彩虹邨重建｜議員倡首批居民可選原邨調遷　冀優先派未拆空置單位

房屋署今（30日）向黃大仙區議會提交彩虹邨重建項目，將於11月5日在區議會大會討論。方案建議整個重建及清拆分三期進行，預計由第一期居民遷出至第三期居民遷出，為期15年，而最後一期將於2048-49年落成及入伙。



第一期居民將遷往新美東邨，黃大仙區議員莫健榮表示，部分居民希望原邨調遷，建議房屋局優先預留第二、三期的空置單位，讓首先受影響居民多個選擇，可以留在彩虹邨。

立法會議員鄧家彪指，由拆卸到最後一期落成歷時20年，是漫長過程，建議居民考慮清楚「實實在在的環境因素」；莫健榮建議政府以「多快好省」的新建築方式進行工程，盡量縮短對地盤附近居民的影響。



▼彩虹邨即將展開重建▼



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黃大仙區議員莫健榮。（梁鵬威攝）

彩虹邨重建第一期遷出預計是2028年，包括碧海樓、金碧樓、丹鳳樓及兩所空置校舍，部分居民將遷往新美東邨。黃大仙區議員莫健榮表示，部分居民希望留在彩虹邨，如果他們不介意一搬再搬，建議房屋局提供多個選擇，讓居民暫時先遷往未動工的第二、三期的空置單位；並優先預留位置。

另外，他指新公屋單位一般較小，建議年滿70歲的「寬敞戶」向房屋署申請「大屋搬細屋」的終身免租，舉例指金碧樓大多是大單位，「點都要搬，點解唔享受埋免租？」他又建議房屋署主動從戶籍資料尋找合條件「寬敞戶」，聯絡他們申請。

立法會議員鄧家彪。（梁鵬威攝）

彩虹邨最後一期重建將於2048-49年完成並入伙，立法會議員鄧家彪表示，整個彩虹邨項目由拆卸到最後一期落成歷時20年，形容是「漫長過程」，居民留在原邨需承受噪音、沙塵等，建議他們考慮清楚「實實在在的環境因素」。

莫健榮亦認為重建年期較長，建議政府以「多快好省」的新建築方式進行工程，盡量縮短對地盤附近居民的影響。