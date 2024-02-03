消委會益生菌｜澳至尊/善存標示唔清晰 1款$26粒功效成疑+揀選5招

消委會早前對市面40種益生菌補充劑進行檢測，包括6款女士專用、11款兒童專用及23款普通益生菌，當中澳至尊、善存等25款未能符合標籤建議。益生菌補充劑林林總總，胡亂服用更有可能影響健康，到底應該怎樣選擇？



逾6成益生菌樣本未符合標籤建議

消委會根據國際益生菌協會建議，產品應清楚標示其益生菌的菌屬、菌種和菌株，及其數量以菌落形成單位（CFU）表示。40個益生菌補充劑樣本當中，有25款沒有清楚標示其菌屬、菌種和菌株或其數量，當中包括澳至尊及善存，僅有15款樣本有在包裝上標示益生菌的菌株，其中1款更完全無標示益生菌的資料，未能符合要求。

按圖看消委會檢測29款成人用益生菌補充劑資料：

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2補充劑符合標籤指引 改善陰道健康功效無研究支持

在消委會抽查的29款成人益生菌（包括6款女性專用益生菌）當中，聲稱的健康功效主要為改善腸道健康及改善免疫力；女性則為改善陰道健康，但消委會指出，現時並沒有明確數據支持這種說法。而含有多元菌種的成人益生菌中，符合三項建議標籤的，只有2款產品，包括Blackmores及女性專用的Jamieson。其中Yamatoo更是三項標籤也沒有列明。（請按下圖）

只有單一菌種的益生菌產品中，萬寧Mannings、Newdirran、活得易等均符合相關標籤建議。（請按下圖）

不過，本港暫時未有相關法例或標準要求這類膳食補充劑提供相關的安全性證明、功效證明等資訊。而根據WGO（世界綠色組織，World Green Organisation ）發表的益生菌和益生元的全球指南，如果益生菌標示具有治療性質的健康功效，則必須要檢視特定菌株的臨床研究數據。

2款益生菌被判斷安全性有待確認

此外，PicoLabb（$480/30粒膠囊）及Procalun（$395/28包粉劑）兩款樣本標示含有的糞腸球菌，被聯合國糧食及農業組織與世衛聯合工作組判斷為安全性有待確認、不建議作為益生菌供人類使用。

而PicoLabb對此作出嚴正聲明並回應指，其產品所含有的菌種屬於Enterococcus species（faecalis TH10），並提供相關研究報告，指該益生菌菌種並不等於消委會所指的糞腸球菌。這個特別品種（TH10）可為身體提供3種好處，包括：有效抑制有害真菌、金黃葡萄球菌提高免疫糸統、長時間在腸道存活，能改善腸道生態平衡。（請按下圖）

Fancl最便宜 Easy Fit最貴$26.3/粒

價錢方面，以Fancl的淨腸活性益生菌及優之源的乳酸菌啫喱售價最便宜，單粒售價$4.2及$5。最貴為女性專用的Easy Fit活性益生菌，每粒售價$26.3。

益生菌是什麼？益生元又是什麼？

要知道怎樣選擇益生菌補充劑前，先了解什麼是益生菌（probiotics）。根據世衛的定義：益生菌是一種在攝入適當數量後，會對人體產生益處的微生物，能成為與人體建立互利共生關係的共生菌，有助維持腸道內菌群的平衡。

益生元（prebiotics）則是一種不被宿主消化，但能被益生菌所利用，從而促進宿主健康的物質，它可幫助益生菌生長、促進鈣質吸收、降低血脂和增加糞便重量，繼而有助排便。

消委會5貼士 如何選擇和食用益生菌

1. 益生菌非一定有益 可能有副作用

其實不是每個人都需要服用益生菌。如果消費者為了「改善健康」而服用益生菌的話，應留意益生菌也可能有副作用。不同益生菌菌種可帶來的健康益處各有不同，消費者應向醫生和專業人士了解自己的健康情況，按需要而選擇合適的益生菌。

2. 先諮詢醫生意見 不建議自行購買或服用

雖然益生菌或可幫助改善腸道健康，但如果消費者有任何健康，問題或患上疾病，應該先諮詢醫護人員或醫生意見，而非自行購買或服用益生菌。

3. 選擇資料較齊全、受更多國際認可的菌種

如果消費者希望自行選擇益生菌，應先了解產品上的資訊，選擇產品上資料較為齊全、受較多國際認可的菌種。

4. 小心儲存益生菌產品 室溫勿過30度

一般益生菌產品有機會受溫度和濕度影響，應避免存放於太熱（超過30度）或太濕的地方，同時要避免兒童接觸以降低誤食風險。

5. 均衡飲食多做運動 增強腸胃健康

要保持腸胃健康和增強抵抗力，不應只靠膳食補充劑，消費者應保持均衡飲食，攝入足夠的蔬菜和生果，多做運動。

5種食物含益生元 攝取益生菌不一定要靠補充品

其實，日常飲食中也能攝取到益生菌，含益生菌的食物包括乳酪、發酵食物，如泡菜、活性乳酸飲品等等。想保持腸道健康，建議可從飲食中攝入膳食纖維（益生元），以助腸道菌叢生長。以下5種食物含有豐富膳食纖維：

全榖根莖類：糙米、馬鈴薯、蕃薯、芋頭、南瓜、山藥、玉米、燕麥、薏仁

堅果類：杏仁、夏威夷果仁、芝麻、腰果、合桃

蔬菜水果類：蘋果、番石榴、洋蔥、蘆筍、香蕉、紅蘿蔔、番薯葉

豆類和菇類：黃豆、黑豆、綠豆、紅豆、香菇、金針菇

藻類：海帶、紫菜

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