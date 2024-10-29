灣仔意大利餐廳Pirata爆食物中毒涉6人　疑芝士蛋糕不當溫度貯存

衞生防護中心今日（29日）公布，位於灣仔的意大利餐廳Pirata爆發兩宗食物中毒個案，共涉及6人。他們都在10月24日進食意大利芝士蛋糕，其中兩人需入院治療，而糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應，全部病人情況穩定。調查仍然繼續，不排除個案會增加。



至於初步調查顯示，有關食物懷疑未有徹底煮熟，以及貯存在不適當溫度。中心已指示暫停出售相關食品，以及清洗及消毒處所等。中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。



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6人10.24用膳 9至22小時後出現上吐下瀉情況

衞生防護中心表示，正調查兩宗流行病學關連的食物中毒個案，共涉及6人。首宗個案涉及兩名女子，分別為41歲和45歲。她們在10月25日，到灣仔軒尼詩道239號30樓的意大利餐廳Pirata午膳，約9至19小時後出現病徵，包括腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等。

而另一宗個案涉及兩男兩女，年齡介乎32至34歲。他們同日下午在同一間餐廳用膳，約16至22小時後出現類似的病徵。

Pirata的意大利芝士蛋糕Tiramisu。（OpenRice圖片）

兩人需入院治療 糞便樣本對沙門氏菌呈陽性反應

衞生防護中心指，初步調查顯示，受影響食客曾進食意大利芝士蛋糕。目前已有5人已求醫，當中兩人需入院治療，他們的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應，全部病人情況穩定。調查仍然繼續，不排除個案會增加。

衞生防護中心及食安中心人員已到該餐廳視察，抽取食物樣本作化驗，並指示暫停出售相關食品，清洗及消毒處所，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。調查人員初步懷疑有關食物未有徹底煮熟，以及貯存在不適當溫度。

衞生防護中心12點提醒市民注意衞生

衞生防護中心提醒，市民應經常保持個人、食物及環境衞生，外出進食時，應注意以下要點：

• 如需製作以略煮或未經烹煮的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；

• 光顧可靠及有牌照的食肆；

• 避免進食生的海產；

• 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

• 預先煮熟或吃剩的食物在食用前應妥善貯存和翻熱；

• 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

• 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

• 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

• 不要光顧無牌食物檔；

• 飲用經煮沸的水；

• 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；

• 進食前及如廁後要洗手。

