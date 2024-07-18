中大2項目獲「卓越學科領域計劃」資助 將建妊娠糖尿病登記冊
中文大學領導兩項研究項目近日獲「卓越學科領域計劃」資助，其中「使用數據改變糖尿病護理和患者生活」項目，將以2,000位患有妊娠糖尿病女士的數據建立登記冊，抽出800位患者進行為期3年的干預計劃，提供免費血糖篩查，評估產後患上糖尿病的風險，並監察她們子女的健康。另一項目為「人工智能驅動機械人」，研究訓練機械人自主做手術減低人為風險，例如泌尿科的腎石手術等。
為妊娠糖尿病患者進行3年干預計劃 減患糖尿病風險
使用數據改變糖尿病護理和患者生活項目統籌之一、中大醫學院助理院長（外務）馬青雲表示，妊娠糖尿病會令孕婦未來患糖尿病的風險高7倍，生育後3至6年高危，下一代患有肥胖及糖尿病的風險亦增加。
團隊會以2,000位患有妊娠糖尿病女士的數據建立妊娠糖尿病登記冊，隨機抽取800位女士進行干預計劃，向她們提供免費血糖篩查。干預計劃會通過手機APP短訊和小組諮詢等服務，評估娠糖尿病媽媽產後3年患上糖尿病的風險有否降低，並監察她們的子女的健康，而相關大數據亦會用於評估新型降血糖藥物。
另外，項目會為600名肥胖的年輕糖尿病患者進行3年臨床試驗，評估認知、心理和行為等干擾方式成效。
人工智能驅動機械人自主做泌尿科腎石手術
人類漸漸步入AI人工智能年代，中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝表示，手術自動化是未來趨勢，人工智能驅動機械人項目是要讓手術機械人準確感知手術環境，學習外科醫生手術技能，並自主完成手術。他舉例，將來要令機械人控制輸尿管軟鏡進入病人腎臟，找到腎石的位置將其打碎。研究中的另一款手術機械人，期望可針對腫瘤發射熱能或進行冷凍治療，提升手術的準確性和安全性。
中大工程學院卓敏機械與自動化工程學教授劉雲輝指，計劃3至4年後會展開臨床測試，未來建立自動化手術機械人研究中心，希望獲業界採用。
中大領導的這兩項研究計劃獲教資會卓越學科領域計劃資助，人工智能驅動機械人項目獲批逾9,600萬港元，使用數據改變糖尿病護理和患者生活項目獲批逾8,000萬元。