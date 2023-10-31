《警聲360》明起登場　逢周三晚播6分鐘短視頻　發放防罪防騙資訊

警方公布，其公共關係部將於明日（11月1日）推出網上節目《警聲360》，取代原有《警聲直播》，新節目為六分鐘預錄短視頻，逢星期三晚6時於警隊兩個社交平台以直播方式播放，其間，專責人員會與觀眾進行網上即時互動。警方指，《警聲360》的名稱有三重含意，包括360度全方位向市民傳遞防罪防騙資訊及說好香港警察故事。



在上周最後一集《警聲直播》節目尾段，主持介紹警方將播放最新節目《警聲360》，第一集在11月1日播放。（《警聲直播》截圖）

警方指，《警聲360》取代原有的《警聲直播》，而《警聲直播》由2020年10月29日起於警隊社交平台以直播方式每周播放一次，節目長度與傳統半小時電視節目相若，約為22分鐘，向市民提供最新的罪案趨勢、防罪、防騙資訊以及說好香港警察故事。截至本月26日已製作及播放157 集。

警方介紹，《警聲360》每集將由多元化的短視頻組成，每條短視頻長度為一至三分鐘，包括一向廣受歡迎的系列以及全新創作的內容，務求以故事性、資訊性及趣味性的內容吸引觀眾。

節目《警聲360》名稱有三重含意：

．逢星期三晚上六時正播出



．一個六分鐘（即360秒）的短視頻綜合節目



．360度全方位向市民傳遞防罪防騙資訊及說好香港警察故事

