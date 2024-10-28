國泰直航中東沙特利雅德復航　10小時飛到　乘客：第二日即可開會

國泰航空今日（28日）復辦來往香港至沙特阿拉伯首都及最大城市利雅德的定期航班，逢星期一、四及六提供一對來回航班。財政司司長陳茂波率領創科和金融界代表訪問中東，參加「未來投資倡議大會」及進行多方會談，成為首批乘搭新航線的乘客。



有創科界代表乘客認為，開通直航有利於計劃行程，由原本需轉機花約14小時，縮短至約10小時，形容「今日飛完過去，第二日可以直接開會」；亦有商家認為新航線方便他們到中東尋求投資機會。國泰集團顧客及商務總裁劉凱詩表示，集團已開辦28個直航航線前往一帶一路城市，利雅德是其中之一。



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國泰航空自2017年3月起，停辦來往香港至沙特阿拉伯利雅德的航班。事隔6年，國泰重啟來往兩地的定期航班，逢星期一、四及六提供一對來回航班，是目前唯一一條來往香港至利雅德的直航航線。

周一航班於下午4時25分在香港國際機場起飛，預料當地時間晚上9時35分到達，航程全程約10小時10分鐘。香港所屬時區比沙地阿拉伯快五個月小時。

陳茂波率創科金融界訪中東 稱地緣政治緊張但現機遇

財政司司長陳茂波會見傳媒時表示，聯同政府、創科和金融界代表，組成約110人的團隊前往中東，參加「未來投資倡議大會」，並進行多方會談。本港一間初創公司屆時將與當地夥伴簽署合作協議，加深兩地經貿往來。

他續指，雖然地緣政治局勢緊張，但同時出現機遇，當地投資者欲分散投資風險，加上亞洲經濟增長速度快，期望兩地將深入合作，為香港引入新投資者，提高金融市場的流動性。

乘客前往中東考察 航程由原定14小時縮至10小時

乘客吳先生表示，今日前往利雅德參與政府聯同科學園合辦的考察。他認為開通航班使行程更為便捷，並憶述今年3月前往利雅德時，須在卡塔爾轉機，合共需時14小時，但航班開通後，「今日飛完過去，第二日可以直接開會」，僅需時約10小時。

從事環保及國際貿易的張小姐則表示，以往較少前往中東考察，但在政府與中東國家加強合作下，加上直航使交通更為便利，故希望到利雅德考察，尋求投資機遇。

除了創科及商界代表，也有東南亞旅客經香港轉機到利雅德旅遊。來自菲律賓的Jzi表示，第一次從香港乘搭直航到沙特阿拉伯，感到高興，稱最希望到訪當地的紅沙漠，欣賞自然景色。

國泰：已開辦28個直航航線前往一帶一路城市

國泰集團主席賀以禮致辭時稱，目標在2025年前提供100個航點，連結香港和不同城市，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。顧客及商務總裁劉凱詩則表示，集團亦已開辦28個直航航線前往一帶一路城市，利雅德是其中之一。

國泰：2017年停航因時機未成熟 目前航線訂位持續增加

至於利雅德航線，劉凱詩指未來兩、三個月的訂位持續增加，除了方便當地居民到香港旅遊，也有不少人經香港到訪其他亞洲地區。現時航班仍屬試驗性質，每星期開辦三日，如反應理想會增加航班。

她指利雅德航線是第二條來往中東地區的直航。被問及2017年停航的原因，她稱當時「時機未夠成熟」，但經市場研究後，認為現在是復辦航線的合適時機。她亦指，隨三跑落成，未來會加強原有航線服務，並積極考慮開辦新航點，預計國泰明年第一季恢復疫情前百分之百的航班水平。