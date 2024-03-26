大灣區航空｜吳秀蘭4.1接任新CEO　曾為國泰管理層　處理工潮事件

大灣區航空今日（26日）公布，委任現任營運總裁吳秀蘭為行政總裁，並在下月1日起生效，而現任行政總裁許漢忠將繼續出任董事會成員，並擔任主席顧問。吳秀蘭於1990年入職港龍航空為管理培訓生，多年來獲不斷晉升，曾於港龍航空及其後國泰航空出任多項管理要職，又曾在2012年代表國泰與工會達成共識。



大灣區航空現時有7架客機（大灣區航空圖片）

大灣區航空今（26日）公布，現任營運總裁吳秀蘭將出任行政總裁，並在下月1日起生效，而現任行政總裁許漢忠將繼續出任董事會成員，並擔任主席顧問。大灣區航空有限公司主席黃楚標對許漢忠在2022年時兼任行政總裁一職表示感激，又指深信吳秀蘭在新崗位上將會為大灣區航空打造更強大的團隊。

吳秀蘭於航空業管理方面擁有超過30年豐富經驗，曾先後於航空公司擔任商業及營運等領域的重要管理職位，包括在2012年代表國泰與工會達成共識。

最近5年她亦在國泰航空的附屬航空貨運及地面服務公司，出任行政總裁一職，並在去年6月加入大灣區航空出任營運總裁。

大灣區航空今日宣布委任現任營運總裁吳秀蘭女士為行政總裁。（大灣區航空圖片）

至於現年73歲的許漢忠曾在國泰航空集團工作逾30年，並曾為港龍航空行政總裁，其曾在2007年至2015年出任機管局總裁。由於在2022年6月大灣區航空首航前，前行政總裁丘應樺轉投成為香港政府商務及經濟發展局局長，故他接任其職位。