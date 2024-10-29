匡智會性侵案｜李家超斥涉事職員卑鄙無恥 促盡快調查及提交報告
撰文：何夏怡
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匡智會旗下殘疾人士院舍近日爆出性侵案，一男助理舍監涉嫌猥褻男院友、強姦女院友。行政長官李家超今日（29日）在行政會議前見記者會時斥責涉事職員「卑鄙無恥」，敦促匡智會為案件成立的獨立檢討委員會全面審視院內運作，建立有效監察制度，規範員工的訓練及紀律，並盡快完成及提交報告。
促匡智會盡快完成調查及提交報告
被問及會否要求匡智會親自交代及公開調查報告，李家超斥涉事職員卑鄙無恥，警方必須全面調查追究法律責任，社署也要確保這類院舍按牌照要求運作，有效監管、監察員工紀律。
李家超指，匡智會已經成立獨立小組，希望全面審視院舍本身運作，要有有效的監察制度，對員工的訓練和紀律亦需要有完善制度。他認為院舍一定要將院友利益擺在第一位，並敦促檢討小組盡快完成及提交報告，社署亦要全面檢視報告，確保院舍運作符合牌照要求。
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要有機制確保閉路電視正常運作
今次事件是經受害智障學員家長投訴，以及翻查閉路電視揭發。李家超提到，閉路電視在蒐集數據方面有重要作用，但也需要有執行機制確保正常運作，他指匡智會要全面審視如何利用好閉路電視，進行有效監管。
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