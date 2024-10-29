匡智會性侵案｜李家超斥涉事職員卑鄙無恥　促盡快調查及提交報告

匡智會旗下殘疾人士院舍近日爆出性侵案，一男助理舍監涉嫌猥褻男院友、強姦女院友。行政長官李家超今日（29日）在行政會議前見記者會時斥責涉事職員「卑鄙無恥」，敦促匡智會為案件成立的獨立檢討委員會全面審視院內運作，建立有效監察制度，規範員工的訓練及紀律，並盡快完成及提交報告。



匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

促匡智會盡快完成調查及提交報告

被問及會否要求匡智會親自交代及公開調查報告，李家超斥涉事職員卑鄙無恥，警方必須全面調查追究法律責任，社署也要確保這類院舍按牌照要求運作，有效監管、監察員工紀律。

李家超指，匡智會已經成立獨立小組，希望全面審視院舍本身運作，要有有效的監察制度，對員工的訓練和紀律亦需要有完善制度。他認為院舍一定要將院友利益擺在第一位，並敦促檢討小組盡快完成及提交報告，社署亦要全面檢視報告，確保院舍運作符合牌照要求。

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要有機制確保閉路電視正常運作

今次事件是經受害智障學員家長投訴，以及翻查閉路電視揭發。李家超提到，閉路電視在蒐集數據方面有重要作用，但也需要有執行機制確保正常運作，他指匡智會要全面審視如何利用好閉路電視，進行有效監管。