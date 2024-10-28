匡智會性侵案｜家長組織批機構未現身交代 促盡快解釋來龍去脈
今年8月，匡智會一名男助理舍監涉嫌性侵兩名中度智障學員，外界質疑為何事隔兩個月才公布事件，政府解釋是避免家人情緒「二次傷害」。
育有自閉症兒子、病人自助組織「一同夢慈善基金會」主席莊寶琼今（28日）早在電台節目反駁，即使現在才公布，亦不代表家長不會有情緒問題。她認為院舍向外公布前，至少應盡快讓持份者知情，否則會令家長更擔憂。她期望匡智會親自交代獨立檢討委員會的工作，並讓家長和公眾了解整件事的來龍去脈。
事發至今兩個月 質疑院舍無向家長交代 引發更多憂慮
匡智會性侵事件事發兩個月才公布，勞福局長孫玉菡日前解釋，是顧及到受害者及其家人的情緒。
對於公布時間，育有自閉症兒子、病人自助組織「一同夢慈善基金會」主席莊寶琼今（28日）早接受電台訪問時表示，「現在公佈就無情緒問題？」並質疑院舍為何一直沒有向其他家長交代。她相信院舍有為家屬提供適切協助，但當中的工作細節，包括成立獨立檢討委員會，都應該向其他家長交代，不知情只會引致更多憂慮。
她認為，院舍應該設立虐待通報機制，在向外公布之前，盡快讓持分者知道事件，包括其他院友及其家屬，「畢竟細路喺度住」。
促匡智會親自交代報告 包括整件事來龍去脈
匡智會事後成立獨立檢討委員會，以調查事件，莊寶琼表示非常期待報告，希望匡智會親自交代委員會工作，包括報警時間、事件過程，讓公眾知道「整件事的來龍去脈」，亦令其他院舍借鑒。而就社署對涉事院舍的續牌期由3年一次改為1年一次，她認為另外亦應有罰錢機制；若違規太嚴重，亦應考慮交由其他機構接手。
對於閉路電視的成效，她質疑「點解之前冇人去睇？」她認為最好應該有院舍人員實時或適時檢視及跟進，令家長放心。她又指「佢哋唔太識表達」，建議院舍職員進入異性院友房間時，應該有第三者同場，「甚至男仔都要有」，或者是玻璃房，增加透明度。
李世榮：應更早向服務使用者公布
立法會議員李世榮亦認為，雖然要顧及家屬感受，但仍應更早公布事件，特別是對服務使用者。他認為要視乎家屬是否情緒波動，但難以一概而論。
他認為，政府應該更主動，對院舍作出硬性規定，如果只是指引，不會對院舍構成壓力。他指事件由家長發現，才翻看閉路電視，建議應加入人工智能監控，如果員工在一定時間內仍在房間內，則發出警示。他續指，如果只依靠服務單位內部檢視片段，起不到太大作用，應讓社署有同步檢視的權限，「唔係純粹（機構）自己話有睇」，以增加阻嚇作用。