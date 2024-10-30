警方「兒科專科」Madam每次處理虐兒案也揪心　用法理情拯救小孩

本港去年新登記保護兒童個案創下20年新高，虐兒個案一宗都嫌多，警方虐兒案件調查組（CAIU）就是各總區重案組中專責處理嚴重虐待兒童案件的隊伍。

擁有25年刑偵工作經驗、本身亦是母親的高級警員蕭明慧在新一期《警聲》指，雖已是CAIU團隊資深成員，但每次處理新的虐兒案件感覺依然非常揪心，同時，每當知道受害人能放低過去重新出發，都令她感受到在CAIU服務的意義：「正正因為兒童是最需要保護的一群，當他們遇事後，也能鼓起勇氣地說出自己的不幸，作為執法人員就更加要陪伴他們，走過人生最困難的一段路。」

作為重案組的「兒科專科」，CAIU調查技巧卻絕非小兒科，蕭明慧透露以錄取口供為例，成年人較易理解和有條理地回答問題，但對小朋友必須慢慢解釋清楚事件，而受害兒童亦往往很怕陌生人，我們要付出更多愛心、耐心和同理心，去打開他們的心結。



虐兒案件調查組高級警員蕭明稱慧以護苗為己任，用愛心、耐心和同理心幫助受害兒童。（警方提供）

蕭明慧憶述受害兒童遭遇時不禁流淚。（警方提供）

蕭明慧曾駐守西九龍總區CAIU近六年，經輪調後，至2021年再被徵召重返同一崗位，運用其豐富經驗幫助受虐兒童。談及最難忘案件，她說曾有一名女事主自小五起一直被父親性侵，經過多年後才東窗事發，被告於庭上更對女事主百般刁難，除了令其遭受二次傷害，亦刺激到她的母親企圖自尋短見，幸好蕭明慧與同袍及時趕到其住所救人，始撿回性命。經審訊後，被告被裁定罪名成立，重判近廿年監禁。

再憶述事件，蕭明慧仍不禁流淚，並指此案後，她深深感受到這些案件傷害的往往不只是受害人，而是一整個家庭，時至今日，她仍會聯絡該對母女，關心和了解他們近況。

案件完結後，蕭明慧仍會聯絡和關心受害人。圖為受害人寄予阿Bee的信件，互相了解大家的近況。（警方提供）

雖已是CAIU團隊資深成員，蕭明慧稱每次處理新的虐兒案件感覺依然非常揪心，同時，每當知道受害人能放低過去重新出發，都令她感受到在CAIU服務的意義：「正正因為兒童是最需要保護的一群，當他們遇事後，也能鼓起勇氣地說出自己的不幸，作為執法人員就更加要陪伴他們，走過人生最困難的一段路。」