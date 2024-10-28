內地平價超市HotMaxx好特賣攻港一個月開3店　可樂$2罐低過80年代

內地食肆連環南下香港插旗，內地平價超市見有機可乘，大舉進軍香港。內地超市「HotMaxx好特賣」繼上月底進軍奧海城後，近日先後在荃灣海之戀商場及葵芳匯開設分店，一個月內在港連開三店，葵芳今日（28日）有告示寫明「暫未營業！！！天日見」，相信明日（29日）開張。



在海之戀商場分店，店內有不少飲品，較坊間超市便宜一大截，例如2元一罐港版可口可樂、4.5元一枝津路烏龍茶，亦有不少國際品牌的內地貨，惟店內大部分都是內地品牌商品。有住將軍澳的市民今日（28日）特地到場購物，認為「嚟緊惠康百佳可能都做唔住！」，又表示會儘量選擇國際品牌。



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內地超市「好特賣（HotＭaxx）」葵芳匯分店已完成裝修，今日（10月28日）有店員開始上貨，告示寫明「暫未營業！！！天日見」，相信明日（10月29日）開張。（吳美松攝）

HotMaxx好特賣繼上月底進軍奧海城後，近日在荃灣海之戀商場開奧第二間分店，與同一商場日式連鎖超市Don Don Donki（驚安の殿堂／唐吉訶德）分店「打對台」。

最新「插旗」地點出爐，是葵芳的葵芳匯地下，店內外已完成裝修，今日（28日）有店員開始上貨。店外掛著一塊紙皮，上面寫著「暫未營業！！！天日見」，相信明日（29日）開張。

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賣$2港版罐裝可口可樂放入口吸引顧客入內

至於位於荃灣海之戀商場的HotMaxx於近日開業，門外仍有擺放花牌。店舖入口擺出可口可樂、檸檬茶和咖啡等飲品，價錢由2元至6元不等。當中330毫升罐裝港版可口可樂僅售2元，不少市民被其吸引入內。

有網上圖片顯示，在1980年代有超市廣告，一罐可口可樂當時賣2.1元，而且當時容量比現時330毫升為多，至少屬355毫升。

目測有近六至七成屬內地品牌商品

現場所見，不少商品，如食物、牙膏和紙巾等均印有簡體字，不少為國際牌子，同一產品在港亦有出售，只是版本之別。例如內地版Hersher's曲奇白朱古力，只售6元；內地版好來牙膏（Darlie，舊稱黑人牙膏）大枝裝只售12元。場內亦有本地產品，例如津路烏龍茶500毫升裝售5元；港版維他檸檬茶500毫升裝同售5元，不過價錢較月初奧海城分店貴5毫。

值得一提的是，場內最多仍屬內地品牌商品，目測有近六至七成，當中包括蛋糕、麫包等食品。

將軍澳居民專程到荃灣分店購物：惠康百佳可能都做唔住

住葵芳的黃先生今日與太太路過荃灣海之戀商場HotMaxx，入去買了些紙巾類的生活用品。他展示剛剛購買的紙巾，「呢到6蚊有10包紙巾，我覺得OK，幾平囉！」他表示，葵芳店開業後，會常常幫襯，亦會向朋友推介這間店舖。

住將軍澳的吳女士，在網上看到HotMaxx開張的消息後，特意過來荃灣購物。她指，這裏黑人牙膏只售12至19元，比其他超市便宜不少，認為「嚟緊惠康百佳可能都做唔住！」她亦發現，店內不少貨品均由屬「國內貨」，被問及會否擔心品質時，她說：「會盡量選擇Darlie呢啲有牌子嘅產品囉」，又笑說：「啲食物我都盡量唔會買。」

「HotMaxx好特賣」奧海城分店較早前開張



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曾光顧深圳HotMaxx顧客：唔知可以生存幾耐

另一顧客兆先生則表示，過往在深圳已幫襯過HotMaxx幾次，今日則買了兩支茶，價錢均為7元。他認為該店鋪價位一向較便宜，「可能佢睇中香港人上去消費嘅商機，開埋落嚟。不過唔知佢啲租金點計，可以生存幾耐。」至於會否擔心品質，他就說：「內地都有自己個QC（品質檢驗），同埋如果有問題香港政府都會睇住」，不擔心品質問題。