衞生防護中心證實接獲一宗麻風個案　指本港傳播風險低不易人傳人

一名外傭僱主新聘的菲傭到埗一星期身上出現紅點，隔兩周後確診麻風病，僱主一家三口包括5歲小孩，擔心被傳染。衞生防護中心今日（21日）公布，證實接獲一宗麻風個案，個案涉及一名過往健康良好的30歲女子。



她自5月上旬起手臂出現皮疹，並於5月23日到將軍澳醫院求診及入院接受治療。病人的皮膚組織樣本經化驗後，證實對麻風病呈陽性反應。病她的家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察，並會接受進一步評估。衞生防護中心正繼續進行調查。



病人潛伏期內於菲律賓逗留 香港家居接觸者現無出現病徵

衞生防護中心證實接獲一宗麻風個案，涉及一名過往健康良好的30歲女子。她自5月上旬起手臂出現皮疹，並於5月23日到將軍澳醫院求診及入院接受治療。病人的皮膚組織樣本經化驗後，證實對麻風病呈陽性反應。病人現時情況穩定。

初步調查顯示，病人潛伏期內於菲律賓逗留，並於4月下旬從當地到港。她的家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察，並會接受進一步評估。衞生防護中心正繼續進行調查。

衞生防護中心：需與患者持續及密切接觸數月至數年以上方會傳播

衞生防護中心發言人強調，麻風病只會透過與未經治療的麻風患者持續及密切接觸數月至數年以上方會傳播。麻風病不會輕易人傳人，亦不會因與麻風患者作日常社交接觸如握手或擁抱、共享食物或相鄰而坐而傳播。此外，麻風病不會透過性接觸傳播或在懷孕期間傳播給胎兒。當患者開始接受治療後，便不再具傳染性。

發言人提到，麻風會影響患者的皮膚、周邊神經、上呼吸道黏膜和眼睛。症狀可於感染後一年內出現，亦可能於20年或更長的時間後才出現。如未經治療，患者可失去感知能力並引致殘疾。發言人重申，麻風可以治癒，而及早接受治療可避免出現殘疾。本港備有多藥物療法的抗生素（利福平、氯法齊明及達普頌），有效治療麻風。

發言人指出，嬰兒於出生後會接種卡介苗，接種覆蓋率一直接近百分之百。由於本港人口卡介苗接種覆蓋率高，加上麻風不會輕易人傳人，麻風在本港傳播的風險低。