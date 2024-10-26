匡智會性侵案｜院舍違規官網無列詳情 孫玉菡稱視乎嚴重性才公開
撰文：吳美松
出版：更新：
匡智會發生嚴重違規事件，一名男職員8月涉嫌性侵兩名中度智障學員被捕，該會事隔兩個月才公布事件；過去一年另有4間殘疾人士院舍疑涉「任何形式虐待」院友，收到社署警告違反《實務守則》，但無列出詳情。
勞工及福利局局長孫玉菡今日（26日）表示，部份違規情況涉及技術性問題等，當局會考慮個案的嚴重性和社會關注度，才決定是否向公眾披露，未必每一宗違規個案都要公開。他又認為，今次事件是接獲家長投訴後，翻查閉路電視而揭發的，可見閉路電視發揮了一定作用。
孫玉菡又認為，社署如有向院舍發出警告信，亦會將個案資料上載網站，已有一定透明度。 在對院舍的管理監督方面，政府現時已有一套完整的要求和體系，相信絕大多數的院舍負責人都是一心一意想照顧好院友。
過去12個月，全港有3間殘疾人士院舍收到社署警告違反《實務守則》中，院舍有責任保護殘疾人士免受任何形式虐待的規定；另再有1間涉及違反《實務守則》中，院舍如發現懷疑虐待事件，須按照有關指引處理的規定。4宗個案都沒有詳細向公眾披露和講解。
+1
孫玉菡表示，社署作為監察角色，發警告信是要告知院舍有不足之處，懷疑違規，但由於涉及當事人私隱，對外披露時不能太具體描述內容。他又說，政府會不斷改善，並會因應社會變化或事件，持續修訂和改善《殘疾人士院舍實務守則》。
一名男職員8月涉嫌性侵兩名中度智障學員被捕，據了解，涉事的是位於大埔匡智松嶺綜合職業訓練中心宿舍，被捕男職員為宿舍助理舍監，被控猥褻侵犯精神上無行為能力的男性及強姦罪。匡智會已即時解僱該名男職員。
匡智會性侵案｜議員憂有更多受害者 倡設獨立調查會大量翻看CCTV匡智會性侵案｜林素蔚認同設閉路電視機制 惟根源在監察制度狄志遠｜匡智會事件後，政府如何改進殘疾人士保護機制？匡智會性侵案｜揭過去一年共5間殘疾院舍疑涉虐待被社署發警告信匡智會性侵案｜孫玉菡稱辦「學習會」汲教訓 釘牌與否待查主因匡智會性侵案｜旗下院舍屢涉虐待指控 申訴專員曾斥機制失效匡智會性侵案｜家長既驚又怒：機構責無旁貸 質疑能否舉報主管匡智會性侵案｜孫玉菡：高度關注 收緊續牌期確保落實改善匡智會性侵案｜林素蔚促檢視院舍監管機制 調查匡智會有否漏報