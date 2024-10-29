簡約公屋｜中建香港項目獲信銀國際5億元社會責任貸款　歷年之最

中國建築國際集團周一（28日）舉辦「社會責任貸款簽署儀式暨2024香港可持續發展創新研討會」，並見證旗下中國建築工程（香港）有限公司（簡稱「中建香港」）獲中信銀行（國際）批出5億元社會責任貸款，貸款金額為香港建築界歷年之最。



圖為2024年10月28日，中國建築國際舉辦「社會責任貸款簽署儀式暨2024香港可持續發展創新研討會」，一衆嘉賓共同出席活動。（主辦方提供圖片）

啟德世運道項目供逾萬個單位

該筆貸款將用於興建啟德世運道的簡約公屋項目，提供逾萬個單位，以協助本港市民改善居住環境。由於項目採用組裝合成建造法MiC技術，相對於傳統公屋，除能將建屋周期縮短近40%，還更加環保、安全及節省人力，也減輕項目對社會、經濟及環境的負擔。

財經事務及庫務局局長許正宇，中信銀行（國際）副行政總裁、公司業務兼財資及環球巿場總監柏立軍，團結香港基金總裁李正儀、香港金融發展局總監董一岳等嘉賓，周一出席社會責任貸款簽署儀式。

政府計劃興建簡約公屋解決公屋上樓問題，其中一個選址位於啟德世運道。（林靄怡攝/資料圖片）

許正宇：港府繼續推動可持續金融發展

許正宇致辭時表示，可持續金融已成為推動全球經濟轉型的重要力量，港府將繼續與業界攜手合作，推動香港在此領域的創新與發展，他期待更多企業加入推動綠色和社會責任融資的行列。

社會責任貸款屬可持續金融的一種，結合環境、社會和企業管治（ESG）元素，以促進可持續發展為目標。有別於一般貸款，社會責任貸款必須用於合資格的社會責任項目。