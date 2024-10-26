匡智會性侵案｜院舍違規官網無列詳情　孫玉菡稱視乎嚴重性才公開

匡智會發生嚴重違規事件，一名男職員8月涉嫌性侵兩名中度智障學員被捕，該會事隔兩個月才公布事件；過去一年另有4間殘疾人士院舍疑涉「任何形式虐待」院友，收到社署警告違反《實務守則》，但無列出詳情。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（26日）表示，部份違規情況涉及技術性問題等，當局會考慮個案的嚴重性和社會關注度，才決定是否向公眾披露，未必每一宗違規個案都要公開。他又認為，今次事件是接獲家長投訴後，翻查閉路電視而揭發的，可見閉路電視發揮了一定作用。



孫玉菡稱已與匡智會主席會面，表達關注（何夏怡攝）

孫玉菡又認為，社署如有向院舍發出警告信，亦會將個案資料上載網站，已有一定透明度。 在對院舍的管理監督方面，政府現時已有一套完整的要求和體系，相信絕大多數的院舍負責人都是一心一意想照顧好院友。

過去12個月，全港有3間殘疾人士院舍收到社署警告違反《實務守則》中，院舍有責任保護殘疾人士免受任何形式虐待的規定；另再有1間涉及違反《實務守則》中，院舍如發現懷疑虐待事件，須按照有關指引處理的規定。4宗個案都沒有詳細向公眾披露和講解。

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孫玉菡表示，社署作為監察角色，發警告信是要告知院舍有不足之處，懷疑違規，但由於涉及當事人私隱，對外披露時不能太具體描述內容。他又說，政府會不斷改善，並會因應社會變化或事件，持續修訂和改善《殘疾人士院舍實務守則》。

一名男職員8月涉嫌性侵兩名中度智障學員被捕，據了解，涉事的是位於大埔匡智松嶺綜合職業訓練中心宿舍，被捕男職員為宿舍助理舍監，被控猥褻侵犯精神上無行為能力的男性及強姦罪。匡智會已即時解僱該名男職員。