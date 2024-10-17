施政報告｜網民讚公屋「篤灰」獎金吸引　欲舉報上司：懷疑佢暪報

施政報告昨日出爐，政府將推出舉報濫用公屋推獎勵機制，若市民舉報後政府能收回公屋單位，更能獲取$3000酬金。消息一出隨即有連登仔就此政策出帖文大讚「篤灰」機制極吸引，「真係好難唔篤囉」，更表示欲舉報公司內疑似濫用公屋的同事，惹來不少網民熱議。



公屋截圖

近日有位連登仔在連登社交平台以「公屋篤灰」為題，分享公司有幾對夫妻都住公屋，其中更包括樓主上司，隔離組同事等等，而樓主根據他們的職位亦大概估算到家庭收入，「睇返佢哋職位大概都估到幾錢人工，兩公婆收入應該接近6萬，或超過6萬」，更表示一定過公屋入息，但就對為何能夠一直住公屋而不解，懷疑對方暪報「。樓主表示以前公屋篤灰是損人不利己，對自己沒有任何好處，但現時篤灰舉報違規公屋便能獲得$3000鼓勵獎金，便詢問廣大網友「真係好難唔篤囉，如果你係我篤唔篤佢呢？」

《沒女神探》劇照

帖文隨即引來極多留言回覆，網民留言兩極，有部份網民認為能夠無成本舉報不妨一試，亦對六萬人工公屋感到詫異，「見疑即報」、「拎曬佢哋糧單地址先」、「冇成本又可以玩野，仲要查嗰個又唔係你，就算篤咗又唔一定查到，咪篤下囉」、「呢排手緊，袋番一兩萬洗下都好」、「有錢問答遊戲，何樂而不為」。

但亦有部分網民認為即使舉報亦冇用，公屋入息上限可以很高，「可能交緊雙倍租，住緊嘅入息上限可以好高，3人12萬都可以雙倍租」、「兩個人上限9萬幾，所以兩個人加埋6萬就唔會過，或者有更多人就更高」、「公屋申請資格個限額同富戶政策個限額唔同，相差好遠，如果間屋有三個人住，兩個人做野月入加埋要超過123700先要交番間屋出黎，如果兩人住就超過98650先要交番間屋」、「咁即係兩公婆，老公係醫生，老婆家庭主婦都可以住公屋」。

房屋署截圖

房委會於明年一月推出獎勵計劃，嚴厲打擊濫用公屋，鼓勵市民篤灰舉報濫用公屋，為提供確切情報而房屋署能夠收回濫用公屋單位的實名舉報人士，提供$3000舉報獎金及感謝狀，而常見濫用公屋行為包括丟空單位 (或逾三個月非經常持續居於單位)、分租或轉租單位、在單位內進行不法活動、將單位用作非住宅用途 ，以及虛報資料。

而公屋富戶即指家庭入息超逾現行公屋入息限額，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額，就需要按超出限額決定要交倍半租、雙倍租甚至遷出。以二人家庭為例，入息超過$39,461則需要繳交倍半租金，而超過$59,191 ，則需要繳交雙倍租金，而若果二人家庭每月入息超過限額五倍的$98,650，或者資產總值限額超過$1,980,000 ，則需要遷出現居公屋單位，實際金額視乎公屋住戶人數而有所不同。