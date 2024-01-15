消委會｜解構益生菌健康療效 附消委會益生菌選購及儲存貼士

小朋友腸胃不適、消化不良或便秘等問題常見，不少家長會為小朋友選購益生菌作為健康補充劑。消費者委員會檢測市面上40款益生菌，其中包括11款兒童專用益生菌，同時解構益生菌的不同功效，為消費者整理出選購貼士及儲存方法，家長們快來了解！



益生菌是甚麼？

根據2017年國際益生菌及益生元科學協會（International Scientific Association on Probiotics and Prebiotics，ISAPP）的定義，益生元（prebiotics）是一種不被宿主消化，但能被益生菌所利用，從而促進宿主健康的物質。益生元一般是不同種類的水溶性纖維，包括低聚半乳糖（galacto-oligosaccharides，GOS）、果寡糖（fructo-oligosaccharides，FOS）和菊糖（inulin）等。

益生菌的健康療效 ?

1. 加速腸道蠕動

2. 緩解便秘

3. 改善消化不適

4. 減輕乳糖不耐症患者不適

5. 維持腸道健康

現今最多科學研究的益生菌屬於兩個主要菌屬：乳酸桿菌屬（Lactobacillus）和雙歧桿菌屬（Bifidobacterium）。乳酸桿菌是人體消化道常見的菌屬，能夠在代謝糖分的同時產生乳酸，令腸道環境的酸鹼度降低從而抑制害菌的繁殖，調節菌叢平衡，改善消化，加速腸道蠕動，從而緩解便秘與消化不適。乳酸桿菌同時亦能夠幫助消化乳糖，患有乳糖不耐症（lactose intolerance）的人服用乳酸桿菌有助減輕食用奶製品後的不適。

而雙歧桿菌（Bifidobacterium）則是其中一個廣被研究的益生菌菌屬，這類菌屬是天然存在於腸道內的微生物群中。雙歧桿菌不但能製造出乳酸，還能製造出維他命B群及醋酸等對身體有益的物質。醋酸有助抑制有害菌的生長，而且保持大腸內的酸性也可有效抑制由有害菌製造出來的有害物質，對維持良好的腸道環境有很大幫助。

建議初生嬰兒服用前諮詢醫生

消委會除檢測了11款兒童專用益生菌樣本外，這次檢測的23款普通益生菌樣本中，亦有9款樣本標示兒童皆能食用（即所標示的適用年齡少於12歲），包括「Adrien Gagnon」、「Ce ntrum」、「Docto r 's C h o i c e」、「H e r b s」、「Mannings」、「Optibac」、「Organic Nature」、「Procalun」和「Reuter」i 。以上20款適用於兒童的益生菌樣本中，「Biostime」所標示的適用年齡為0歲兒童，2款樣本標示為6個月以上，另外7款樣本標示為1歲或以上，其餘樣本則標示為2歲至6歲以上不等。

消委會檢測40款益生菌

消委會指，剛出生的嬰兒，腸胃道的吸收功能和免疫功能還未發展成熟，應該只飲用母乳或嬰兒奶粉，並不建議添加任何嬰兒奶粉以外的食品（包括益生菌），而母乳成分中具有刺激腸胃道生長的腸胃道成長因子，可以保護腸胃道順利發展。如果嬰幼兒感到任何腸胃道不適，應該盡早求醫，而非自行購買益生菌給嬰幼兒食用。

報告中亦提到，2023年9月美國食品藥物管理局（US Food and Drug Administration， FDA）發表一份關於益生菌使用的警告， 指一名出生體重少於一千克的早產嬰兒在住院其間服用了一種益生菌配方，結果患上由長雙歧桿菌而引起的敗血症，隨後死亡。FDA調查該早產兒的死亡事件進行基因重組，當中數據發現導致該嬰兒敗血症的細菌與該益生菌中所含的細菌基因相符。因此，FDA警告益生菌中含有的微生物會導致極早產或出生體重極低（Very Low Body Weight）的嬰兒出現菌血症或真菌血症，或因其他益生菌中所含細菌或真菌引起致命疾病的風險。

陳沛然醫生指一般父母如果給兒童服用益生菌是為了解決非特定的「健康問題」的話，應留意益生菌的副作用，嚴重副作用可致全身受細菌或真菌感染、腸道缺血、免疫系統受過度刺激等。

選擇和食用益生菌小貼士

1. 益生菌並非一定有益

不是每個人都需要服用益生菌。如果消費者為了「改善健康」而服用益生菌的話，應留意益生菌也可能有副作用。不同益生菌菌種可帶來的健康益處各有不同，消費者應向醫生和專業人士了解自己的健康情況，按需要而選擇合適的益生菌。

2. 出現健康問題應先求醫

雖然益生菌或可幫助改善腸道健康，但如果消費者有任何健康問題或患上疾病，應該先諮詢醫護人員或醫生意見，而非自行購買或服用益生菌。

3. 應選擇產品上資料較為齊全、受更多國際認可的菌種

如果消費者希望自行選擇益生菌，應先了解產品上的資訊，選擇產品上資料較為齊全、受較多國際認可的菌種，例如加拿大衞生部列出可接受的非菌株益生菌的特定健康聲明的菌種（表二）和中國內地《益生菌類保健食品申報與審評規定（試行）》中訂定的10種可用於保健食品的益生菌菌種（表五）。

4. 小心儲存益生菌產品

一般益生菌產品有機會受溫度和濕度影響，應避免存放於太熱（超過30度）或太濕的地方，同時要避免兒童接觸以降低誤食風險。

5. 均衡飲食 多做運動 可助增強腸胃健康

要保持腸胃健康和增強抵抗力，不應只靠膳食補充劑，消費者應保持均衡飲食，攝入足夠的蔬菜和生果，多做運動。

這次的消委會益生菌報告總結，經調查的40款益生菌樣本中發現逾半樣本包裝上的資料不齊全。同時現現本港售賣的益生菌產品主要以膳食補充劑包裝出售，惟本港未有膳食補充劑的相關法例或標準， 關於膳食補充劑的安全性證明、功效證明等亦未有明確指引，建議消費者選購前咨詢醫生。

衞生署建議從日常飲食攝取

含益生菌的食物包括乳酪、發酵食物（例如泡菜）、活性乳酸飲品等。另外，想要維持腸道健康，應該從日常飲食攝入膳食纖維（益生元） 以幫助腸道菌叢生長。

部分含豐富膳食纖維的食物：

-全榖根莖類（糙米、馬鈴薯、蕃薯、芋頭、南瓜、山藥、玉米、燕麥、薏仁）

-堅果類（杏仁、夏威夷果仁、芝麻、腰果、核桃）

-蔬菜水果類（蘋果、番石榴、洋蔥、蘆筍、香蕉、紅蘿蔔、蕃薯葉）

-豆類和菇類（黃豆、黑豆、綠豆、紅豆、香菇、金針菇）

-藻類（海帶、紫菜）

