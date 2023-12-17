彩虹邨重建‧二｜看透報業與彩虹興衰　報檔老闆26年冇放假恨退休

甫走進彩虹邨街市，有一部「身經百戰」的小小木頭車映入眼簾，內裏是一格格擺放雜誌的空間，利用橡皮圈把雜誌固定，原來這部木頭車，已有約40年歷史，是「陳記報社」在上世紀80年代時訂造，一直沿用至今，而店內的牆身，有一個放着不同牌子的煙架，也是當年沙龍香煙為檔主所訂製，現時連沙龍香煙也已在香港絕迹，這個煙架變成「歷史遺物」。



彩虹邨有超過60年歷史，每間老店都有不同的「歷史文物」，在外人看來很值得保留及保存的事，往往是一班老店主最想「放下」的事。就像「陳記報社」的第二代負責人陳先生，最希望是彩虹邨盡快清拆，讓他可以早日退休，自由自在地睡到自然醒。



(林靄怡攝)

「陳記報社」在1960年代由陳先生的父親經營，當年在彩虹邨金碧酒家對開的「冷巷」擺檔，小小年紀的他便要到報檔幫忙，他憶述：「嗰時最高峰有3檔報紙檔，𠵱家得返我呢一檔。」到了80年代，他的父親獲搬入了恍如「哈利波特房間」的樓梯底店舖經營，雖然只是一個30方呎的「樓梯底」，但地理位置優越，就在金碧酒家對出，茶客最愛飲茶前買一份報紙，生意不俗。但後來店舖因阻塞通道等問題而被屋邨扣分制扣分，最後輾轉搬到現時的店舖。

67歲的陳先生是陳記報社第2代負責人，80年代曾在內地從事機械行業，到97年才回彩虹邨繼承父業，人生只有10多年不在彩虹邨渡過。他憶述7、80年代的彩虹邨最興旺，更笑言當年不需要甚麼夜繽紛。當時，只是水果店已有20多檔，燒臘檔5檔，夜晚又有兩檔雲吞麵，現時日本城那邊又有一檔粥，而當年報紙業亦同樣非常興旺，成報、星島、新晚報，很多不同報紙都非常好銷量，爸爸更教導他們「唔好唔做報紙」，因為一定「搵到食」，「那時候未有咁發達，未有智能電話咁先進，那時候報紙，《星島晚報》都賣千幾張。」陳先生說，再慨嘆道：「星島日報現在（日賣）4份。」

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時移勢易，當年十分興旺的彩虹邨，已變成了寧靜的老邨。下午2時許，街市已變得清靜，記者訪問其間約一個多小時，只有數名馬迷買馬報，如果在非賽馬日，生意恐怕更差，陳先生也需要多賣不同飲料、甚至「通鼻棒」來幫補生意額，賺到的，總算仍夠交租及自己的生活。陳先生坦言對彩虹邨沒有不捨及留戀，老街坊「走」的已經「走了」，現時都是一些新移民或南亞人，已經沒有當年的人情味，人物全非，「𠵱加個個都係等拆，冇人唔捨得，𠵱加拆最後起碼20年，20年先拆到成個彩虹邨，個時候捧報紙都冇力。」「早啲拆仲好，我可以退休。」

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陳先生由1997年開始接手，從此便沒有放假，生活、居住、工作，全年365日「冇停手」，每日零晨3、4時起床，晨早上班疊報紙，雖然早上有員工幫忙，陳先生可「落場」休息，或北上飲茶，但仍要下午趕回報紙檔工作，對他而言，這是一個籠子，雖然可以消磨時間，但他更希望快點退休，「訓到自然醒」也是一個小小的盼望，如果退休夢成真，他最想四圍去，到澳洲旅遊，順道探望住在當地的家姐。

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