匡智會性侵案｜家長組織批機構未現身交代　促盡快解釋來龍去脈

今年8月，匡智會一名男助理舍監涉嫌性侵兩名中度智障學員，外界質疑為何事隔兩個月才公布事件，政府解釋是避免家人情緒「二次傷害」。



育有自閉症兒子、病人自助組織「一同夢慈善基金會」主席莊寶琼今（28日）早在電台節目反駁，即使現在才公布，亦不代表家長不會有情緒問題。她認為院舍向外公布前，至少應盡快讓持份者知情，否則會令家長更擔憂。她期望匡智會親自交代獨立檢討委員會的工作，並讓家長和公眾了解整件事的來龍去脈。



匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

事發至今兩個月 質疑院舍無向家長交代 引發更多憂慮

匡智會性侵事件事發兩個月才公布，勞福局長孫玉菡日前解釋，是顧及到受害者及其家人的情緒。

對於公布時間，育有自閉症兒子、病人自助組織「一同夢慈善基金會」主席莊寶琼今（28日）早接受電台訪問時表示，「現在公佈就無情緒問題？」並質疑院舍為何一直沒有向其他家長交代。她相信院舍有為家屬提供適切協助，但當中的工作細節，包括成立獨立檢討委員會，都應該向其他家長交代，不知情只會引致更多憂慮。

她認為，院舍應該設立虐待通報機制，在向外公布之前，盡快讓持分者知道事件，包括其他院友及其家屬，「畢竟細路喺度住」。

莊寶琼。（資料圖片／江麗盈攝）

促匡智會親自交代報告 包括整件事來龍去脈

匡智會事後成立獨立檢討委員會，以調查事件，莊寶琼表示非常期待報告，希望匡智會親自交代委員會工作，包括報警時間、事件過程，讓公眾知道「整件事的來龍去脈」，亦令其他院舍借鑒。而就社署對涉事院舍的續牌期由3年一次改為1年一次，她認為另外亦應有罰錢機制；若違規太嚴重，亦應考慮交由其他機構接手。

對於閉路電視的成效，她質疑「點解之前冇人去睇？」她認為最好應該有院舍人員實時或適時檢視及跟進，令家長放心。她又指「佢哋唔太識表達」，建議院舍職員進入異性院友房間時，應該有第三者同場，「甚至男仔都要有」，或者是玻璃房，增加透明度。

李世榮：應更早向服務使用者公布

立法會議員李世榮亦認為，雖然要顧及家屬感受，但仍應更早公布事件，特別是對服務使用者。他認為要視乎家屬是否情緒波動，但難以一概而論。

他認為，政府應該更主動，對院舍作出硬性規定，如果只是指引，不會對院舍構成壓力。他指事件由家長發現，才翻看閉路電視，建議應加入人工智能監控，如果員工在一定時間內仍在房間內，則發出警示。他續指，如果只依靠服務單位內部檢視片段，起不到太大作用，應讓社署有同步檢視的權限，「唔係純粹（機構）自己話有睇」，以增加阻嚇作用。