港大研究：糖尿病人血糖控制得宜　患大腸癌及肝癌風險可降30%

有研究指糖尿病令罹患大腸癌和肝癌風險增加約兩倍，因應糖尿病的患病率急速增長，港大醫學院研究團隊進行了兩項大型全港性研究，以探討血糖控制與大腸癌和肝癌之間關係。結果發現，糖尿病患者如血糖控制得宜，可將大腸癌風險降低28%，罹患肝癌風險更可降低30%。



港大醫學院研究團隊進行了兩項大型全港性研究，探討血糖控制與大腸癌和肝癌之間關係。（資料圖片）

利用橫跨17年數據進行全港性研究

港大醫學院利用醫院管理局資料庫中，橫跨最長17年的數據進行全港性研究，辨識出逾14萬名糖尿病患者，分別研究血糖控制對罹患大腸癌和肝癌的風險影響。研究成果已發表在醫學期刊《腸胃 Gut》和《營養藥理學與治療學 Alimentary Pharmacology & Therapeutics》。

其中有關大腸癌的研究發現，血糖控制較差的病人，隨著平均糖化血紅蛋白水平（HbA1c）增加，罹患大腸癌的整體風險上升。當糖化血紅蛋白水平為7.0%至<7.5%、7.5%至<8.0%、8.0%至<8.5%，以及≥8.5%時，風險分別增加34%、30%、44%和58%。

研究結果顯示，良好的血糖控制，可降低糖尿病人患大腸癌風險降低28%。與血糖控制較差的糖尿病人相比，亦可降低大腸腺瘤風險13%。

港大研究顯示，糖尿病患者如血糖控制得宜，可將大腸癌風險降低28%，罹患肝癌風險更可降低30%。（Getty Images/資料圖片）

隨糖化血紅蛋白增加 患癌風險上揚

至於有關肝癌的研究顯示，良好的血糖控制能降低肝癌風險達30%、肝臟失代償風險減少達24%，以及肝臟相關死亡風險下降達30%。

而隨著糖化血紅蛋白水平上升，肝癌風險則逐步增加。當糖化血紅蛋白水平在7.0%至<8.0%、8.0%至<9.0%和≥9%時，糖尿病患者的罹患肝癌風險分別增加29%、67%和71%。對於慢性乙型、丙型肝炎感染和脂肪肝等高風險族群來說，血糖控制得宜對防癌效果尤為顯著。

據統計，全球糖尿病的患病率正急速增長，從1990年的1.485億人飆升至2019年的4.379億人。而大腸癌和肝癌是全球第三和第六大最常見癌症。

領導研究的港大醫學院臨床醫學學院內科學系司徒偉基教授、張嘉盛醫生表示，研究明確指出控制血糖是有效降低大腸癌和肝癌風險的防癌策略。希望能喚起更多患者制的重視，積極參與自身的健康管理。