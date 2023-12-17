彩虹邨重建．一｜百貨店撐起公屋：守護招牌不及幫港人上樓有意義

1962年落成的彩虹邨為全港最著名的老牌屋邨之一，這裏孕育出幾代人，亦是遊客眼中的香港地標，邨內更有多間幾乎絕迹市面的老字號小店，至今仍在默默耕耘，希望盡力將香港曾經一代的美好延續下去。踏入花甲之年，正在褪色的彩虹邨終於迎來遲到了20年的重建計劃，要清拆抑或保留，令街坊一時百感交集。《香港01》訪問了其中四間老字號小店的老闆，向大家訴說他們與彩虹邨的回憶。



位處彩虹邨金華樓老店街的「永容百貨」就是其中一間老牌小店，甫走進店內，恍似進入另一個懷舊時空。店舖由創辦人的兒子麥先生接手，雖已無法依靠一間百貨養活一家人，但他一直努力守護着父母的心血。然而，面對清拆重建，他二話不說贊同「早就應該拆」，希望重建大批公屋單位，幫助更多港人上樓，讓「永容百貨」這塊招牌消失得更有意義。



麥先生一直用心保留父母的招牌及店舖所賣的舊物。(黃浩謙攝)

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一甲子百貨店落戶彩虹邨33年 罕見前舖後居設計

在香港屹立了63年的「永容百貨」由麥先生的雙親創辦，最初在慈雲山邨開業，後來遇上清拆重建，於是搬到彩虹邨落戶至今達33年。該店面積千多方呎，是現今罕見的前舖後居設計，有廚房、廁所，加上樓底高，可以自建閣樓。第二代老闆麥先生年少時，曾與家人在店舖居住一段日子，但現時閣樓已變成貨倉，他稱：「其實早期好多喺舖頭嘅人都喺呢度瞓覺，喺香港嚟講都好難再搵到咁大間舖頭，前舖後居嗰啲好舊式嘅舖，基本上已經幾乎絕迹。」

子承父業為保留雙親招牌 珍藏逾半世紀歷史舊香港產物

麥先生坦言繼承這間店，純粹想保留父母建立的招牌。他指，父母在上世紀40至50年代由內地偷渡來港，而且是文盲，只能一手一腳嘗試學做零售，憑着這家店，把他和幾位兄弟姊妹撫育成人。至10多年前，父母邁入退休之齡，他便接手了生意，「我覺得呢個招牌值得保留，值得保留我哋賣緊嘅嘢」。

這間百貨小店的確是個「歷史寶庫」，在店面隨手執起一件貨品，都可能有半世紀歷史，也許現今年輕一代「聽都未聽過」，連店舖的收據和膠袋，原來都是60年前的產物。

大地牌校褸、鸚鵡牌西褲、純真絲兔毛皮草、駱駝毛皮草棉納，仲有珊瑚牌白底衫、雙囍棉胎......你仲會唔會冚棉胎？唔會啦！通常買嘅係老人家，咁老人家年紀會大，有啲入咗安老院，有啲消失於人海，變成我哋嘅生意愈來愈萎縮。 永容百貨老闆麥先生

麥先生取出一件又一件舊香港產物，逐一如數家珍地介紹，很多物品都已停產達30至40年以上，而店內存貨也不多，加上老闆私心地保留了一些存貨，如今剩下來的是「賣一件少一件」的珍寶。

然而，這些「寶物」卻乏人問津，例如那兩件兔毛和駱駝毛皮草，因為時代變遷，國際間的保護動物組織早已呼籲全球杯葛皮草，加上全球暖化，香港根本甚少需要穿着如此保暖的禦寒衣物，他笑稱：「連羽絨都受影響，更何況我哋呢啲？」麥先生續稱，偶爾有老客人來買底衫，每次來買一打或半打，亦有老街坊移居加拿大後，仍會每年回港探望家人，順道回來「入貨」購物，但平時生意的確淡薄，有時可能坐足一個早上都沒有生意。

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其實麥先生在接手前，一直從事飲食業，直到現在仍然是一星期五天做本行，星期六日才返回永容百貨「坐陣」，平日都靠着太太幫忙。他坦言因為單靠這間店舖，根本難以養活一家三口，頂多只能「自己養自己」，所以他不希望傳承予兒子，即使嘗試多賣不同產品，但行業也沒辦法敵過科技洪流。他笑說，現時只需打開手機就能滿足生活所需，而且不少批發商早在疫情前已經結業，漁網鞋、塑膠拖，這些當年的經典，今時今日都難以再入貨。

在麥先生心中，彩虹邨是一條極度老化的屋邨，他說兒子現時20多歲，小時候都有在店內玩耍，一些街坊都會與他一起玩，但很唏噓的是，很多人「玩吓玩吓就消失咗，玩吓玩吓又消失咗。」而對於重建，麥先生說始於自己是在慈雲山長大，對彩虹邨的感覺不算很大，始終彩虹邨越來越老化，年青人亦大多搬出，反而重建可以建更多屋，「幫下啲住工廈住劏房嘅人」。

對於重建後，永容百貨的去向會是怎樣，麥先生表示，如果找到租金便宜的地方才會考慮繼續營業，把父母的「招牌」延續下去。

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