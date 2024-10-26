$10壽司飯放題｜直擊吃白飯加豉油　食客嫌太齋投降花$200點小食

消費市道低迷，不少商家都出招求生。早前海王粥店宣布在灣仔分店推出10元任食白粥及四大油器，引來熱議，壽司店「千之味」亦乘勢由周五（25日）起，一連3日推出「10元壽司飯放題」。記者到大埔分店直擊這項僅11元連加一任吃白飯優惠活動，有店員透露，午飯時段曾有兩枱食客選擇壽司飯放題，但其中一枱顧客抵受不住「太齋」而放棄，最終多花近200元點上多款日式小食大快朵頤。另在新開張的天后分店，午市未見有食客選擇這個優惠。



連鎖食肆「海皇粥店」周二（22日）公布，於本月28日至30日在灣仔分店推出「全港首間粥店放題」，以10元可在45分鐘內任食瑤柱白粥、四款油器和飲豆漿，引起網民熱議。

有多間分店的壽司店「千之味」亦宣布，由周五起（25日）一連3日，在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」，以10元即可於45分鐘內任食壽司飯、豉油、日式芥末（wasabi），亦可任飲綠茶。

其中大埔分店，雖無貼出任何關於任食壽司飯的宣傳海報或餐牌，但店員稱午市曾有3名顧客來挑戰，其中兩人同行共吃了4碗白飯，店員形容有人吃過第2碗飯後，「頂唔順太齋」，中途放棄挑戰，改為點上螺肉、沙律等日式小食，二人最終共花了近200元。

店員笑說：「其實我們的特價午餐只是60多元，已有魚生和不同肉食，客人這樣吃反以貴得多。」店員又提到，另有一名男顧客來挑戰，最終成功挑戰吃了28件壽司飯，連加一服務費僅花11元完成午餐。

記者亦即場實測任食挑戰，店員表示可選擇以壽司飯造型或丼飯「上菜」，並端上芥末和熱茶。

記者先吃5件「壽司飯」熱身，再吃掉兩大碗丼飯，店員未有追問要否加點小食。 但記者挑戰到第二碗飯時，可能太出力吃，加上無下飯小吃和味素，已感到難以下嚥，最終吃掉兩碗飯和11件「壽司飯」，埋單僅花11元。

店員向記者承認，公司近日留意到有粥店推出任食招徠，於是推出為期三日的任食白飯餐，並已「煲多些飯」做準備，但認為未必有太多客人會挑戰。但只吃白飯的挑戰可能較適合「大胃王」客人，在一班朋友進餐時「加飯」更飽肚，但只吃白飯當一餐，營養不均衡對健康加重負擔，是可一不可再的挑戰。

另外，記者亦到天后分店視察，當時店員剛開舖，店內僅得一枱食客，並無光顧「$10壽司飯放題」。店員表示，該店新開張，要到午飯時間才會較多食客，但到中午近一時，仍未見有人來挑戰壽司飯放題。