霸王茶姬攻港｜月薪9萬元聘辦事處負責人　招牌飲品定價貴深圳58%

內地龍頭茶飲品牌霸王茶姬於上周五（20日）正式攻港，首店位於尖沙咀K11 Art Mall（K11 購物藝術館），隨即吸引大批市民光顧，開店首日高峰時段更要輪候超過600杯茶飲。不過與絕大部份「過江龍」相同，香港店的定價遠高於內地，若以「伯牙絕弦」中杯為例，香港店索價28港元、深圳店只售人民幣16元（折合約17.7港元），即香港高出深圳58%；至於茶飲種類亦不豐富，香港店只提供6款茶飲，遠低於內地的22款。



此外，霸王茶姬為了攻佔香港市場，不惜花重金搶人才，早前網上招聘資料便顯示，其「辦事處負責人」月薪高達5.5萬至9萬港元，工作地點位於中環，更享有底薪加佣金，待遇相當豐厚；而另一個職位「選址開發經理」，月薪亦有3萬至7萬港元。



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霸王茶姬全球門店逾4000間 招牌飲品累計銷量突破6億杯

霸王茶姬於2017年成立，為內地近年快速崛起的茶飲品牌，相比喜茶或奈雪的茶等主攻水果茶，霸王茶姬則另闢蹊徑，搶佔原葉茶配鮮奶市場，經過疫情期間大肆擴張後，截至今年3月已在全球開逾4,000間門店。其中招牌飲品「伯牙絕弦」僅去年已賣出逾1億杯，至今年8月累計銷量突破6億杯。

相信北上港人對霸王茶姬並不會感到陌生，若翻查微信小程序，霸王茶姬目前僅深圳已開有最少129間店，當中包括福田的領展中心城店、羅湖的金光華廣場店等，遍佈港人常逛的大型商場。

招牌飲品「伯牙絕弦」香港中杯貴深圳58%

霸王茶姬與絕大部份「過江龍」相同，香港的定價遠高於內地。就以「伯牙絕弦」為例，香港店中杯索價28港元、大杯32港元；至於深圳店中杯則售人民幣16元（折合約17.7港元）、大杯人民幣20元（折合約22.1港元），即香港分別高出58%及45%。不過相比其他內地食肆驚人的兩倍差價，考慮到尖沙咀的舖租及薪金等成本，其實霸王茶姬的定價尚算合理。

香港店只提供6款茶飲 內地店合共22款

至於茶飲款式方面，目前香港店提供5款原味鮮奶茶，包括招牌飲品「伯牙絕弦」、今年5月新推出的「萬里木蘭」等，連同青雲雪頂集系列的「春日桃桃」，即合共提供6款茶飲。惟內地店僅原味鮮奶茶已有11款茶飲，包括「去雲南玫瑰普洱」及「青青糯山」等，若連同其他系列共計有22款茶飲，即香港店只有內地約四分一款式。

霸王茶姬早前招聘香港辦事處負責人，月薪高達5.5萬至9萬港元。（網上圖片）

香港辦事處負責人月薪最高9萬元 享底薪加佣金

霸王茶姬為了攻佔香港市場，更不惜花重金搶人才。數個月前本港多個求職網站便突然出現霸王茶姬的招聘資料，其中「選址開發經理」的月薪約有3萬至7萬港元，而「辦事處負責人」的月薪更高達5.5萬至9萬港元，兩個職位的工作地點同樣位於中環，更享有底薪加佣金。

中杯「萬里木蘭」咖啡因含量接近兩份濃縮咖啡

不過，霸王茶姬在內地異軍突起的同時，爭議亦隨之不斷。雖然霸王茶姬的包裝計設主打中國風，卻被多次指控「致敬」多個國際知名時裝品牌，包括DIOR、CHANEL、GUCCI、Louis Vuitton等，例如慶祝品牌成立5周年推出的新主題，便疑似與DIOR的手袋「撞臉」。

此外，自新款式「萬里木蘭」推出後，不少內地網民在社交平台反映，喝完後出現心悸及失眠等不適症狀。其後內地傳媒發現，中杯470毫升的「萬里木蘭」，咖啡因含量竟超140毫克，即接近兩份濃縮咖啡的咖啡因含量。