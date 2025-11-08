馬斯克、黃仁勳都在用創辦人模式　成功管理靠的竟是愛與這特質？

近來矽谷掀起了新的熱門名詞「創辦人模式」（founder mode）。其指涉創業家利用看似違背管理學的手段營運公司，並且取得巨大成功，例如賈伯斯（Steve Jobs）、馬斯克（Elon Musk）等知名創業家。



「創辦人模式」由創業加速器Y Combinator共同創辦人保羅．格拉漢（Paul Graham）所提出，其概念與交由專業經理人管理公司的「經理人模式」（manager mode）二元對立。

相關文章：進步｜成功人士怎煉成？關鍵在他們每天花4小時 做5件你不做的事

+ 11

格拉漢日前在文章中指出，即使在矽谷，大多數人認為新創要擴大規模，代表必須轉換至經理人模式， 但事實上，很多創辦人採用經理人模式卻大感失望，「從他們擺脫這種模式後獲得成功，可以合理推斷經理人模式，並非邁向成功的唯一法則。」

一句話說明「創辦人模式」：親自下海管，比找專業經理人強

其實，創辦人模式沒有明確的定義，不過格拉漢指出，它會打破執行長只能透過直屬部下管理公司的原則。「跨層級」會議成為常態，不再是一種非比尋常的管理方法。

他也分享Airbnb的共同創辦人布萊恩．切斯基（Brian Chesky）在 Y Combinator活動上發表的一場演說，強調傳統的經營智慧，並不一定能奏效。

切斯基表示，他曾經遵循別人給予的建言經營公司，總的來說就是「僱用優質人才，放手讓他們發揮」，但最終成果卻非常災難，他發現越少親自管理，公司就越容易出錯，就此決定要參與到每一個細節，「Airbnb就不會發生任何超出我能力範圍的事。」

格拉漢認為，那些經理人不會選擇這麼做，因為在他們受到的專業教育中，他們應該下達指令放手讓部屬執行，直接參與到細節是微觀管理，這是不好的行為。

創辦人模式為何成功？「權力位差」可能是一大關鍵

不過，創辦人模式的特點不只是管理到細微層面，這之間的主要差別或許在創辦人之於公司，猶如父母之於孩子的特殊身份，有着不同於經理人的愛與熱情，也使得有些事創辦人可以做、會去做，而經理人不會做或沒辦法做。

《華爾街日報》指出，切斯基曾在Podcast中分享過創辦人與外部經理人不同的特質。「他們（創辦人）是親生父母，你可以愛某些人事物，但當它是出自於你時，你會擁有更加強列的激情與熱愛。」切斯基解釋，「第二個特質在於，創辦人有點特權，就像我不能告訴別的孩子該做甚麼，但如果是自己的孩子可能就沒問題。」

這之間的差異代表着，創辦人可以做出一般經理人不會做的事，好比說帶領公司進行重大轉型、重新打造品牌。

馬斯克、黃仁勳都是「創辦人模式」管理者

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）就被認為是創辦人模式的典型案例，他時常管理到最細微的層面，直接和工程團隊溝通技術問題，馬斯克也稱自己的「奈米管理者」；Model 3量產前的「黑暗時期」馬斯克也親自在工廠坐鎮，甚至睡在工廠地板上過夜。

近年隨着輝達興起，黃仁勳的管理模式也經常受到外界分享，而他的作風同樣是創辦人模式。

輝達內部架構扁平化、資訊透明，無論層級任何員工都能參與各種會議，黃仁勳本人也保持着與各層級員工的直接溝通，甚至會站在基層員工座位旁一一詢問細節。

曾在Meta、亞馬遜擔任超過20年管理層、Coatue Ventures現任董事長丹．羅斯（Dan Rose）也分享，祖克柏和貝佐斯都是會管到最細微層面的創辦人，深入了解產品及業務的細節，從不打算讓公司自主運轉，一律解僱反對他們監督的人。

採用「創辦人模式」的公司更賺？目前證據仍不足

不過，創辦人模式真的能讓公司運轉得更好嗎？《財星》分析了世界500強企業名單，聲稱其中22家由創辦人兼任執行長的公司，的確在營運表現上遠勝於其他公司，累積總收益率（cumulative total return）達1,129%，高於其他公司的57%，並且表現得分上（100等於市場水準），創辦人模式公司為202，高於其他公司的92。

但《財星》也強調，不能直接用這些數據來表示創辦人模式更優秀，這22間公司只是同時期成立公司的一小部份，而且沒辦法得知究竟在兩種模式下，倒閉公司的數量比例有多少。

實際上，也有像WeWork那樣，在創辦人管理下兵敗如山倒的新創公司。

「創辦人模式」，可能讓女創業家進退維谷



另外，矽谷肯定「創辦人模式」的眾多討論，也引起性別不平等的質疑。

遠距醫療公司Summer Health創辦人艾倫．達席爾瓦（Ellen DaSilva）也在讀完格拉漢的文章後表示， 「我開始好奇我這麼做（實行創辦人模式），會被怎麼看待？一個男人這麼做，又會怎麼被看待？」

交友軟體Bumble創辦人維特妮．沃夫．赫德（Whitney Wolfe Herd）也在Instagram上聲稱，她已經實行創辦人模式10年了，但每天都因此受到攻擊 ，「事實就是，這對女性創辦人來說是完全不同的。」

兩位創辦人說的是，平平都是微觀管理，大部分人會合理化男性創辦人的咄咄逼人，女性創辦人卻會被認為是歇斯底里。換言之，創辦人的高要求，外界會因為生理性別而有完全不同的解讀。

外媒《Wired》有一篇文章提到，明德大學經濟學助理教授馬丁．阿貝爾（Martin Abel）曾在研究《工作者是否會歧視女老闆》（Do Workers Discriminate against Female Bosses?）中提到，員工對女性主管的批評容忍度更低，工作滿意度因此下降70%。

「過去24小時裡，一直有女性創辦人來詢問，她們不被認可能像男性一樣以創辦人模式管理公司。」格拉漢發布文章當週就在社群平台上表示，「這需要改變。」

【延伸閱讀，更多成功人士處事建議】

進步｜何謂「5小時法則」？馬斯克、蓋茨皆採用 別再說沒空進修

+ 14

特朗普每天只睡3小時！ 即睇蓋茨、巴菲特15位成功人士睡眠時間

+ 44

延伸閱讀：

Google前執行長批「台灣軟體一團糟！」軟硬失衡2大關鍵：生態系、專業分工不明確

摜蛋是什麼？為何是中國「向上社交」必備技能？背後3原因，讓1.4億人瘋找牌咖

科技業狂裁12.4萬人！連Meta前員工都遭酸「剩菜」？灣區人資親揭「有毒職場」現況

【本文獲「數位時代」授權轉載。】