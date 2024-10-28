海皇粥店推10元放題　九龍區長者嘆好耐無食粥　2元乘車過海捧場

被入稟追租81萬的連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店，今日（28日）起一連三日以10元推出「全港首間粥店放題」。今早約9時，海皇粥店門外有逾50人排隊，大部分為長旭，有居於九龍區的長者特地前來光顧，嘆附近粥店已結業，「好耐無食粥」，笑言有2元乘車優惠，並趁着優惠捧場。



有壽司店同推10元「壽司飯放題」，市場創意總監受訪時形容，「好開心，多啲人一齊玩，做飲食氣氛係好緊要。」至於灣仔分店被指自今年4月起拖欠租金，遭業主入稟高等法院，他則未有正面回應，稱希望繼續做好生意，讓更多人認識此品牌。



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連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店，今日（28日）起一連三日推出「全港首間粥店放題」，以10元即可在45分鐘內任食瑤柱白粥、四款油器和飲豆漿。

今早約9時，海皇粥店門外有逾50人排隊，大部份為長者，亦見少部份年輕面孔。店內放着放題食品，大部份食客秩序井然。

居於九龍的陳先生，今早獨自來到灣仔分店排隊，他形容「好耐無食過粥⋯⋯以前細個都鐘意食，九龍好多（粥店）都執曬。」（周令知攝）

居於九龍的陳先生，今早獨自來到灣仔分店排隊，他形容「好耐無食過粥⋯⋯以前細個都鐘意食，九龍好多（粥店）都執曬」，亦笑言有2元乘車優惠，不介意特地過海，「好耐無出過嚟行，行吓囉。」

居於大圍的食客謝女士表示，今日提早50分鐘到場，門外已有約20人排隊。（周令知攝）

稱放題食物「熱氣」 冀有腸粉炒麵

居於大圍的食客謝女士表示，今日提早50分鐘到場，門外已有約20人排隊，「估唔到咁多人排！」她說，透過網上知道有放題優惠，故預先購票留位，不料到場後仍須排隊等候，嘆「浪廢咗啲時間係到等」。她認為整體味道不俗，但「有腸粉就好啲」。

食客黃小姐排隊約25分鐘後，才成功進入店內，認為排隊時間是預期之內。她形容今次優惠「好抵」，但笑言「下次總類可唔可以唔好咁熱氣！想有啲腸粉、炒麵。」

市場創意總監Stanley指，希望透過活動吸引更多年輕人光顧粥店。（周令知攝）

市場創意總監：不少年輕人未吃過油炸鬼 推優惠吸客

市場創意總監Stanley指，希望透過活動吸引更多年輕人光顧粥店，並指不少年輕人不曾吃過油炸鬼，故今次放題推出四款「油器王」；而自推廣優惠後，他亦留意到其他分店的年輕顧客增多。

有壽司店同推「全港首間壽司飯放題」，他形容「好開心，多啲人一齊玩，做飲食氣氛係好緊要。」在今次活動，他認為人流是預期之內，優惠首先在灣仔區試行。至於食物被指不健康，他呼籲市民「適可而止」，並指店鋪特意將油器切成較細份量。

未正面回應拖租問題 稱希望繼續做好生意

今年9月有報道指，「海皇粥店」位於灣仔莊士敦道的分店，被指自今年4月起拖欠租金，遭業主入稟高等法院，要求海皇交吉舖位。Stanley未有正面回應，並稱希望繼續做好生意，讓更多人認識此品牌。