彩虹邨｜房屋署翻新髮廊介紹重建構思　何永賢稱研究工作正推展

房委會早前公佈有計劃重建彩虹邨。房屋局局長何永賢今午（26日）於社交網站發文表示，重建研究工作正在推展，為更好地讓街坊了解相關內容。房署翻新邨內空置了的「芝蘭髮廊」成「彩虹生活館」並在今日開幕，生活館用於展示重建計劃構思；也讓街坊填寫問卷，表達建議。



房屋局局長何永賢今午（26日）於社交網站發文表示，今日到彩虹邨「彩虹生活館」出席活動，館內會用作向公眾解釋彩虹邨分三期重建的構思。（何永賢Facebook）

何永賢提到，房署今次「特意翻新」邨內空置了的芝蘭髮廊，作今次「彩虹生活館」，內有重建三部曲的展示，向公眾解釋彩虹邨分三期重建的構思；亦介紹了第一期重建居民，日後可遷往的新美東邨，以及宏照道的綠置居項目。

館內另設空間介紹牛頭角上邨、蘇屋邨的重建例子，配以模型和影片等，也有立體展示重建概念，以及讓街坊可坐下來填問卷，表達建議。而逢星期二、四、六、日，都有導賞員向介紹，現場布置則特意展出邨內特色物品。

何永賢又在文中指，今早連同立法會議員顏汶羽、黃大仙區議員越毅強，以及多位邨內街坊到場，並到館內的茶檔道具攤位向街坊派奶茶、蛋撻等，稱「齊齊飲啖茶、食個撻」。她又指，有在館內觀看舊物與舊照，聽街坊講述邨內故事，並探索未來可以如何保留邨內的特色與鄰里情。

何永賢去年底曾交代，有60年歷史的彩虹邨，其重建計劃預計分三期進行，需時15年。重建後將有9,200伙，過程中安置亦分三期，受影響居民可原區安置到美東邨，又或者可獲宏照道發展第二期綠置居的優先購買權。