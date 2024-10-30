消防處紀念日｜成立156周年 處長楊恩健：繼續以市民福祉為先
撰文：歐陽德浩
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消防處處長楊恩健周三（30日）出席消防處紀念日致辭時，提到今年4月佐敦華豐大廈的嚴重火警。他對當日不幸罹難的市民深表哀悼，同時向所有參與救援行動的同事，表達最衷心的謝意。他又指，消防處已成立156年，承諾繼續以市民的福祉為先，積極維護社會穩定和國家安全，為香港的繁榮和發展作出貢獻。
紀念日向殉職消防員致最崇高敬意
今日是消防處紀念日，消防處處長楊恩健、在職及退休的消防員，以至他們的家屬，以及殉職消防員的親屬，都在場參與紀念儀式，向殉職的消防員致以最崇高的敬意。
楊恩健︰為華豐大廈火警不幸罹難的市民深表哀悼
楊恩健致辭時表示，今年四月佐敦華豐大廈發生一場嚴重火警，造成多人傷亡。當時消防同事義無反顧，奔赴火場，冒着濃煙和高溫，奮力拯救被困的市民，而救護同事迅速在現場處理傷者，協助疏散。
楊恩健指，同事們緊守前線，臨危不懼，剛毅果敢，充分體現消防處「救災扶危，為民解困」的精神。他並對當日不幸罹難的市民深表哀悼，同時向所有參與救援行動的同事，表達最衷心的謝意。
承諾積極維護社會穩定和國家安全
楊恩健又指，消防處成立156年以來，歷盡無數挑戰和考驗，並隨着時代更替及氣候變化，亦因時制宜不斷進步。他強調，即使面對艱鉅任務，消防處人員總能堅守崗位，忠誠履職，從來無負市民的殷切期望。「只有共同努力，才能守護我們的美好家園，使香港成為一個安居樂業的地方。」
楊恩健亦指，消防處將來必定秉持先賢的專業態度和拼搏精神，懷着昂揚志氣，迎難而上。他承諾繼續以市民的福祉為先，竭心盡力，積極維護社會穩定和國家安全，為香港的繁榮和發展作出貢獻。
▼4月10日 佐敦華豐大廈3級火救援情況▼
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