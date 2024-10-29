瑞幸咖啡攻港｜尖沙咀美麗華廣場開首店　毗連STARBUCKS正面挑機

內地連鎖餐飲品牌自疫情後相繼攻港，素有「中國星巴克STARBUCKS」之稱的瑞幸咖啡（luckin coffee）也南下香港插旗。今日尖沙咀美麗華廣場Mira Place一樓星巴克鄰舖，已圍起寫有「luckin coffee」圍板進行裝修，註明「即將開業」，與星巴克正面交鋒，尚未知會否售賣與貴州茅台聯名推出的「醬香拿鐵」。



瑞幸咖啡早前刊登招聘廣告，招聘員工在油尖旺及中環等區工作，意味至少中環也會開殿店。該店以月薪1.8萬至3萬元招募店長、1.6萬至2萬元招募咖啡師。



瑞幸咖啡招聘人手在油尖旺或中環等區工作 店長月薪最高3萬元

內地社交平台小紅書早前傳出瑞幸咖啡即將攻港，根據招聘海報的資料，首店擬開設在油尖旺或中環等區域。店長及副店長月薪達1.8萬至3萬元、咖啡師月薪1.6萬至2萬元、兼職咖啡師時薪亦有65元。至於福利方面，全職僱員享有強積金、膳食津貼、交通補貼、績效獎金、員工飲品、推薦獎金等，並提供訓練及晉升機會。

網傳瑞幸咖啡正招募店長及咖啡師，擬在油尖旺及中環等區域開設門店。（網上圖片）

舖位原為春水堂人文茶館

今日在美麗華廣場Mira Place一樓所見，星巴克鄰舖、原為台式食肆的春水堂人文茶館的舖位，已圍起奪目藍底白字的木板，寫有瑞幸咖啡英文名「luckin coffee」及「即將開業」等字，但未知正式開業日子。

內地星巴克拿鐵每杯人民幣33元 貴瑞幸咖啡1.2倍

翻查瑞幸咖啡的微信小程序，若以深圳崗夏北分店為例，大杯473毫升的拿鐵（Latte）售人民幣15元（折合約16.6港元）、大杯卡布奇諾（Cappuccino）售人民幣17元（折合約18.9港元）。

若對比內地的星巴克，容量同為473毫升的拿鐵及卡布奇諾，均索價人民幣33元（折合約36.6港元），即定價遠高於瑞幸咖啡，拿鐵及卡布奇諾分別貴120%及94%。

按相同比例估算 瑞幸咖啡拿鐵香港價21.4元

反觀香港星巴克，大杯473毫升的拿鐵及卡布奇諾索價47元。若按兩個品牌的差價再作估算，可得出瑞幸咖啡兩款飲品的參考價，分別為21.4元及24.7元。不過考慮到香港高昂的租金及薪金成本，最終定價則不得而知。

瑞幸咖啡曾美國上市 後因財務造假問題遭除牌

翻查資料，瑞幸咖啡由神州優車創始人陸正耀和首席營運官錢治亞，於2017年共同創立，其後集團開始快速擴張，開業不足兩年，便在2019年5月17日於美國納斯達克交易所「閃電」上市，惟後來2020年因財務造假問題遭除牌退市。

不過除牌並未能阻礙瑞幸咖啡的發展步伐，其2021年推出的「生椰拿鐵」，被視為「起死回生」的功臣，面世後供不應求，上市一周年銷量突破1億杯，成為現象級的飲品。

瑞幸咖啡與貴州茅台於2023年推出聯名咖啡「醬香拿鐵」，面世首日大賣542萬杯。（網上圖片）

與貴州茅台聯名推咖啡 首日大賣542萬杯

直至2023年，瑞幸咖啡與貴州茅台推出聯名咖啡「醬香拿鐵」，即茅台白酒加入拿鐵咖啡，首日大賣542萬杯，單日收益逾人民幣1億元。目前瑞幸咖啡的門店數量已突破兩萬間，已超越星巴克成為內地咖啡一哥。