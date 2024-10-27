大灣區航空日本米子航今首航　有旅行團推$4999五日遊大受歡迎

大灣區航空今日（27日）開辦來往香港至動漫角色鬼太郎故鄉、鳥取縣米子市的定期航班，逢星期二、四及日提供一對來回航班。《香港01》直擊首航情況，大灣區航空在閘口安排鳥取縣吉祥物「Toripy」及多名「鬼太郎」與首航乘客合照。



有旅行團為首航推4,999元五日遊優惠，領隊指剛推出行程申請已爆滿，共24人跟團；有團友則稱價錢吸引，以往去大阪等城市多，對鳥取感興趣，更想了解日本鄉間生活。



大灣區航空今日（27日）開辦來往香港至動漫角色鬼太郎故鄉、鳥取縣米子市的定期航班。（何瑞芬攝）

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大灣區航空行政總裁吳秀蘭隨機同行。（何瑞芬攝）

大灣區航空米子航線今日首航，為該公司繼東京及大阪後第三個日本定期航點。周日航班於早上11時45分在香港國際機場起飛，預料當地時間4時20分到達米子鬼太郎機場，航程全程約3個半小時，並以波音737執飛。

大灣區航空向首航乘客派發鳥取旅遊書，又安排鳥取縣吉祥物「Toripy」及多名cosplay成「鬼太郎」的職員與首航乘客「打卡」留念。

旅行社「寰球遊」領隊葉小姐表示，為首航推出4999元五日遊優惠，大受歡迎，共24人跟團。（何瑞芬攝）

旅行社「寰球遊」領隊葉小姐表示，大灣區航空之前邀請他們到米子考察，考察後認為適合辦旅行團，故決定開辦鳥取行程，更為首航推出4999元五日遊優惠，並大受歡迎，旋即報名名額已滿，共24人參加。她認為鳥取景點吸引，只要一直有直航航班，便會開團。

團友甄先生與胞姐甄女士剛退休，見價錢吸引故報團參加。甄先生稱，以往一直去大阪等大城市，對鳥取較偏門城市感興趣，尤其是鳥取砂丘，「點解個海會有個砂丘？」他又指想享受輕鬆旅行，並了解日本鄉間生活與大城市有何不同，也十分期待吃和牛。

團友甄先生與胞姐甄女士稱，以往一直去大阪等大城市，對鳥取較偏門城市感興趣。（何瑞芬攝）

大灣區航空。（大灣區航空圖片）

米子為鳥取縣西部主要城市，鄰近大山及鳥取砂丘等天然景致，鳥取縣以溫泉旅館而聞名，包括米子弓濱半島的皆生溫泉；另有全場800公尺的水木茂大道，豎立了170多尊銅像，全是日本殿堂級漫畫大師水木茂先生所創作的漫畫人物，包括為人所熟悉的「鬼太郎」。