公院插錯喉｜推實習醫生培訓課　通過評核前所閱X光片須上級覆檢

伊利沙伯醫院及東區醫院早前先後發生插錯胃喉事件，同涉及實習醫生。醫管局今（26日）指已於本月中推出培訓課程，加強實習醫生審視鼻胃喉Ｘ光影像培訓，至今大部份實習醫生已完成培訓，餘下未參與培訓的亦將於本月底前完成。該局指，為確保實習醫生掌握正確判斷鼻胃喉Ｘ光影像的技巧，所有在醫管局工作的實習醫生均需參與培訓，在完成培訓及通過評核前，實習醫生審視的鼻胃喉Ｘ光影像，均需由較資深醫生確認才能執行。



《病人安全通訊》（PATIENT SAFETY EXPRESS），羅列閱讀放置鼻胃喉X光片的6項標準。（醫管局《風險通報》）

周五（25日）發布的醫管局《風險通報》，有提及其中一宗發生於今年的插錯喉事件，該期刊提到須加強培訓醫生閱讀鼻胃喉X光片，並指已在臨床醫療資訊管理系統（CMS）引入鼻胃喉X光片選項，以確保X光質素符合要求。

《風險通報》同時列出《病人安全通訊》（PATIENT SAFETY EXPRESS），羅列閱讀放置鼻胃喉X光片的6項標準，提醒醫生須完全符合該6項標準，才開始經喉管餵食，包括鼻胃喉有否被錯誤置入支氣管、能否清晰觀察鼻胃喉末端位置、鼻胃喉有否捲曲等。

少部份仍未參與培訓的實習醫生月底前會完成培訓

醫管局今日指，已全面檢視實習醫生審視鼻胃喉Ｘ光影像的工作流程，並已於本月中推出課程，加強實習醫生的相關培訓，至今大部分實習醫生已完成培訓，餘下少部分未參與的實習醫生，亦將於本月底前完成。

內部通訊提醒進行鼻胃喉置入程序時如遇有疑問應即時向上級求助

在完成培訓及通過評核前，實習醫生審視的鼻胃喉X光影像，均需由較資深的醫生確認才能執行。 醫管局指，已透過內部通訊，提醒所有醫護人員正確判斷鼻胃喉X光影像需注意的事項，在進行鼻胃喉置入程序時如遇有疑問，應即時向上級尋求協助。

醫管局稱會繼續加強實習醫生的職前及在職培訓，包括執行不同臨床程序的技巧，亦會定期推出課程及透過內部通訊，協助醫護人員重溫執行不同臨床程序時所需注意的事項。

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