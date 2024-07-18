中大2項目獲「卓越學科領域計劃」資助　將建妊娠糖尿病登記冊

中文大學領導兩項研究項目近日獲「卓越學科領域計劃」資助，其中「使用數據改變糖尿病護理和患者生活」項目，將以2,000位患有妊娠糖尿病女士的數據建立登記冊，抽出800位患者進行為期3年的干預計劃，提供免費血糖篩查，評估產後患上糖尿病的風險，並監察她們子女的健康。另一項目為「人工智能驅動機械人」，研究訓練機械人自主做手術減低人為風險，例如泌尿科的腎石手術等。



左起：中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授兼項目聯合首席研究員吳志輝、中大工程學院卓敏機械與自動化工程學教授劉雲輝、中大醫學院助理院長（外務）馬青雲、中大醫學院內科及藥物治療學講座教授兼項目聯合首席研究員陳重娥。（盧嘉傑攝）

為妊娠糖尿病患者進行3年干預計劃 減患糖尿病風險

使用數據改變糖尿病護理和患者生活項目統籌之一、中大醫學院助理院長（外務）馬青雲表示，妊娠糖尿病會令孕婦未來患糖尿病的風險高7倍，生育後3至6年高危，下一代患有肥胖及糖尿病的風險亦增加。

團隊會以2,000位患有妊娠糖尿病女士的數據建立妊娠糖尿病登記冊，隨機抽取800位女士進行干預計劃，向她們提供免費血糖篩查。干預計劃會通過手機APP短訊和小組諮詢等服務，評估娠糖尿病媽媽產後3年患上糖尿病的風險有否降低，並監察她們的子女的健康，而相關大數據亦會用於評估新型降血糖藥物。

另外，項目會為600名肥胖的年輕糖尿病患者進行3年臨床試驗，評估認知、心理和行為等干擾方式成效。

中大醫學院助理院長（外務）馬青雲（中）指建立妊娠糖尿病登記冊後，會為800位患有妊娠糖尿病女士提供定時且免費的血糖篩查，並透過手機APP以短訊和小組諮詢等糖尿病預防服務。（盧嘉傑攝）

人工智能驅動機械人自主做泌尿科腎石手術

人類漸漸步入AI人工智能年代，中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝表示，手術自動化是未來趨勢，人工智能驅動機械人項目是要讓手術機械人準確感知手術環境，學習外科醫生手術技能，並自主完成手術。他舉例，將來要令機械人控制輸尿管軟鏡進入病人腎臟，找到腎石的位置將其打碎。研究中的另一款手術機械人，期望可針對腫瘤發射熱能或進行冷凍治療，提升手術的準確性和安全性。

中大工程學院卓敏機械與自動化工程學教授劉雲輝指，計劃3至4年後會展開臨床測試，未來建立自動化手術機械人研究中心，希望獲業界採用。

中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝示範現時醫生需要在「碎石治療」操作機械人在病人體內碎石，研究希望讓機械人自主追蹤腎石位置並擊碎。（盧嘉傑攝）

中大領導的這兩項研究計劃獲教資會卓越學科領域計劃資助，人工智能驅動機械人項目獲批逾9,600萬港元，使用數據改變糖尿病護理和患者生活項目獲批逾8,000萬元。