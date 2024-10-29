特首促交報告　對比3年前童樂居案處理　匡智會應交代更快更多？

匡智會轄下一間殘障院舍，有兩名男女院友疑遭性侵，警方已拘捕一名涉案男職員。特首李家超今日（29日）出席行政會議前，批評涉案人卑鄙無恥，要求匡智會盡快向社署提交報告，並促警方全面調查。

事件發生至今超過兩個多月，機構未有親身交代。對比三年前發生的童樂居虐兒事件，機構事隔4日已召開記者會交代，亦翻查大量閉路電視紀錄，揭出更多受害人及施虐者。

立法會議員江玉歡認為，即使案件已進入司法程序，匡智會仍可以交代，包括事件是否涉及系統、制度或管理上問題。她批評會方至今仍未公開交代，情況不理想，已去信立法會福利事務委員會，要求開會討論匡智會監管及制度問題。



匡智會轄下一間殘障院舍，有兩名男女院友遭到性侵，警方已拘捕一名涉案男職員。（資料圖片）

江玉歡批匡智會未公開交代不理想 去信立法會要求開會討論

立法會議員江玉歡表示，理解社署為了保護受害人及照顧家屬的感受，選擇事隔兩個多月才公開事件。即使案件已進入司法程序，政府或匡智會未必方便透露案件詳情，但她認為匡智會可以交代是否系統、制度或管理上出現問題。

江玉歡批評會方至今仍未公開交代，情況不理想，「件事發生到𠵱家兩個幾月，要調查應該都做晒，係咪有啲問題出咗要補足？」她舉例院舍內的閉路電視有否運作、有沒有職員監看等，匡智會應一一公開。就算事件揭發前做得不足，會方亦應向公眾披露事發後有何補救措施，「究竟係咪一個系統問題？希望佢地（匡智會）明白市民緊張係正常，因為呢啲人唔識得保護自己」。

江玉歡已去信立法會福利事務委員會，要求開會討論匡智會監管及制度問題。

匡智會院舍性侵案發生於今年8月。(資料圖片)

匡智會性侵案與童樂居虐兒事件的機構處理手法比較

事件如何被揭發及公開？



童樂居虐兒事件發生於2021年12月17日，院舍附近居民目擊有職員涉在露天遊樂場虐待幼兒，同日向機構舉報。機構於5日後、即同月的21日向社署通報，22日報警。兩日後，傳媒率先揭發事件。

匡智會院舍性侵案發生於今年8月，據悉有院舍家長發現兒子疑被猥褻，於是向院舍舉報。匡智會於8月14日報警，同月通報社署。社署與匡智會於10月29日發新聞稿公布，距離事件發生約兩個多月。

保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢於事件被揭發後4日，於2021年12月28日晚舉行記者會交代調查進展。（資料圖片）

揭發後機構何時交代？



保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢於事件被揭發後4日，於2021年12月28日晚舉行記者會交代調查進展，發現有更多員工涉虐待幼童。元旦日，機構發表聲明稱「萬分的歉意」，並宣布成立獨立檢討委員會。2022年1月4日，獨立檢討委員主席黃嘉純連同其他成員會見傳媒交代職責、檢討工作時間表。

匡智會於事發後兩個月多，以新聞稿交代事件，並以書面回覆傳媒查詢，至今未有公開現身回應。

匡智會於事發後兩個月多，以新聞稿交代事件。（資料圖片）

機構事發後如何跟進?



保護兒童會執行委員會主席夏穆於2022年1月26日的記者會上鞠躬致歉。(資料圖片)

保護兒童會：首先外聘專家全面追查轄下院舍共891支鏡頭，翻看近一個月畫面，發現有更多職員涉「體罰」。

事件被揭發後一周，成立獨立檢討委員會，負責調查虐兒事件成因、審視機構轄下其他設施是否符合法規和服務要求、評估員工心理和情緒狀態、就防止同類事件再發生提出改善建議等。委員會配備獨立秘書，由德勤會計師及風險管理專家SVA支持。

委員會於成立後一個月內，即1月26日召開記者會交代首階段檢討報告，揭示童樂居兒童「持續地」遭粗魯對待，包括被「掟落地」、「掟埋牆」、扯頭髮、掌摑。

保護兒童會執行委員會主席夏穆於記者會上鞠躬致歉。保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英辭職。蔡蘇淑賢留任至新總幹事履新。

匡智會未有交代何時公布檢討報告，僅稱「適當階段」向外公布。(資料圖片)

匡智會：院舍8月接獲家長查詢，「隨即」就個案報告上司及跟進調查，包括翻看閉路電視，並就事件報警及通報社署。即時解僱涉事員工。

由疑似性侵事件發生、機構接獲家長舉報、報警及向社署通報的具體日子，機構一律未有詳細交代，僅指正循司法程序處理，不便透露。

機構成立監察調查委員會，督導和審視管理層提交的調查和跟進工作。委員會由香港律師會前會長熊運信任擔任主席，由防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳女士出任獨立顧問。雷張慎佳於過去兩個月已檢視內部情況，提出改善建議，並已向委員會提交報告。

機構未有交代何時公布檢討報告，僅稱「適當階段」向外公布。

社署和政府對事件反應?



時任特首林鄭月娥於事件被揭發後第二日在社交媒體發文，形容個案令人髮指。(資料圖片)

童樂居事件：時任特首林鄭月娥於事件被揭發後第二日在社交媒體發文，形容個案令人髮指，要求當時的勞工及福利局局長羅致光，督促社會福利署徹查。

社署就事件向保護兒童會發出書面警告，亦派出跨專業團隊到中心調查，逐一確認涉事幼兒中心的兒童身心狀況穩定，又派遣專隊進駐中心，包括社工、護士及具備監管幼兒中心經驗的人員，每日密切監察中心運作。

2022年4月，社署成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會跟進，由社署署長領導。

10月29日，李家超在行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

匡智會性侵案：

社署向涉事院舍發出書面警告，續牌期由3年一次，縮短至一年一次。另外，更新《殘疾人士院舍實務守則》，要求院舍就監控及翻看閉路電視監察系統制定政策。

特首李家超批評涉案人行為卑鄙無恥，促匡智會盡快向社署提交報告。勞工及福利局局長孫玉菡表示高度關注事件，會嚴肅跟進，由於警方已拘捕涉案人，案件進入司法程序，不便評論。

被問到匡智會和社署於事發超過兩個月後才公布，而未有選擇即時公布，孫玉菡稱須照顧受害人和家庭，免受二次傷害。

三大疑團未解？



1.匡智會性侵案涉一名38歲男職員，據悉為助理舍監。涉案職員何時入職？機構有否查核性罪行定罪紀錄？

2. 匡智會過去有否制定措施監察轄下殘疾院舍運作，包括聘用職員的入職要求、CCTV的監察次數？

3. 疑似性侵事件揭發後，匡智會稱有翻查CCTV紀錄。匡智會一共保留多少年期的CCTV紀錄、翻查CCTV紀錄的年期涉及多少？事件有否涉及更多受害人？