台指有機會在下周初於海南島以南海域徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與廣東沿岸保持相當距離。

熱帶氣旋潭美預測的位置和強度。(天文台圖片)

「回馬槍」再進入警戒範圍內 料會逐步減弱

天文台熱帶氣旋路圖顯示，預測潭美會在明日早上（27日）移至本港西南800公里外，降為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速降至每小時110公里，下周一（28日)起轉為「回馬槍」向東移，重返香港800公里警戒範圍內，但會逐步由降至熱帶風暴、熱帶低氣壓、低壓區。

熱帶風暴康妮10月26日早上8時料集結在香港之東南偏東約2,550公里，中心附近最高持續風速為每小時65公里。(天文台圖片)

潭美移動路徑多變料因與康妮產生「藤原效應」

潭美移動路徑多變，料與另一熱帶、今早集結在菲律賓以東海域上空的康妮（Kong-rey）有關。隨着康妮由熱帶風暴增強至強颱風，而潭美與康妮距離拉近，產生「藤原效應」，在距離1,000公里內，兩個熱帶氣旋圍着中心點轉動，較強的一個會「吃掉」另一個。

天文台料離岸風力間中達8級

天文台指東北季候風會繼續影響華南，受東北季候風及潭美的共同影響，華南沿岸及南海北部風勢頗大及有幾陣狂風驟雨。料今日吹東北風5至6級，離岸間中達7級，高地達8級，漸轉東風。晚上東風5級，離岸及高地間中6級，因此原先受屏蔽的地區可能會變得當風。

6及7級為強風，即3號風球風力；8級為烈風，即8號風球風力。

熱帶氣旋獅子山獲東北季候風「加持」 致港風力反而有增無減

2021年本港連續出現兩個「十月風暴」，令天文台要發出8號球。

其中熱帶氣旋獅子山最高只達熱帶風暴級別，原預測最多為本港帶來三號強風信號，但在海南島登陸、逐漸遠離本港時，卻在東北季候風共同影響下，本港風力反而有增無減。天文台在當年10月9日早上發出8號風球，當時獅子山與港距離560公里，打破2020年熱帶氣旋浪卡襲港所創下的「最遠8號風球」紀錄，再遠約100公里。

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在「掛波」時間方面，雖然獅子山當日一直停留在海南島，但本港風力持續增強，加上獅子山移動速度不似預期，令天文台預測當日「落波」時間失準，最終半日內六度更改預測。這個「8號波」一共生效22小時，成為最長命的「8號東南烈風或暴風信號」。事後時任天文台台長的鄭楚明形容「獅子山」路徑飄忽，原本預料有機會在當日下午改發3號強風信號，但事與願違，因受到廣闊雨帶影響而令風力維持。

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至於圓規，天文台早已預測可達颱風級別，並在10月11日記者會上罕有預告，在12日至13日初時，香港風力會進一步增強，部份地區風力可能會達到烈風程度，會視乎風力變化和最新天氣預測，屆時可能要改發8號暴風或烈風信號。至12日下午，天文台發出8號東北烈風或暴風信號，當時仍是強烈熱帶風暴的圓規集結在香港約500公里範圍內，今日更增強成颱風，殺入400公里範圍，較獅子山更近本港。

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