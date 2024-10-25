匡智會性侵案｜議員憂有更多受害者　倡設獨立調查會大量翻看CCTV

匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，匡智會回覆《香港01》稱因涉各項服務質素標準守則及人事聘用政策等，拒絕透露涉案職員入職年期、背景及會否翻查全部CCTV片段等，但強調會按政策執行所有程序，且已按檢討報告建議加檢視CCTV次數及時間等。



立法會議員李世榮指案件性質嚴重，擔憂有其他職員涉案或其他害者，要求警方及社署成立獨立調查委員會，包括檢視過去數個月所有CCTV片段，說服公眾已切底清除瘀血。



匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

議員稱案件性質嚴重 冀社署介入助查數月CCTV

匡智會爆出嚴重違規事件，一名男職員8月涉嫌性侵兩名中度智障學員被捕。據了解，涉事的是位於大埔匡智松嶺綜合職業訓練中心宿舍，被捕男職員為宿舍助理舍監。

立法會議員李世榮表示，案件性質嚴重，擔憂是否有其他職員包庇或涉案情況，甚至有更多受害者。他強調CCTV在案中至關重要，全靠有CCTV片段才有足夠證據將涉案職員拘捕，但認為目前工作未能說服公眾已徹底清除瘀血，希望警方及社署可成立獨立調查委員會，包括檢視過去數個月所有CCTV片段，確保再無涉案及受害人士。

他又說，現時科技進步迅速，建議可利用AI人工智能，監察CCTV情況，例如透過面容識別發現有職員與院友進入房間一段時間仍未離開，有可疑之處，即可響警示提醒相關監管者了解情況。

立法會議員李世榮表示，案件性質嚴重，擔憂是否有其他職員包庇或涉案情況，甚至有更多受害者。

匡智會拒透露涉事職員入職年期、有否做背景審查

《香港01》就涉案職員入職年期、是否有做背景審查、是否會翻閱所有相關CCTV等，向匡智會查詢，該會未有提供資訊，僅指各項服務質素標準守則及人事聘用政策，各單位亦根據各政策要求執行所有程序。

匡智會又說，發現事件同日已即時通知社署，強調絕對沒有隱瞞事件，事隔兩月才公布因要考慮如何處理，且首要考慮是保障受害學員的身心情況及確保他們和家人的情緒是否穩定、合適，以避免他們再受二次傷害。

匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

匡智會招聘廣告 助理舍監須有大專學歷 擁5年院舍工作經驗

該會續稱，事發後已將所有有關閉路電視片段紀錄呈交警方調查及跟進，並指已執行檢討報告建議事項，包括增加人手當值、加強閉路電視檢視次數及時間及加強員工培訓。

根據匡智會發布的招聘廣告，助理舍監主要職責為協助舍監督導宿舍日常運作及處理行政事宜、主責統籌宿舍活動、處理學員行為情緒及教導學員遵守紀律，並協助制定及執行宿舍各項安全守則和措施等。申請人須大專學歷或以上程度，擁5年院舍工作經驗。