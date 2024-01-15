消委會益生菌｜Procalun、PicoLabb含糞腸球菌　世衛不建議服用

消委會益生菌｜益生菌產品一直被大眾以為是健康之選。不過消委會今日（15日）公布的測試發現，並非所有產品均適合服用，部分樣本如PicoLabb Formulas特效益生菌、Procalun東大科研17益菌元，成份中含有糞腸球菌，根據世衛建議，該菌安全性仍有待確認，不建議服用。



此外，部份益生菌產品標榜兒童皆能食用，或聲稱可改善濕疹等皮膚問題，惟消委會指出，剛出生的嬰兒發育未健全，不建議服用益生菌；同時亦沒有醫學實證，可證明益生菌能改善皮膚問題。



（消委會提供）

Easy Fit活性益生菌女士配方最貴

消委會於去年10月至11月從藥房、個人護理用品店、健康產品專門店等零售店，收集了40款聲稱能提供益生菌的膳食補充劑，當中6款聲稱為女士專用，11款聲稱為兒童專用，以及23款普通益生菌。

樣本以粉劑、錠劑和膠囊為主，亦有各一款樣本為啫喱、軟膠囊和軟糖，售價分別為99元至788元。若按包裝上標示的食用份量計算，每日的食用分量的價格則分別為5.3元至52.6元，差異接近9倍。最低是life-space的嬰兒益生菌粉（6個月至3歲）、最高是Easy Fit的活性益生菌女士配方。

（消委會提供）

G-Niib完全沒有標示益生菌資料

消委會檢視40款樣本的益生菌成分，當中G-Niib的微生態兒童免疫配方，完全沒有標示相關益生菌的資料，包括菌屬或菌種名稱，只在其成份表中標示為「本地大學研發綜合益生菌」。而GNC的益生菌強免疫防禦配方250億，包裝上則只標示菌株編號，未有提供益生菌菌屬或菌種名稱。

在有標示益生菌的菌種或菌屬名稱的39款樣本中，36款樣本聲稱含有一種或多種乳酸桿菌，當中以嗜酸乳桿菌、鼠李糖乳桿菌和乾酪乳桿菌最為普遍。

但消委會指，售價480元PicoLabb Formulas的特效益生菌，以及售價395元的Procalun的東大科研17益菌元，成份含有糞腸球菌。根據聯合國糧食及農業組織與世界衛生組織聯合工作小組的建議，該菌種的安全性仍有待確認，不建議作為益生菌供人類使用。

（消委會提供）

腸胃發育未成熟 不建議嬰兒服用益生菌

除了11款兒童專用益生菌樣本外，另外23款普通益生菌樣本中，亦有9款標示兒童皆能食用。消委會指，剛出生的嬰兒，腸胃道的吸收功能和免疫功能還未發展成熟，應只飲用母乳或嬰兒奶粉，並不建議添加任何嬰兒奶粉以外的食品，包括益生菌。

消委會又指，母乳成份中具有腸胃道成長因子，可以保護嬰幼兒腸胃道順利發展。如果嬰幼兒感到任何腸胃道不適，應該盡早求醫，而非自行購買益生菌給嬰幼兒食用。

（消委會提供）

無足夠證據顯示 益生菌可改善濕疹

此外，40款樣本均聲稱有健康功效，主要圍繞改善腸胃健康、提升免疫力、改善濕疹或過敏、及提升女性私密部位健康等。但消委會指，大型臨床實驗發現，服用益生菌的病人，濕疹症狀皆沒有顯著減輕。

由於現時沒足夠醫學實證，可證明益生菌對濕疹或其他過敏皮膚炎有確實療效，因此不屬於正規濕疹治療。消費者如有皮膚問題，應盡早求醫，以免延誤病情。

消委會益生菌4大選購貼士

消委會建議，市民應諮詢醫生和專業人士，按身體狀況和需要選擇合適的益生菌，並非每個人均需要服用，並可參考以下小貼士：

．注意益生菌也會有副作用，如果有任何健康問題或患病，應先諮詢醫生意見，而非自行服用益生菌，以免影響病情；



．如自行選購亦應先了解產品資訊，選擇資料較為齊全，當中的益生菌受較多國際認可的菌種。



．益生菌產品有機會受溫度和濕度影響，應避免存放於 30 度或以上高溫或太潮濕的地方，同時避免兒童接觸以降低誤食風險；



．不應單靠益生菌；日常要攝入足夠蔬果，保持均衡飲食和多做運動，才能保持腸胃道健康及增強抵抗力。

