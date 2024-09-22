內地霸王茶姬攻港 開業首周日下午輪候超過200杯 要等兩小時
撰文：洪戩昊
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內地茶飲品牌霸王茶姬攻港，於K11購物藝術館開店，今日（22日）是開業以來第一個星期日，高峰時期要輪候超過200杯。有本地顧客就表示，要等兩小時才取得所買茶飲，但仍然會等，「咁佢第一次喺香港開吖嘛。」
在下午3時，現場所見大部份顧客為內地人。來自廣東的曾小姐表示，非因霸王茶姬而來，只是剛好路過發現香港也有，所以才光顧。被問到內地也有很多霸王茶姬分店，為甚麼要在香港喝？她答道：「因為我每日下午都會飲一杯！」
雖然現場等候人數不多，但很多人是取籌後離去。實際上，高峰期要輪候超過200杯。本地人羅小姐就表示要等兩小時，她平時沒有北上消費的習慣，但是知道霸王茶姬是內地著名品牌。被問到為什麼肯為一杯奶茶輪候兩小時，她說：「咁佢第一次喺香港開吖嘛。」
由於霸王茶姬仍處於試業階段，暫時只有數款選擇，而價錢亦比內地貴，如「萬里木蘭」（錫蘭奶茶）大杯要價港幣32元。
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